Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Aminata Touré: Sie ziert das Cover der deutschen Vogue +++ Blake Lively: Auf Instagram startet sie einen neuen Nageltrend +++ Bella Hadid macht es vor – Dieses Label ist wieder im Trend.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

18. November 2022

Aminata Touré: Vogue Deutschland widmet ihr ein eigenes Cover

Als erste Schwarze und jüngste Ministerin Deutschlands schrieb AminataTouré Geschichte. Vor allem wegen ihrer klaren Worte und progressiven Ansichten ist die Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung aus Schleswig-Holstein in ganz Deutschland beliebt.

Nun ehrt die deutsche Vogue die Politikerin mit einem Cover. Das Titelblatt der Dezemberausgabe, fotografiert von DelaliAyivi, zeigt Aminata in einem weißen Strickkleid vor einer Strand-Kulisse. Mit ruhigem Blick und bestimmter Pose strahlt sie Stärke und Zielstrebigkeit aus. Im Netz wird das Cover gefeiert. "Toll, dass sich die Vogue entschieden hat, diese tolle Frau aufs Cover!", heißt es in den Kommentaren – und da können wir nur zustimmen.

17. November 2022

Blake Lively: Das steckt hinter ihren Granny-Tapeten-Nails

Die klassischen rosafarbenen Granny-Nails erhalten jetzt ein stylisches Update! Allen voran? Schauspielerin Blake Lively, die ihre frische Maniküre auf Instagram präsentiert. In ihrer Story hat sie auch direkt schon einen Namen für die Kreation. "Antike Granny-Tapeten-Nails" nennt sie die Maniküre. Und der Name ist wirklich Programm! Die Vintage-Nägel erinnern nämlich genau an Omas geliebtes kitschiges Wohnzimmer, jedoch ohne richtig altbacken zu wirken. Und da Oma schon immer wusste, was gut für uns ist, ist klar, dass diese Vintage-Nägel ab jetzt nicht nur bei Blake Lively zu sehen sind.

© instagram.com/blakelively

Die Maniküre lässt sich ganz einfach auf die eigenen Nägel bringen. Zum Schutz vor Verfärbungen des Naturnagels wird ein Base-Coat aufgetragen. Nach einer kurzen Trockenzeit folgt die erste Schicht eines prunkvollen Nagellacks. Das kann ein königliches Gold sein, aber auch ein intensives Lila oder Moosgrün. Mit der Hilfe von kleinen Stickern werden die Engelsmotive dann auf die Nägel gebracht. Kleiner Tipp: Damit der Übergang von Sticker zu Nagellack wirklich fließend verläuft, lohnt es sich, den Sticker noch einmal mit einer Nagelschere nachzuschneiden. Anschließend versiegelt ein Top-Coat den Look. Fertig sind die antiken Granny-Tapeten-Nails.

16. November 2022

Miss Sixty: Nun ist das 2000er Label wieder zurück

Dass die 2000er-Mode längst wieder aufgelebt ist, beweisen uns Designer und Promis tagtäglich mit ihren Outfits. Neuerdings scheint eine weitere Marke ihr Comeback zu feiern: Miss Sixty! Seit 2022 ist keine geringere als Model und Fashion-Ikone Bella Hadid Markenbotschafterin des Labels, das vor 20 Jahren vor allem Trendteile aus Denim herausbrachte. Lindsay Lohan, Beyoncé, J-Lo und Co.– alle trugen sie damals die tiefsitzende, obligatorische Miss-Sixty-Jeans.

Markenbotschafterin Bella Hadid aktuell für die Angel Collection von Miss Sixty © PR

Denim, Denim, Denim! Spätestens nachdem wir erfuhren, dass Low-waist zurück ist, war der wiederkehrende Miss-Sixty-Trend nur eine Frage der Zeit. Lange Jeans-Röcke, Kombiteile und All-Over-Looks prägen diesen Herbst und treffen damit den Stil der Marke perfekt. Das Label wird uns also in nächster Zeit sicherlich wieder durch unseren Mode-Alltag begleiten!

15. November 2022

TikTok-Trend: Mit einem Kniff zum perfekten Blush-Look?

Ein rosig-roter Schimmer, der frisch und jugendlich wirkt. Den zaubert man sich nun mit einem einfachen Trick auf die Wangen. Viel benötigt man dafür nicht: Weder Rouge noch ein Händchen für Make-up. Doch kann der Schminktrick wirklich funktionieren?

Unter dem Namen "Natural Blush" macht der Trick gerade bei TikTok die Runde. Und der Name ist hierbei Programm. Unter dem gleichnamigen Hashtag zeigen TikToker:innen, wie sie ihre Wangen auf vermeintlich natürliche Weise erröten lassen. Dazu zwicken sie sich mit zwei Fingern in die Wangen oder reiben, was das Zeug hält — solange, bis die Haut reagiert. Wichtig: Je nachdem wie sensibel, hell oder dunkel die Wangen sind, fällt die Röte unterschiedlich aus. Leider strapaziert dieser Trick auf Dauer die zarte Gesichtshaut und die Röte ist nach kurzer Zeit auch wieder verschwunden. Vielleicht ist ein handelsübliches Rouge dann doch die bessere Wahl.

14. November 2022

Eine Nagellackfarbe dominiert aktuell die Beauty-Welt

Hailey Bieber hat mit ihren Glazed Brown Nails schon gezeigt, dass in Sachen Maniküre gerade ein Ton ganz besonders beliebt ist: Braun. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um irgendeinen Braunton, sondern es geht um einen milchig warmen Mocha-Ton. Jennifer Lopez trägt ihn und auch auf den sozialen Medien ist die zart braune Nagellackfarbe nicht mehr zu übersehen.

Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei Mocha-Nails um einen Farbton, der an warmen Kaffee mit Milch und einem Schuss Schokolade erinnert – kein Wunder also, dass wir nur Gutes mit der Nail-Art assoziieren. Wichtig ist beim Kauf darauf zu achten, dass die Farbe einen leichten grauen Schleier hat und nicht zu braun oder beige ist. Wem die eintönige Maniküre zu langweilig ist und farblich etwas variieren möchte, kann auch verschiedene Braun- und Beige-Töne miteinander kombinieren. Viel Spaß!

Die Beauty-News der letzten Woche verpasst?

Kein Problem, die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier.

Verwendete Quellen: instagram.com