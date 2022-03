Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Anine Bing feiert zehnjähriges Firmenjubiläum mit Irina Shayk als Markengesicht +++ Pat McGrath launcht Bridgerton-Kollektion

22. März 2022

Topmodel Irina Shayk verkörpert ab jetzt den Anine-Bing-Style

In der schnelllebigen Modewelt ist langjähriger Erfolg ein seltenes Gut – für Designerin Anine Bing aber kein Problem. Die Dänin ist in der Fashion-Branche für ihre unaufgeregten, stylischen Looks bekannt und gefeiert. Ihre Basics, eine Mischung aus skandinavischem Minimalismus und der extravaganten Coolness ihrer Wahlheimat L.A., werden sowohl von Scandi-Girls, als auch Hollywood-Stars getragen und sind daher für viele ein absolutes Muss im Kleiderschrank.

Topmodel Irina Shayk im "Tiger"-Sweater von Anine Bing. © PR

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens ihrer Brand hat sich Anine Bing nun mit Irina Shayk zusammengetan und feiert ihr Mode-Jubiläum mit gleich zwei großen Kampagnen, für die das Topmodel Gesicht ist. Irina Shayk unterstützt Bing bei der "10 Year Anniversary Campaign" und der "Classics Collection". In den Kollektionen sind absolute Klassiker wie die Sonya Jeans, das Tiger Sweatshirt oder die Colette Bag enthalten. Ab jetzt werden die Pieces also von einem echten Topmodel präsentiert. Da flippen Fans der Marke doch gleich doppelt aus!

21. März 2022

So holen wir uns den Bridgerton-Look nach Hause

Bridgerton-Fans aufgepasst! Nicht nur die zweite Staffel der Hype-Serie steht in den Startlöchern, auch die heiß begehrte "PatMcGrath x Bridgerton"-Kollektion geht in die nächste Runde. Passend zum Serienstart am 25. März 2022 versorgt uns Make-up-Ikone PatMcGrath erneut mit allen Produkten, die wir für den frischen Bridgerton-Teint brauchen. Die Kollektion beinhaltet zwei Highlighter, eine Face-Palette, sowie eine Lidschattenpalette und ist ab 61 Euro bei Douglas, Sephora und auf patmcgrath.com erhältlich. Also, ab hin da, bevor Lady Whistledown schneller ist als du!

