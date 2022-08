Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mit diesem Hack hält der Pferdeschwanz auch bei kurzen Haaren +++ Lidschatten-Hack für Marilyn-Monroe-Augen +++ Ein neuer Filter zeigt, wie einfach Contouring sein kann.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

24. August 2022

Mit diesem Haar-Hack hält der Pferdeschwanz auf bei kurzen Haaren

Es ist ein Problem, das jede:r mit kurzen Haaren kennt. Jetzt sind die Haare gerade so lang, dass wir endlich einen Pferdeschwanz machen können, und trotzdem fallen die kurzen Spitzen im Nacken immer aus dem Zopf heraus. Anstatt sie mit Spangen zu befestigen, kommt hier ein Hack, mit dem ihr die kurzen Nackenhaare praktisch fixieren könnt. Zudem sieht das dann auch noch cool aus.

Als Erstes teilen wir die Haare, die lang genug sind, ab und stecken sie fest. Anschließend unterteilen wir die kürzeren Strähnen in einzelne Partien ab und starten mit der untersten. Diese wird am Hinterkopf entlang zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Dann nehmen wir eine Partie nach der anderen hinzu und befestigen auch sie mit kleinen Haargummis am Kopf. Und zack – schon sind die Nackenhaare versteckt und das lange Deckhaar kann zum hohen Pferdeschwanz gebunden werden. Hätten wir diesen Hack mal früher gekannt ...

23. August 2022

Das ist der Lidschatten-Hack für große Marilyn-Monroe-Augen

Den eigenen Augenaufschlag per Make-up zu perfektionieren, kann eine kniffelige Sache sein. Eyeliner oder Lidschatten? Welche Form wollen wir unseren Augen geben und wie schaffen wir es, sie noch ausdrucksstärker zu machen? Jetzt haben wir den ultimativen Lidschatten-Tipp gefunden: Er kreiert große Augen à la Marilyn Monroe. Und so funktioniert's.

Es ist bis heute der Signature-Look von Marilyn Monroe: Lidstrich mit Wing, volle Wimpern und roter Schmollmund. Und das wollen wir auch! Um die ausdrucksstarken Augen der Hollywood-Ikone nachzuschminken, brauchen wir einen schwarzen Eyeliner, eine Mascara, weißen Kajal und einen Lidschatten in hellem Braun oder Taupe.

Im ersten Schritt ziehen wir uns einen Lidstrich mit Wing und tuschen die Wimpern. Wem das noch nicht genug ist, der kann zusätzlich falsche Wimpern auftragen. Mit einem flachen Lidschattenpinsel nehmen wir nun den neutralen Ton auf und verlängern optisch den unteren Wimpernkranz. Das kreiert die Illusion eines Schattens der oberen Wimpern und gibt dem Make-up den Marilyn-Effekt. Abschließend nehmen wir einen weißen Kajal zur Hand und tragen ihn auf die untere Wasserlinie auf. Ein Highlighter im inneren Augenwinkel öffnet den Blick und lässt die Augen strahlen.

22. August 2022

Der neue Instagram-Filter macht Kontur und Highlight zum Kinderspiel

Mit Make-up schaffen wir es, unser Gesicht neu zu formen und bestimmte Partien hervorzuheben oder in den Hintergrund zu rücken. Das Ganze nennt sich Konturieren und Highlighten. Aber an welchen Stellen tragen wir eigentlich welches Produkt auf? Das zeigt uns jetzt der neue Instagram Filter "Contour Guide".

Die Anwendung ist einfach. Alles was wir dafür brauchen ist unser Smartphone, ein aschiges Konturpuder und den liebsten Highlighter. Dann kann es auch schon losgehen. Einfach den Filter anwenden und schon zeigt er an, wo konturiert werden sollte und wo im Gesicht der Highlighter hingehört. Das Besondere an dem Filter: Er passt sich nicht nur dem jeweiligen Gesicht an, sondern auch die Kontur-Form kann variiert werden. Rund, oval, herzförmig und Co. – wir haben die freie Wahl. Mit diesem hilfreichen Tool kann beim Konturieren und Highlighten nichts mehr schief gehen.

