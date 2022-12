Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Gemeinsame Kollektion von Barbour und Chloé +++ Die ultimative Frisur für markante Wangenknochen.

7. Dezember 2022

Barbour und Chloé lancieren eine gemeinsame Kollektion

Was die Brands Barbour und Chloé gemeinsam haben? Eine lange Tradition: Die britische Marke Barbour wurde 1894 gegründet und ist mit seinen ikonischen gewachsten Jacken nicht nur bei Mitgliedern der Königsfamilie beliebt. Das französische Modehaus Chloé wurde 1952 in Paris gegründet. Ihre neue gemeinsame Kapsel-Kollektion bringt nun den französischen Charme mit den britischen Textilien zusammen und verpasst den klassischen Barbour-Jacken einen femininen Touch. Unter der kreativen Leitung von Chloé-Kreativdirektorin Gabriella Hearst wurden eine Jacke, ein Cape und ein Mantel, sowie einige Accessoires entworfen.

Der gewachste Barbour x Chloè "Dany"-Mantel. © Barbour / PR

Für Gabriela Hearst von Chloé haben die Barbour-Jacken eine ganz besondere Bedeutung: Sowohl ihr Vater als auch ihr Stiefvater hatten die Jacken bei der Arbeit auf der Familien-Ranch in Uruguay getragen.

Die Barbour x Chloè "Edith"-Tasche in schwarz. © Barbour / PR

Preislich bewegt sich die Kollektion zwischen 370 und 2.800 Euro und ist auf matchesfashion.com, sowie in Chloé-Stores und im Barbour-Onlineshop erhältlich.

6. Dezember 2022

Einfacher Trick: Die Frisur sorgt für ein schlankes Gesicht

Markante Wagenknochen gelten als Schönheitsideal für Frauen. Viele brauchen für ein vermeintlich perfekt konturiertes Gesicht aber mehrere Stunden im Bad sowie teure Kosmetik-Produkte. Damit ist jetzt allerdings Schluss, denn mit diesem Styling-Hack kann jede:r seine Wagenknochen ganz einfach und ohne Schminke in Szene setzen. Was es dafür braucht? Ein neues Frisuren-Styling! Große, ausladende Wellen sind der Trick. Auch Stars wie Lucy Hale setzen voll auf diesen Look.

Für den Style kann man ganz einfach einen Lockenstab oder ein Glätteisen nutzen. Dabei müssen die Locken vom Gesicht weggedreht sein, damit die Wangen optimal betont werden – und schon ist der einfach, aber ausdrucksstarke Look perfekt.

