von Melanie Wenzke No-Go oder der nächste große Hype? So ganz ist man sich bei den Barock-Nägeln nicht sicher. Interessant anzuschauen ist der Nagellack-Trend für Maximalisten auf jeden Fall.

"Vanilla-Girls" müssen jetzt mal ganz dringend beide Augen zukneifen, denn dieser Nagellack-Trend ist nichts für schwache Minimalismus-Herzen: Barock-Nägel sind viel. Sehr viel. Zu viel? Das muss wohl jede:r selbst für sich beantworten. Falls ihr schon mal in einer barocken Kirche wart, wisst ihr genau, was jetzt auf euch zukommt.

Barock-Nägel: Gold, Purpur & Edelsteine

Gespart wurde in der Kunstepoche des Barock schon mal überhaupt nicht. Sowohl die Architektur, Bildhauerei, als auch die Malerei, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstand, ist prunkvoll, vergoldet und maximalistisch. Ornamente wurden nicht bescheiden eingesetzt, der große Farben- und Formenreichtum zeichnet den Barock aus. Stuck, Deckengemälde, luxuriöse Materialien wie Marmor oder Nussbaum-Holz zusammen mit dem Paradigma der katholischen Kirche bilden das Leitbild der Epoche. Diese Elemente finden sich auch in dem Nagellack-Trend wieder.

Übersetzt in Nail-Art-Sprache heißt das: Edelsteine, satte Farben, 3D-Drucktechniken, Kreuze und goldene Akzente. Ganz nach dem Motto "mehr ist mehr" werden all diese sonst eher spärlich eingesetzten Ornamente jetzt auf einmal verwendet. Jeder einzelne Nagel ist ein Kunstwerk in sich. Die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Finger ist eines der vielen Markenzeichen der Barock-Nägel. Bei diesem Beispiel von "imarninails" strahlen Gottesbilder, goldener Metallic-Nagellack und funkelnde Steinchen um die Wette.

Es geht auch "subtiler"

Ganz große Anführungszeichen begleiten dieses "subtil" in der Überschrift, denn Barock-Nägel können gar nicht subtil sein – dann wären es ja keine Barock-Nägel mehr. Für eine tragbarere Variante des Nagellack-Trends kann man einzelne Aspekte weglassen. Hier wurde beispielsweise dunkle, Purpur-Töne, die den Trend sonst auszeichnen, gegen ein neutraleres Rosa ausgetauscht.

Es geht aber auch noch reduzierter. Wem der Stil gefällt, er jedoch zu laut ist, kann sich auch auf ein Detail fokussieren. Hier wurde beispielsweise auf 3D-Drucke und satte Farben verzichtet, die Kreuz-Ornamentik und die goldenen Details wurden jedoch behalten.

Bei einem so ausladenden Nagellack-Trend wie den Barock-Nägeln kann man sich einfach die Aspekte herausgreifen, die einem am besten gefallen und sie in den eigenen Look intergrieren. Oder ihr klatscht euch eine katholische Kirche auf die Nägel, das geht natürlich auch.