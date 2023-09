Ein Hoch auf Facials, Massagen & alles, was dazu gehört. Auf welche besonderen Treatments die Brigitte-Redakteurinnen nicht mehr verzichten wollen, erfahrt ihr hier.

Sie sind eine Wohltat für den Körper und für die Seele: Beauty-Behandlungen. Vom Facial bis zur Massage lassen es sich natürlich auch die Brigitte-Redakteurinnen gutgehen. Dabei setzt jede von ihnen auf eine andere Behandlung, auf die sie in Zukunft nicht mehr verzichten mag.

Redakteurin Linda: Microneedling gehört dazu!

Es sind kleine Nadeln, die sich in die oberen Schichten der Haut bohren. Meine erste Reaktion: Da bin ich dabei! Das ist natürlich gelogen – das Microneedling habe ich schon immer mit besonderer Ehrfurcht betrachtet. Zum einen mit Faszination, immerhin soll eine regelmäßige Behandlung zu feineren Poren, weniger Falten und nicht mehr so sichtbaren Narben führen, zum anderen kommt man erst einmal komplett rot aus dem Beauty-Studio. Irgendwann habe ich mich (endlich!) getraut – es war weder schlimm noch tat es weh. Stattdessen kitzelte es ein wenig! Die Nadeln gehen so schnell in das Gewebe, dass man es gar nicht spürt. Die dabei entstehenden Mikroverletzungen, welche die Kollagen- und Elastinbildung anregen, verleihen meiner Haut einen sofortigen Glow. Nach drei bis sechs Wochen kann man dann das erste Ergebnis bestaunen.

Redakteurin Ilka schwört auf Brow- und Lash-Lifting

Entgegen der Vorstellung, dass Beauty-Redakteurinnen eine Behandlung nach der anderen testen, halte ich mich gerne erst einmal zurück. Ich muss alles bis ins letzte Detail recherchiert haben, bevor ich es ausprobiere. Bei einer Sache, bei der ich nicht lange überlegen musste, war jedoch das Brow- und Lash-Lifting. Und das liegt vor allem daran, dass ich in diesem Bereich auch nichts zu verlieren habe. Meine Augenbrauen sind schmal und Licht und die Wimpern zwar lang, aber gerade wie ein Strich. "Es kann nur besser werden", dachte ich mir bei meiner ersten Behandlung und habe den Termin ausgemacht. Ich kann nur sagen, das hat so einiges für mich verändert. Stundenlanges Brauennachzeichnen hat ein Ende. Und an No-Make-up-Tagen brauche ich gar keine Mascara mehr auftragen, denn meine Wimpern sind auch ohne gut zu sehen. Ich liebe es und gebe deshalb auch gerne meine 100-150 Euro alle fünf Wochen dafür aus.

Redakteurin Hannah kann nicht mehr ohne Sculptural Facials

Ich habe von Natur aus das Glück, eine gute und reine Haut zu besitzen – Danke, liebe Mama! Klassische Facials waren deswegen für mich lange Zeit keine große Sache. Umso faszinierter war ich von den sogenannten "Sculptural Facials", die in den letzten Jahren immer mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Diese Facials zielen darauf ab, durch gezielte Massagemethoden und der Verwendung traditioneller Werkzeuge wie Gua-Sha und Co. das Gesicht zu straffen und die Durchblutung zu fördern.

Als ich im Februar zum ersten Mal zur Behandlung war, war ich von den Ergebnissen begeistert. Mein Gesicht wirkte spürbar straffer, und ich hatte einen besonderen Glanz, den ich selten zuvor gesehen hatte. Vor ein paar Wochen habe ich dann noch einen draufgesetzt und mir ein "Sculptural Facelift" mit Buccal Massage bei Kiki Frericks gegönnt. Hier werden neben dem Gesicht gezielt die Wangen durch die Mundhöhle massiert, wodurch die Gesichtsmuskeln gelockert, angehoben und geglättet werden. Obwohl ich anfangs skeptisch war, wie es sich anfühlen würde, wenn eine "fremde Hand" in meinem Mund herumhantiert, habe ich mich darauf eingelassen und wurde nicht enttäuscht.

Behandlungen wie die bei Kiki werden in der Regel genau auf individuelle Bedürfnisse angepasst. In einer Welt voller Massenabfertigung ist so ein individueller Ansatz für mich aktuell wichtiger denn je. Hier geht es nicht einfach nur ums Behandeln, sondern um eine echte Erholung. Nach meinem Buccal Facial fühlte sich mein Gesicht nicht nur straff an, ich sah auch aus, als wäre ich direkt aus dem Spa entsprungen. Und das Beste? Dieser Effekt kam nicht nur von außen, ich fühlte mich auch innerlich total relaxed und erholt. Echt der Wahnsinn!

Friederike, stellv. Head of Beauty: Ebenmäßige Haut dank Microdermabrasion

Wenn es um Gesichtsbehandlungen geht, dann folge ich dem Mantra: Consitency is key. Zumindest habe ich bemerkt, dass eine Behandlung für meine Haut nur einen langfristigen Effekt hat, wenn ich regelmäßig ins Kosmetikstudio gehe. Meine Haut ist eine klassische Mischhaut, die teilweise zu Unreinheiten neigt. Um sie im bestmöglichen Zustand zu halten, gehe ich alle fünf Wochen zur Microdermabrasion (inklusive Ausreinigung). Bei dieser Behandlung handelt es sich um ein mechanisches und extrem effektives Hautpeeling. Man verwendet dazu ein spezielles Gerät mit Schleifaufsätzen, die die obersten Hautschichten sanft abtragen. Durch die Entfernung der abgestorbenen Hautzellen werden neue Zellen sowie Elastin und Kollagen gebildet. Auf diese Weise repariert die Haut beschädigtes Gewebe.

Die Behandlung sorgt dafür, dass meine Hautoberfläche sehr glatt und eben aussieht. Etwa eine Woche nach der Behandlung solltet ihr allerdings sehr vorsichtig mit dem Sonnenbaden sein, da die Haut sehr lichtempfindlich wird. Also: Auf keinen Fall direkt vor dem Sommerurlaub – oder sogar währenddessen – durchführen lassen.

Unspektakulär, aber effektiv: Redakteurin Melanie setzt auf Ausreinigung und Peeling – mit einem Unterschied

Ich war schon bei vielen Kosmetiker:innen bei der Ausreinigung, als ich beschlossen habe, dass es mir das Geld nicht wert ist. Der Grund: Nach zwei Wochen sah meine Haut wieder aus wie zuvor, die Pflegetipps ergaben keinen Sinn für mich und die Produkte, die die Kosmetiker für das Facial benutzt haben, hätte ich mir auch so kaufen können. All das hat sich für mich verändert, als ich Susanne Martens gefunden habe. Sie ist medizinische Gesichtspflegerin und genießt mein volles Vertrauen.

Das wichtigste ist für mich, verstanden zu werden. Dass meine Hautprobleme – Unterlagerungen, also geschlossene Mitesser – ernst genommen werden und langfristig verschwinden. Jemanden zu finden, der dich vor der Behandlung erst mal eine Stunde lang berät und genau analysiert, was deine Haut braucht, ist mir mittlerweile alles wert. Nach dem ersten Gespräch mit Susanne habe ich meine Haut endlich verstanden – was sie braucht, was ihr zu viel ist und wie wir sie am besten behandeln können. Das Ergebnis der Hautberatung: Ein Peeling mit 40-prozentiger Mandelsäure, welches sehr effektiv ist, aber dennoch sanft arbeitet. Meine Überverhornung wird effektiv abgetragen, ganz ohne Nebenwirkungen wie Rötung oder Schuppung. Schon nach zwei Tagen sieht mein Teint (trotz Ausreinigung danach) wieder "normal" aus. Das mag auch daran liegen, dass Susanne am Schluss meine Haut nochmal mit rotem LED Licht beruhigt, welches zudem die Zellerneuerung fördert.

Zusammen mit den Tipps, die sie mir für zu Hause mit an die Hand gegeben hat, kann ich eine enorme Veränderung meiner Haut feststellen. Ich habe Susanne meine gesamten Pflegeprodukte offenbart und durch ihre enorme Produkt-Kenntnis konnte sie mir genau sagen, was ich weiter verwenden soll und was nicht. Auch deshalb ist meine Haut jetzt glatter und strahlender als zuvor – auch wenn ich fast meine ganze Hautpflege erneuern musste. Das ist es mir immer wieder wert!