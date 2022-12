5 Beauty Brands, die ihr euch für 2023 merken solltet

Wir verraten euch unsere Top fünf Beauty-Brands für 2023, damit das nächste Jahr auch in Sachen Beauty ein voller Erfolg wird. Anna Lemke

Innovativ, individuell, wohlfühlend. Die perfekte Beauty-Brand erfüllt am besten alle dieser Eigenschaften. Denn es ist doch nichts Schöner, als ein gutes Gefühl auf der Haut! Wir haben euch fünf Beauty-Brands rausgesucht, die genau das tun. Bei diesen Lieblingen sind wir uns sicher, dass sie auch 2023 noch Großes für uns bereithalten. Von originellen Technologien bis zu aufregenden Trends – hier sollte für jede:n etwas dabei sein!

Beauty-Brands 2023: Merit

Diese Marke lässt unsere Beauty-Herzen schneller schlagen. Für Minimalist:innen ist diese Brand genau das Richtige. Mit den perfekten Essentials zeigt Merit, wie leicht Make-up sein kann. Der Fokus liegt dabei auf einer strahlenden Haut. Das Beste: Die Make-up-Brand hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte für zu Akne neigende Haut zu machen. Gemeinsam mit Starkosmetikerin Biba de Sousa optimieren sie ihre Inhaltsstoffe regelmäßig. Auch Cameron Diaz schwört auf die Produkte von Merit. Ihr Liebling: Der Signature Lip Lippenstift.

Ebenfalls ein Beauty-Star: Rare Beauty

Hailey Bieber, Rihanna, Stefanie Giesinger – viele Promis probieren sich mittlerweile an ihrer eigenen Beauty-Marke und haben damit jede Menge Erfolg. Auch Sängerin Selena Gomez gründete bereits 2020 ihre eigene Beauty-Brand namens Rare Beauty. Ihre Mission: Die Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen fördern. Doch nicht nur die Idee hinter Rare Beauty ist schön – auch das Make-up glänzt mit tollen Inhaltsstoffe. Auf TikTok und Instagram ist das Feedback durchweg positiv. Die Kommentarspalte unter Rare Beauty's Instagramposts explodiert förmlich vor toller Rückmeldungen. Wir sind uns sicher: Selena Gomez und ihr Team wollen auch 2023 mit tollen Produkten überzeugen.

Beauty-Brands 2023: Lime Crime

Wer 2023 ein bisschen mehr Farbe in seinem Alltag möchte, sollte sich unbedingt an die Produkte von Lime Crime wagen. Laut, bunt und verrückt - das Make-up von Lime Crime ist für alle, die ihrem einzigartigen Charakter eine Stimme geben wollen. Die hochpigmentierten Produkte sorgen dafür, dass die Farben stark zum Ausdruck kommen und besonders lange halten. Kein Fan von zu viel Tamtam? Für Trendinspirationen und neue Looks lohnt es sich trotzdem mal auf der Website von Lime Crime vorbeizuschauen.

Beauty-Brands 2023: IMAGE Skincare

Auf der Suche nach innovativer und wirkungsvoller Hautpflege? IMAGE Skincare hat es sich zur Aufgabe gemacht, unsere Haut von innen und außen zu schützen. Neben Produkten für die äußere Anwendung bietet IMAGE Skincare auch Nahrungsergänzungskapseln an. Zusätzlich arbeitet die Brand regelmäßig an neuen Technologien für das eigene Wohlfühlempfinden. Ihr Steckenpferd ist dabei die Weiterentwicklung von Liefersystemen, die die Wirkstoffe besser in unsere Zellen transportieren können. Bei Problemen mit Akne, Trockenheit, Pigmentflecken und Falten bietet IMAGE Skincare die passende Lösung. Damit unsere Haut also auch im Jahr 2023 weiter strahlen kann, achten wir bei der Hautpflege auf individuelle Behandlungen.

All Eyes On: Juice To Cleanse

Koreanische Skincare hat schon lange seinen Weg in den europäischen Markt gefunden. Und das zu Recht: Die Zutaten sind meist 100 Prozent natürlich, die Haut wird vor äußeren Einflüssen geschützt und das Anwendungsergebnis ist überzeugend. Juice To Cleanse versorgt die Haut, wie es der Name schon verrät, mit Inhaltsstoffen, die wir in einem Saft finden könnten. Saftkuren bringen wir zwar vornehmend mit Fasten und einer inneren Reinigung in Verbindung, die koreanische Marke Juice To Cleanse zeigt jedoch, dass das auch für unsere Haut funktioniert. Besonders trockene, leicht irritierte Haut wird diese Produkte lieben. Wer sich also nach einem frischen Start in das neue Jahr sehnt, sollte es mit einer Saftkur für das Gesicht versuchen.