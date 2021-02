Diese Nagellack-Farbe passt zu deinem Sternzeichen

Die perfekte Maniküre gehört schon längst zu unserer wöchentlichen Beauty-Routine. Doch statt wahllos zu der nächstbesten Farbe zu greifen, verraten wir dir, welcher Nagellack am besten zu dir und deinem Sternzeichen passt.

Nude, Neonfarbe, French, Glitzer oder kunterbunt: Die Möglichkeiten, unsere Nägel perfekt in Szene zu setzen, sind wirklich unendlich. Doch statt einfach nur blind zur nächsten Farbe zu greifen, lohnt es sich, einmal genauer zu hinterfragen, welche Farbe wirklich zu mir und meinem Typ passt.

Warum das Sternzeichen dabei eine essentielle Rolle spielt? Tierkreiszeichen können sehr aufschlussreich sein, wenn es um Charakter, Wesen und Stil geht. Tragt ihr die Farben, die zu euch passen, könnt ihr nicht nur eure Außenwahrnehmung positiv beeinflussen, sondern fühlt euch auch direkt besser. Probiert es einfach mal aus!

Steinbock

Für dich ist kein Berg zu hoch und kein Weg zu lang: Dein diszipliniertes Wesen bringt dich zu fast jedem Ziel, welches du dir in den Kopf gesetzt hast. Und auch in diesem Jahr hast du dir Großes vorgenommen. Doch denke immer daran: Auch die Umwege bringen dich ans Ziel. Auch sonst solltest du nicht zu streng mit dir sein und immer wieder auf dich und deine innere Stimme hören. Was dir dabei helfen könnte? Ein silberfarbener Nagellack, der dich daran erinnert, immer mal wieder kurz inne zu halten und in dich hinein zu horchen. So verlierst du ganz sicher dein Funkeln nicht!

Wassermann

In Sachen Mode und Beauty liebst du es unkonventionell und individualistisch. Zu neuen Trends sagst du zwar nicht Nein, würdest sie aber niemals eins zu eins abkupfern. Viel lieber verfeinerst du sie mit deiner eigenen Note – denn du bist alles andere als Mainstream. Warum dann nicht auch mal in Sachen Nagellack etwas wagen? Wir empfehlen dir die knallige Farbe Koralle. Statt jedoch alle zehn Finger in der Farbe zu lackieren, wähle an den beiden Ringfingern die Farbe Weiß – das sorgt für einen schönen Kontrast und ist alles andere als eintönig.

Fisch

Du bist im Tierkreiszeichen Fisch geboren? Dann ist dein Element das Wasser! Du bist gerne schillernd und phantasievoll und schreckst beim passenden Anlass nicht vor Pailletten, bunten Farben oder ausgefallenen Stoffen zurück. Damit dein Outfit nicht die Show gestohlen bekommt, passt zu dir am besten ein perlmuttfarbener Nagellack, der sich wunderbar jedem Look anpasst. Angelehnt an das Schimmern einer Perle, passt er perfekt zu dir und deinem Wesen.

Widder

Der stylische Mittelpunkt jeder Party? Das bist du! Als extrovertierte Fashionista liebst du alles mit Wow-Faktor. Ob ein bodenlanges Kleid mit angedeuteter Schleppe oder der Statement-Pullover in Neongelb – das alles wird man bei dir im Kleiderschrank finden. Und auch in Sachen Nägel magst du es auffällig. Achte dabei immer auf einen hochwertigen Unterlack, denn nur so vermeidest du unschöne Verfärbungen am Nagel. Als Sternzeichen des Elements Feuer solltest du zu roten Farbnuancen, wie beispielsweise Purpurrot greifen.

Stier

Fehl- oder Frustkäufe gibt es bei dir eher selten. Du weißt, was dir steht und lässt dich beim Shoppen nicht von Emotionen leiten. Auch in Sachen Beauty magst du es lieber schlicht und natürlich und bleibst deinem Typ treu. Das passt auch ganz wunderbar zu deinem Element Erde. Und auf die Nägel? Da solltest du am besten einen Taupe-Ton wählen. Der spiegelt deine warmherzige, bodenständige und ruhige Art perfekt wider.

Zwilling

Der Zwilling ist ein sehr soziales Wesen. Mit deiner kommunikativen und kontaktfreudigen Art kommst du mit Fremden schnell ins Gespräch und bist gesegnet mit einem großen Freundeskreis. Und auch sonst ist das Leben des Zwillings eher quirlig und turbulent. Passend zu diesem abenteuerlustigen Leben empfehlen wir die Farbe Orange. Denn Orange steht für eine Glut, die jederzeit wieder aufflackern kann: quirlig, changierend, beweglich und lebendig.

Krebs

Dein zurückhaltendes, sanftmütiges und eher sensibles Wesen, spiegelt sich auch in deiner Garderobe wider: Du setzt am liebsten auf Nude-, Creme- und Pastelltöne. Und die stehen dir auch ganz wunderbar! Um auch in Sachen Maniküre deinem Typ treu zu bleiben, empfehlen wir dir für deine Nägel ein sanftes Rosa. Es bringt deine feminine Seite wunderbar zum Strahlen.

Löwe

Du weißt genau, was dir steht und wie du deine Vorzüge perfekt in Szene setzen kannst. Doch was nützt ein modisches Stilgefühl, wenn man es nicht auch präsentieren kann? Darüber musst du dir keine Sorgen machen. Mit deiner selbstbewussten Art würdest du auch einen verwaschenen Hoodie in ein It-Piece verwandeln. Für deine Nägel empfehlen wir dir einen zurückhaltenden Hellblau-Ton, der perfekt mit deinen starken und vitalen Wesenszügen sowie deinem selbstbewussten Kleidungsstil harmoniert. Denn in Sachen Nagellack ist bei Löwen weniger häufig mehr.

Jungfrau

Mal eben schnell was überziehen kommt für dich als Jungfrau nicht in Frage. Du überdenkst deine Outfitkombinationen gerne mehrmals und legst sie dir am liebsten schon am Abend zuvor bereit. Vorbereitung ist eben das A und O! Du bist sehr gewissenhaft und strukturiert – und deswegen nicht nur eine tolle Teamplayerin sondern auch eine verlässliche Freundin. Und wie sieht es in Sachen Nagellack aus? Für dich sind French Nails einfach wie gemacht. Wenn eine die akkurate Nagelspitze in Weiß hinbekommt, dann du!

Waage

Charmant und ausgeglichen beschreitest du in den meisten Fällen deinen Alltag. Ob bei Freunden oder auf der Arbeit: Besonders wohl fühlst du dich in komfortablen Kleidungsstücken aus hochwertigen Stoffen, die weder zwicken noch einengen. Auch auf den Nägeln magst du es eher unkompliziert und ziehst eine schnelle Maniküre ohne zwei- oder dreifach Lackschichten vor. Unsere Empfehlung: Ein heller, deckender Braunton! Damit fährst du immer gut.

Skorpion

Der Skorpion ist das faszinierendste und rätselhafteste Zeichen im Tierkreis und so verwundert es nicht, dass auch Skorpion-Menschen häufig schwer zu durchschauen sind. Auf der einen Seite werden sie als sehr leidenschaftlich beschrieben, doch genauso gut können sie auch analysierend und kompromisslos agieren. Unsere Empfehlung: Dunkle Bordeaux- und Beerentöne sind für dich die perfekte Mischung aus mutigem Statement und Sinnlichkeit.

Schütze

Du lebst ganz nach dem Motto "The Sky is the Limit". Du brauchst Herausforderungen und wagst dich gerne aus deiner Komfortzone heraus. Und auch in Sachen Fashion und Make-Up probierst du immer wieder neue Styles und Looks aus, sonst wird dir schnell langweilig. Unser Tipp: Mit einem schimmernden Gold-Ton auf den Nägeln bist du ein Hingucker – Gold solltest du ab sofort häufiger tragen!