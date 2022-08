Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Semipermanenter Lipliner ist der neue Beauty-Trend im Netz +++ Herzogin Meghan hat sich für "The Cut" fotografieren lassen.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

30. August 2022

Tattoo-Lipliner ist der neueste Beauty-Hype

Dass Trends aus den 90ern aktuell immer öfter ihr Comeback feiern, wissen wir. Und dieser Beauty-Hack ist jetzt nicht nur zurück, sondern bleibt auch länger auf unseren Lippen. Semipermanenter Lipliner löst in den sozialen Medien einen regelrechten Hype aus. Und das steckt dahinter.

Für die Lippenfarbe, die lange hält, brauchen wir einen Tattoo-Liner. Auf Tik Tok wird oft das "Brow Tattoo Gel Tint" von Maybelline verwendet. Der Liner hat einen schmalen Applikator und eignet sich super dafür, die Lippen präzise zu umrahmen. Nachdem wir das gemacht haben, muss die Farbe für mindestens zwanzig Minuten auf unseren Lippen trocknen. Anschließend lässt sich der Liner problemlos abziehen. Wenn alles ideal funktioniert, bleiben die Lippen durch den Tattoo-Effekt umrandet und wir brauchen keinen normalen Lipliner mehr zu verwenden, sonder können direkt mit Lippenstift oder Gloss weitermachen.

Dadurch, dass der Tattoo Liner nur in Brauntönen erhältlich ist, eignet sich der Hack am besten für Nude-Lips oder in Kombination mit einem transparenten Lipgloss.

29. August 2022

Herzogin Meghan: Sie überrascht mit neuen Fashion-Fotos

Das Warten hat ein Ende: Nachdem Herzogin Meghan, 41, erst kürzlich, am 23. August 2022, mit der ersten Folge ihres Podcasts "Archetypes" zurück in die Öffentlichkeit trat, folgt nun der nächste Paukenschlag. Die Zweifach-Mama ließ sich für das Magazin "The Cut" ablichten. Aber nicht irgendwie. Meghan beweist beim Fashion-Shooting mit Fotograf Campbell Addy Model-Qualitäten.

Auf dem Cover zeigt sich Herzogin Meghan mit smaragdgrünen Ohrringen, dunkel betonten Augen und leichtem Blush. Die Haare trägt sie im Wet-Look zu einem Zopf oder Dutt gebunden, der schwarze Rollkragen ihres Tory-Burch-Kleides legt den Fokus auf ihr Gesicht. Ihr Blick wirkt streng und bestimmt.

Auf den anderen Fotos, die das Magazin auch auf Twitter veröffentlicht hat, zeigt sich Herzogin Meghan weicher. In einem schwarzen Abendkleid mit hohem Beinschlitz von Bottega Veneta sitzt sie barfuß in einem Garten auf einem Stuhl, den Blick weg von der Kamera gerichtet. Ein weiteres Foto zeigt Meghan auf einer Bank sitzend, wie sie ihre Arme um ihre Beine schlingt, den Kopf zur Kamera geneigt. Sie trägt ein Off-Shoulder-Kleid aus Tweed von Chanel, wirkt verletzlich. Stark und zielgerichtet zeigt sich die Frau von Prinz Harry in einem weißen Powersuit mit asymmetrischem Schnitt.

