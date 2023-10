von Gina-Maria Wiemers Kali Ledger ist eine Influencerin, die es schon in ihren jungen Jahren geschafft hat ein Vorbild im Beauty-Kosmos zu werden. Auch Selena Gomez ist ein großer Fan der Creatorin und holt sich liebend gern Inspiration von der 25-jährigen Make-up-Artistin.

Auf ihren Social-Media-Plattformen Instagram, TikTok und YouTube zeigt die gebürtige Hamburgerin tagtäglich ihren Millionen Follower:innen ihre einzigartigen, kreativen und detailverliebten Make-up-Looks. Auf welches Produkt Kali Ledger nicht verzichten kann und was ihrer Meinung nach das Trendprodukt 2024 wird, verraten wir euch jetzt.

Beauty-Trends 2024: Der Highlighter bekennt Farbe

Highlighter: DAS Beautyprodukt, welches in keiner Make-up-Routine fehlen darf. Das Produkt sorgt für den Glow und kommt in Form von Creme, Stift oder Puder. Es kann punktuell eingesetzt werden, kreiert aber auch großzügig aufgetragen einen eleganten Look. Zusätzlich betont das Beautyprodukt nicht nur Konturen, sondern hebt den Make-up-Look auch auf eine ganz andere Ebene. Highlighter schenkt eurem Erscheinungsbild das gewisse Etwas. Auch Influencerin und Make-up-Artistin Kali Ledger sieht den Highlighter-Trend im Jahr 2024 ganz weit vorne. Ein Trend, der ihrer Meinung nach definitiv noch farbenfroher wird.

Im nächsten Jahr werden wir Farbhighligter sehen, beispielsweise pinke Highlighter, einfach ein Produkt, das hell scheint, aber auch pink ist.

Neben farbenfrohen Highlighter sieht die Beautyikone im nächsten Jahr vor allen Dingen transparente , leichte Highligter auf der Erfolgsspur.

Puderhighlighter hatten wir schon sehr lange, ich sehe immer mehr Marken, die transparente Töne herausbringen, sodass sie die Haut wirklich shiny aussehen lassen, aufhellen und bei jedem Hauttyp funktionieren.

© Designpics / Adobe Stock

Allroundtalent brauner Stift:

Kein Produkt ist individueller einsetzbar als ein ganz normaler brauner Stift. Auch Kali Ledger ist Fan von dem Produkt und möchte es nie wieder in ihrer Beautybag missen. Mit dem sogenannten braunen Stift lassen sich nicht nur Augenbrauen auffüllen oder trendige Sommersprossen imitieren, sondern eben auch ganz einfach kleine Unreinheiten schnell abdecken. Durch das Setzten eines gewählten Punktes auf den kleinen Pickel kreiert man im Handumdrehen innerhalb weniger Sekunden ein kleines Muttermal, was wiederum zulässt, dass das Make-up weiterhin natürlich und clean wirkt.

Rote Lippen zum Verlieben

Welche Lippenstiftfarbe passt perfekt zu mir? Eine Frage, die sich mit Sicherheit schon jeder einmal gestellt hat. Die Antwort: Rot! Kali Ledger ist sich sicher: Ein natürliches und neutrales Rot, ist die Antwort auf die wohl meist gestellte Frage aller Make-up-Interessierten. Ihrer Meinung nach muss bei der Farbauswahl des Lippenstifts nicht unbedingt auf ein Hellrot oder ein Dunkelrot zurückgegriffen werden. Viel mehr ist ein "Zwischending" der Schlüssel zur perfekten Rotauswahl, die zu jedem Hauttyp passt.

Bei helleren Hauttönen wird der Rotton dunkel und bei dunkleren Hauttönen hell aussehen.