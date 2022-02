Beauty-Kühlschrank Wieso wir unsere Pflegeprodukte jetzt kalt stellen

Ein Beauty-Kühlschrank ist viel mehr, als nur schön anzusehen. Hier erfahrt ihr, was hinter dem Hype um gekühlte Pflegeprodukte steckt.

Am Beauty-Horizont gibt es immer neue Trends, die mal mehr und auch mal weniger sinnvoll sind. Ein Beauty-Kühlschrank zählt eindeutig zu Ersterem! Dieser Vorteil erwartet euch, wenn ihr Seren, Cremes und Masken von nun an kaltstellt.

Aufgedunsenheit adé!

Wer gleich nach dem Aufstehen den Blick in den Spiegel lieber meidet, sollte jetzt ganz genau aufpassen: Die morgendliche Puffyness hat endlich ein Ende! Egal ob ihr euch am Vorabend ein Gläschen zu viel genehmigt habt oder Schlaf gerade eine Mangelerscheinung ist – der Kühlschrank eilt zur Hilfe! Denn was gibt es schöneres, als das aufgedunsene Gesicht mit ein paar Beauty-Handgriffen im Nu zu entschlacken.

Die Kälte der Pflegeprodukte wirkt abschwellend und straffend. Falls ihr Skincare-Tools wie einen Jade-Rolleroder Gua-Sha-Stein besitzt, können wir euch die Lagerung im Beauty-Kühlschrank nur empfehlen. Schon nach ein paar Sekunden macht sich der Sofort-Effekt bemerkbar und die Haut fühlt sich vitalisiert an. Besonders in der Augenpartie weckt euch die Kälte auf und ihr könnt sofort frisch und klar in den Tag starten. In Kombination mit einer kurzen entschlackenden Gesichtsmassage bewirken die gekühlten Tools wahre Wunder.

Beauty-Kühlschrank: Welche Produkte gehören hinein?

Wirkungsvolle Kosmetik ist anspruchsvoll: UV-Strahlung, Luft und Wärme können die Wirksamkeit vieler Produkte beeinträchtigen. Der Beauty-Kühlschrank kühlt die Produkte nicht nur, er schützt sie auch vor UV-Strahlung. Diese Produkte sind betroffen:

Vitamin C

Ein Vitamin C Serum ist fast schon ein Must-have in jeder Skincare-Routine. Das Antioxidant, das die Hautbarriere stärkt, gegen Pigmentflecken wirkt und uns einen jugendlichen Glow schenkt, ist besonders empfindlich gegenüber UV-Strahlung und Temperaturschwankungen. Wenn sich euer Serum über die Nutzung dunkel verfärbt, hat es seine Wirkung verloren. Deshalb immer im Kühlschrank lagern!

Retinol

Die Wunderwaffe des Slow-Agings ist länger wirkungsvoll, wenn sie gekühlt gelagert wird. Ein Retinol-Serum sollte man abends benutzen, weil Sonneneinstrahlung die Wirksamkeit abschwächen würde. Deshalb ist auch hier eine UV-geschützte Lagerung sinnvoll.

Peelings

Chemische Peelings sind berechtigterweise der letzte Schrei in der Beauty-Community. AHA (Alphahydroxysäure),BHA (Betahydroxysäure) undPHA(Polyhydroxysäure) sind bei niedrigen Temperaturen stabiler und können gekühlt am besten ihre volle Wirkung entfalten.

Naturkosmetik/DIY-Kosmetik

Durch den Kontakt mit Fingern gelangen Bakterien in Creme-Tigel. Diese breiten sich weniger schnell aus, wenn das Produkt gekühlt gelagert wird. In einer warmen Umgebung fühlen sich Bakterien wohl und vermehren sich, was im schlimmsten Fall zu Hautirritationen und Entzündungen führen kann. Dies trifft auf alle Kosmetik-Produkte zu, aber besonders auf solche, die mit wenig Konservierungsstoffen formuliert sind. Lieber auf Nummer sicher gehen und alles in den Beauty-Kühlschrank packen.

Bei heißen Temperaturen – die es in Deutschland ja nur zu häufig gibt – sollte sich auch mal die Schminke in den Beauty-Kühlschrank verirren. Wenn Produkte wie Foundation, Lippenstift und Cream-Blush zu warm werden bildet sich eine unschöne Schweißschicht: Die Öle separieren sich von den wasserbasierten Inhaltsstoffen. Um das zu verhindern, ist eine Kühlung immer eine gute Idee.

Ein Kühlschrank, viele Möglichkeiten

Viele der Beauty-Kühlschränke haben einen Spiegel und sogar ein Licht an der Außentüre. Ein extra Ringlicht brauchen wir dadurch nicht mehr: Das perfekte Licht zum Augenbrauen-Zupfen und Schminken ist also gleich integriert.

Der Beauty-Kühlschrank ist auch schnell abgesteckt und für die nächste längere Autofahrt eingepackt. Oftmals ist der Anschluss mit dem des Autos identisch. Und auch für Grill-Partys ist der kleine Kühlschrank ein willkommener Helfer für Getränkedosen.

