Einen Blick in die Make-up-Tasche einer anderen Person zu werfen, ist spannend: Man kann neue Produkte entdecken und sich inspirieren lassen – manchmal findet man dabei sogar einen neuen Liebling. Unsere Praktikantin Carla öffnet mit euch ihr Beauty-Case und stellt ihre persönlichen Must-haves vor. von Carla Jörn

Die morgendliche Beauty-Routine ist mir heilig. Um meinem Gesicht einen Frischekick zu verpassen, nehme ich mir gerne viel Zeit – manchmal vielleicht zu viel. Nach dem Waschen benutze ich das "Advanced Génifique Sensitive Serum" von Lancôme für mein Gesicht, um meine Haut wieder zu beruhigen. Je nach Laune greife ich beim Make-up gerne zu Farbe oder schminke mir einen auffälligeren Eye-Look. Auch ein ebenmäßiger Teint und gepflegte Lippen sind mir bei meinem Alltagslook wichtig. Auf welche Produkte ich dabei auf keinen Fall verzichten kann, verrate ich euch hier.

Garnier SkinActive BB Cream

Mit meiner Haut habe ich ziemlich Glück. Nur selten habe ich kleine Pickel und Unreinheiten. Mein Problem ist: Mein Gesicht wird bei jeder kleinsten Temperaturänderung oder Stress knallrot. Um dem ein wenig vorzubeugen, benutze ich im Alltag gerne die BB Cream von Garnier. Sie hat eine leichtere Deckkraft als eine Foundation und spendet Feuchtigkeit wie eine Creme. Durch die leichte Textur kann man die Cream einfach auf dem Gesicht verteilen und mit einem Make-up-Schwamm einarbeiten – so wird das Ergebnis garantiert nicht fleckig!

KVD Beauty Tattoo Liner in Trooper

Als absolute Eyeliner-Liebhaberin brauche ich einen Liner, auf den ich mich verlassen kann – und dieser hier lässt mich nie im Stich! Die feine Spitze des Tattoo Liners von KVD Beauty erinnert an einen dünnen Pinsel und eignet sich perfekt für einen präzisen Winged-Eyeliner oder schwarze Graphic-Eyeliner. Die Farbe ist tiefschwarz und trocknet schnell. Am Ende des Tages oder nach einer Party-Nacht sitzt der Eyeliner noch genau da, wo ich ihn gezogen habe. Mein perfekter Begleiter.

Carmex-Lippenbalsam Tube

Ohne Carmex gehe ich nicht aus dem Haus! Nicht nur im Winter habe ich ständig mit trockenen Lippen zu kämpfen und brauche immer eine gute Pflege. Die samtige Textur des Lippenbalsams, den es schon seit den 1930er-Jahren gibt, macht meine Lippen schön weich und lässt sie durch etwas Menthol voller wirken. Den Carmex-Lippenbalsam gibt es auch mit Lichtschutzfaktor und unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, wie "Cherry". Meinen ersten Carmex habe ich mir in der 10. Klasse gekauft, jetzt besitze ich für jede Handtasche einen!

Benefit Benetint Cheek & Lip Stain

Ihr glaubt nicht, wofür der Benetint von Benefit ursprünglich erfunden wurde: Für die Nippel nämlich! Als Benefit noch ein kleiner Laden in San Francisco war, wünschte sich eine Tänzerin dort etwas, das ihren Nippeln einen rosigen Glow verleihen würde – so entstand die Mixtur des Benetints. Heute ist der Tint mein absoluter Favorit für rosige Wangen und natürliche Lippen. Als flüssigen Blush benutze ich ihn, nachdem ich meine Foundation aufgetragen habe und tupfe das Produkt mit meinen Fingern auf den Wangenknochen hoch zur Schläfe ein. Auch auf meinen Lippen tupfe ich es mit den Fingern ein, nachdem ich vorher etwas Pflege aufgetragen habe. Der Benetint von Benefit lässt sich super aufbauen, also ist beim Auftragen anfänglich weniger mehr!

Marc Jacobs Perfect Eau de Parfum

Zum Abschluss ein Duft: Zur Zeit ist "Perfect" von Marc Jacobs mein absolutes Lieblings-Parfum. Ich habe es letztes Jahr von meiner Mutter zu Weihnachten bekommen und mich sofort verliebt! Allein der Flakon, der dieses Jahr sogar bei den "Duftstars" ausgezeichnet wurde, ist mit den süßen Miniatur-Gegenständen einfach wunderschön. Das Parfum duftet fruchtig frisch nach Rhabarbar und Narzisse und hat eine leichte Herznote aus Mandelmilch. Mit seinen Kampagnen für das Parfum unterstützt Marc Jacobs unter Anderem das "LGBT Community Center" in New York und verbreitet die wundervolle Message: "So wie du bist, bist du perfekt!".