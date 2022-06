Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Beauty-Riese Douglas möchte mit dritter Pride-Kampagne ein Statement setzen

20. Juni 2022

"Pride is a journey, not a destination" – Douglas-Kampagne LGBTQIA+-Community

Seit den letzten Jahren ist der Pride Month immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Medienunternehmen berichten über LGBTQIA+-Themen, Aktivist:innen mobilisieren Allys und Konzerne unterstützen die Community mit Pride-Kampagnen. Doch gerade bei Letzterem wird die Kritik des Rainbow-Washings immer lauter. Die Devise ist: Pride-Kampagnen ja, aber bitte richtig. Und richtig bedeutet in dem Fall Leute zu Wort kommen zu lassen, die unter Diskriminierung der queeren Gemeinschaft leiden müssen, die etwas zu sagen haben. Und genau das hat Douglas mit seiner dritten Pride-Kampagne "THIS IS HOW WE PRIDE" gemacht. In einer emotionalen Kampagne sprechen sich Influencer Riccardo Simonetti, Model Bonnie Strange und Tarik Tesfu, Netzaktivist gegen Rassismus und Homophobie und Douglas Make-up Artists Paolo und Jeroen sich für individuelle Vielfalt aus. Es ist ein zielgruppenübergreifender Aufruf, sich gemeinsam für mehr Akzeptanz, Toleranz und Freiheit einzusetzen.

