von Charlize Diehl Beauty-Tech ist ein neuer Trend, welcher es User:innen ermöglicht, die Beauty-Sphäre mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Virtueller Realität aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen. Wir stellen euch drei Apps vor, die alle Beauty-Lover auf dem Handy haben sollten.

Möchtest du einen neuen Beauty-Trend ausprobieren, aber traust dich nicht, das Produkt direkt zu kaufen? Oder stellst du dir manchmal vor, wie du aussehen würdest, wenn du eine andere Haarfarbe hättest? Wir schaffen Abhilfe und zeigen dir, wie du kostenlos Beauty-Produkte und Tools testen kannst, oder dich über die Inhaltsstoffe deiner Lieblingsprodukte informieren kannst!

Virtueller Schmink-Test: Diese Firma ist der Spitzenreiter

L'Oréal ist der internationale Anführer bei Künstlicher Intelligenz im Beauty-Sektor. Die Kosmetikmarke ermöglicht als erste Beauty-Brand das virtuelle Try-On von Schminke über Amazon. Im Jahr 2019 konnten erstmals Artikel in China und Amerika virtuell getestet werden, heute funktioniert die Innovation auch in Deutschland. Egal, ob Haarfarbe oder Make-up, online kann man ganz einfach neues ausprobieren!

Die umfangreiche Handy-App für dein Makeover

Perfect365 ist eine Applikation, welche dir die Möglichkeit gibt, dir einen komplett neuen Look zu verpassen. Mit den verschiedenen Make-up-Tools und Beauty-Marken kannst du in eine andere Welt eintauchen und dir eine Typveränderung gönnen. Mit 9.817 Reviews ist sie die beliebteste Makeover-Applikation im Apple Store. Die Anwendung ist ganz leicht: Im App-Store runterladen und zwischen drei verschiedenen Kategorien entscheiden: "Foto-Make-up", "Hautverbesserung" und "Video bearbeiten". Wähle das Bild aus, welches du bearbeiten willst oder schieße gleich in der App ein aktuelles Foto. Jetzt kannst du deinen Ideen freien Lauf lassen und dich austoben!

Beauty mit Durchblick

ToxFox ist die App vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V und bringt Transparenz in deine Beauty-Tasche. Über 80.000 Produktinformationen sind in der App hinterlegt und helfen dir dabei, deiner Haut etwas Gutes zu tun und der Umwelt nicht zusätzlich zu schaden. Du kannst die App runterladen und einfach den Barcode deines Produkts einscannen. Wenn der Artikel in der Datenbank hinterlegt ist, werden dir die Inhaltsstoffe erläutert. Hat das Produkt einen grünen Haken, ist es frei von schädlichen Chemikalien. Ist dies nicht der Fall, besteht die Möglichkeit, den Hersteller des Artikels direkt zu kontaktieren und eine Anmerkung einzureichen.