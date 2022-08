Beauty-Trend: Moneypiece Nails schmücken jetzt unsere Hände

von Carolin Gelb Wir mussten zwei mal hinschauen, waren dann aber hin und weg! Moneypiece Nails sind der neueste Trend auf den Nägeln und dazu noch ein absoluter Hingucker. Wir verraten euch, was den Nageltrend ausmacht und wie er funktioniert.

Zugegeben: Außergewöhnliche Trends sind immer Geschmacksache. Wir sind aber großen Fans davon, neue Dinge auszuprobieren – besonders auf unseren Nägeln. Und da kommen uns die Moneypiece Nails gerade recht.

Was sind Moneypiece Nails?

Was den neuen Nageltrend ausmacht? Der Lack wird nur auf die Spitze aufgetragen. Maximal ein Drittel wird bepinselt, der Rest bleibt frei, sodass der "Rausgewachsen-Look" kreiert wird. Ob bunte Farben oder Nude-Töne – alles ist erlaubt und der Trend folgt keinen Regeln! Das Ergebnis der neuen Nageltechnik ist ein minimalistischer, dezenter Look. Je nach Farbwahl kann er aber auch auffälliger werden und eine ganze Menge gute Laune versprühen.

So funktioniert der Nageltrend

Um nur die vordere Partie der Nägel in Lack zu hüllen, braucht es noch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl als sonst. Das Gute an den Moneypiece Nails ist aber, dass nicht so exakt gearbeitet werden muss und der Trend noch stylischer wirkt, wenn jeder Nagel individuell aussieht. Wer sich jedoch perfekte Halbkreise auf den Nägeln wünscht, der sollte einen schrägen Make-up-Pinsel und etwas Nagellackentferner bereitlegen. Damit können kleine und große Patzer im Handumdrehen beseitigt werden.

Was wir besonders an dem Trend lieben? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob einfarbig und klassisch, jeder Nagel in einer anderen Farbe oder eine Muster-, und Farbexplosion auf unseren Händen – jedes Design kann stylisch aussehen und garantiert alle Blicke auf sich ziehen. Extra Vorteil: Wo wir uns normalerweise nach wenigen Tagen über herausgewachsenen Nagellack ärgern, können wir uns jetzt entspannt zurücklehnen. Auch nach einer Woche sehen die Nägel noch aus wie am ersten Tag, denn herauswachsen kann hier ja nichts mehr. Für uns ein Look, bei dem sich das Ausprobieren auf jeden Fall lohnt!