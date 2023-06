Der DIY-Hack Lipical versorgt empfindliche Lippen mit ausreichend Feuchtigkeit. Das steckt hinter dem Beauty-Trend.

Die richtige Lippenpflege kann Wunder bewirken: Ein cleaner Make-up-Look ist gerade besonders angesagt – dazu zählen auch gepflegte Lippen. Auf Social-Media finden sich zahlreiche Videos zum Thema Lippenpflege. Besonders beliebt ist unter anderem ein Beauty-Hack namens Lipical. Was dahinter steckt und wie auch eure Lippen natürlich schön werden, erfahrt ihr jetzt.

Beauty-Trend Lipical: Das Facial für die Lippen

Unter einem Lipical versteht man eine regenerierende Pflege für trockene und rissige Lippen, die empfindliche Stellen pflegt und repariert. Der Name kommt von "Facial", der englischen Bezeichnung von Gesichtsbehandlung, bei der die Haut intensiv behandelt und gepflegt wird. Für die Lippen fehlte so eine Behandlung – bis jetzt! Lippen können aus den verschiedensten Gründen rissig werden oder austrocknen – unter anderem durch mangelnde Feuchtigkeit. Statt "nur" eine Lippenpflege aufzutragen, werden die Lippen hier besonders ausführlich behandelt. Der Beauty-Hack Lipical versorgt die empfindliche Haut auf den Lippen mit pflegenden Inhaltsstoffen und stellt so das natürliche Gleichgewicht wieder her.

Lipical zu Hause: Alle Zutaten habt ihr bereits zu Hause

So funktioniert der Trend: Eine regenerierende Lippen-Maske lässt sich mit wenig Zutaten ganz einfach selbst herstellen. Die pflegebedürftigen Lippen mit ein wenig Wasser anfeuchten. Danach trägt man mit dem Finger eine leichte, schnell einziehende und parfümfreie Feuchtigkeitscreme auf Ober- und Unterlippe auf. Auch ein hydratisierendes Serum eignet sich hervorragend. Um das Lipical zu vollenden, tupft man auf die Feuchtigkeitscreme nun ein reichhaltiges Lippen-Öl oder Vaseline.

Pflanzenfette wie Sheabutter oder Kakaobutter sind sehr okklusiv, Vaseline ist jedoch der Spitzenreiter. Durch ihre okklusive Wirkung wird die Feuchtigkeit eingeschlossen, kann langsamer entweichen und die Creme oder das Serum darunter kann sein volles Potenzial ausschöpfen. Die Haut darunter wird intensiv regeneriert. Alternativ kann man für diesen Schritt auch einen reichhaltigen Lipbalm verwenden. Diese Prozedur sollte dann etwa drei Tage am Stück wiederholt werden. Bei nur leicht trockenen Lippen genügt eine Einwirkzeit von 15 Minuten – ihr könnt die Produkte aber auch einfach auf euren Lippen lassen oder über Nacht einwirken lassen.

Lipical mit Peeling-Effekt herstellen – in einfachen Schritten

Noch besser können die feuchtigkeitsspendenden Produkte in eure Haut eindringen, wenn ihr sie davor von abgestorbenen Hautschüppchen befreit. Ein Lippen-Peeling ist dafür die optimale Wahl. Auch das könnt ihr schnell und einfach selbst herstellen. Für ein Lippen-Peeling benötigt man zum Beispiel einen Teelöffel Kokosöl, einen Teelöffel Honig und einen Teelöffel braunen Zucker. Die Zutaten werden in einer Schüssel gut miteinander vermischt und anschließend mit einer sanften Massage auf die Lippen aufgetragen. Die Lippen-Maske für zehn bis 15 Minuten einwirken lassen und anschließend sanft mit lauwarmem Wasser abspülen.

Darum ist regelmäßige Pflege für die Lippen wichtig

Wer seine Lippen regelmäßig pflegt, beugt Austrocknung und Rissen vor. Besonders gut eignen sich dafür Lippenpflegeprodukte, die feuchtigkeitsspendende und pflegende Inhaltsstoffe enthalten, wie zum Beispiel Sheabutter, Kokosöl oder Bienenwachs. Lippenpflege sollte auch im Sommer keinesfalls unterschätzt werden, da vor allem eine starke Sonneneinstrahlung durch die UV-Strahlen der empfindlichen Haut der Lippen schaden kann. Tragt also tagsüber auch immer einen Lippenbalsam mit LSF auf, um Verbrennungen zu vermeiden.

