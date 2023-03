von Linda Shllaku New York, Mailand, London oder Paris: Die Fashion Shows für Herbst- und Winter 2023/2024 in den Modehauptstädten haben gezeigt, was wir tragen. Und zwar nicht nur in der Mode ... Auch in Sachen Make-up und Styling haben wir einige Trends erspähen können, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Zugegeben, auf dem Runway geht es meist extravagant zu. Opulente Schnitte treffen auf Looks, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt im Alltag trägt. Doch manchmal muss man nur ein wenig um die Ecke denken und anstelle des großzügig aufgetragenen Blushs die Menge nur ein wenig reduzieren und schon hat man einen super trendigen Alltags-Look. Das Prinzip ist einfach und verpasst unserer Beauty-Routine neuen Glanz. So werden aus den großen, präsenten Laufsteg-Trends im Nu schöne kleine Highlights für den Alltag. Wir zeigen, was uns auf den Fashion Weeks in New York, Mailand, London und Paris besonders aufgefallen ist.

Subtiler Grunge: Christian Dior

Jede Menge Mascara, falsche Wimpern und Liner. Also wirklich viel schwarzer Liner. Seit dem "Wednesday"-Erfolg bei Netflix dominiert das Neo-Goth-Thema die modischen Gemüter. Und auch bei Christian Dior sieht man auf dem Laufsteg in Paris dominante Grunge-Augen. Die Variationen nehmen dabei kein Ende: Ob prominente Striche im Augeninnenwinkel oder im Außen. Das Motto lautet: Mehr ist Mehr. Und zu wenig Drama gibt es nicht – auch im Alltag. Wer dennoch lieber einen Gang zurückschalten mag, ist mit etwas Kohlkajal innerhalb der Wasserlinie gut beraten.

Christian Dior Herbst/Winter 2023/2024 in Paris © Julien M. Hekimian / Getty Images

Draped Blush: Giorgio Armani

Statement-Farben wie Pink oder Rosé machen das Blush-Finish auf dem Laufsteg von Girogio Armani perfekt. Anstatt das Rouge auf den Wangen zu verteilen, geht der Trend erneut zum Draping, sprich: Das Rouge wird an den Schläfen aufgetragen und leicht zum Auge verblendet. Wem der Signature-Look zu gewagt ist, der ist gut beraten, seinen Pinsel vor dem Auftrag auf dem Handrücken abzuklopfen. So funkelt nur ein Hauch des Produkts auf den Schläfen.

Giorgio Armani Herbst/Winter 2023/2024 in Mailand © Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Bleached Brows und silberne Akzente: Off-White

Zugegeben, beides ist vielleicht doch etwas extrem. Aber einzeln haben die Trends unsere Herzen sofort gewonnen. Auf dem Laufsteg in Paris werden silberne Glitzer-Effekte wieder zum Leben erweckt. Ein Liquid-Liner lässt geometrische Formen als auch den klassischen Lidstrich perfekt aussehen. Wer mag, kann die Wow-Akzente auch in seine Augenbrauen setzen. Hier hilft es, mit einem Concealer eine helle Grundlage zu schaffen: So funkelt das Metall noch schöner. Apropos Concealer: Wer seine Brauen nicht direkt permanent aufhellen mag, kann den Laufsteg-Trend testweise mit einem Abdeckstift ausprobieren. Das Produkt mit den Fingern über die Härchen tupfen, fertig.

Off-White Herbst/Winter 2023/2024 in Paris © Ik Aldama / Picture Alliance

Hollywood Waves: Richard Quinn

Der Retro-Look aus den 40er Jahren feiert sein Comeback. Die edle Wasserwelle erinnert an große Filmstars wie Veronica Lake und Rita Hayworth. Aber auch Stars wie Lana Del Rey oder Jessica Chastain geben den Look auf roten Teppichen zum Besten. Ist es da noch verwunderlich, dass Richard Quinn seinen Models in London diese ausgefallene Frisur verpasst? Ob zur Hochzeit, im Club oder zum Gala-Abend: Die Wasserwelle löst große Locken jetzt ab.

Richard Quinn Herbst/Winter 2023/2024 in London © Photoshot / Picture Alliance

Celestial Make-up: Thom Browne

In New York sehen wir funkelnde Highlights wie vom Sternenhimmel: Thom Browne macht es vor. Seine Models strahlen nur so vor goldener Raffinesse und laden mit ihren Sternen und verspielten Elementen zum Träumen ein. Die Hemmschwelle, sich einen Stern mitten in das Gesicht zu malen, ist groß, doch Goldtöne, Glitzer und Steinchen auf dem Augenlid sind an diesen offenherzigen Look angelehnt und dabei weniger offensiv. Ein kleiner Stern am Augenaußenwinkel hat wohl noch niemandem geschadet und macht die Träger:innen definitiv zum Hingucker der Partynacht.

Thom Browne Herbst/Winter 2023/2024 in New York © Ik Aldama / Action Press

Vamp-Vibes: Vivienne Westwood

Bei Vivienne Westwood wird die Femme Fatale in Paris auf eine noch verführerische Ebene gehoben: Dunkle, blutrote Lippen funkeln fast schon bräunlich, gar metallisch. Den sexy Sirenen-Look kreieren wir mit einem Lipliner, der dunkler ist als der ausgewählte Lippenstift. Mit einem metallischen, goldenen Pigment als Topper erhält das Finish seinen sinnlichen und reizvollen Glanz.

Vivienne Westwood Herbst/Winter 2023/2024 in Paris © Vianney Le Caer/Invision/AP / Picture Alliance

Glossy Slicked Hair: Tory Burch

Das Haar seitlich gelegt und im Zopf zusammengenommen: Der Blogger:innen-Trend erreicht nun auch den Laufsteg von Tory Burch. Das mit Gel fixierte Haar erhält durch seine Strenge einen glamourösen Touch und setzt die Gesichtskonturen in den Fokus. Der elegante Twist kann durch offenes Haar gelockert werden: Coole Looks erhalten dadurch ein lockeres Finish.

Tory Burch Herbst/Winter 2023/2024 in New York © Photoshot / Picture Alliance

Wing, Kajal und Bold Lips: Dolce & Gabbana

Alle guten Dinge sind drei, deshalb gibt es diese Beauty-Kombination auch nur zu dritt. In Mailand begeistert Dolce & Gabbana nicht nur mit dem klassischen Wing, sondern auch mit einem dazugehörigen weißen Liner auf der Wasserlinie. Clever, denn der Wing hebt nicht nur das Auge, sondern der helle Liner vergrößert zudem. Sinnliche Lippen in Rot komplettieren den glanzvollen Look.

Dolce & Gabbana Herbst/Winter 2023/2024 in Mailand © Rick Gold / Picture Alliance

Pastell-Wimpern: Prada

Bei Prada trägt Topmodel Gigi Hadid künstliche Wimpern in Rosé! Der pastellfarbene Watte-Traum lässt den rosigen Teint des Models durch die grazile Farbe noch mehr strahlen. Wie tragen wir den unkonventionellen Look also im Alltag? Das Geheimnis liegt im Mascara-Primer: Er bereitet unsere Wimpern so vor, dass die zarten Rosa-Nuancen intensiver zur Geltung kommen.

Prada Herbst/Winter 2023/2024 in Mailand © Ik Aldama / Picture Alliance