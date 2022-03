Was ist in diesem Jahr besonders angesagt? Wir zeigen es dir bei den Beauty-Trends 2022, die du auf keinen Fall verpassen solltest!

Kann Beauty von Trends abhängig gemacht werden, genauso wie Mode? Ist bei Eyelinern, Lippenstiften und Foundations jemals etwas in oder out? Die Frage kannst du dir quasi selbst beantworten, indem du dich daran zurückerinnerst, wie deine Augenbrauen um die 2000er aussahen und wie man sie jetzt trägt. Vorbei ist es mit den millimeterdünnen Brauen, stattdessen setzen wir jetzt auf eine gesunde Fülle mit Natürlichkeitsfaktor. Und genauso ist es auch in anderen Bereichen der Beauty-Welt. Wir zeigen dir, welche Trends du jetzt auf keinen Fall verpassen solltest.

Gebleichte Augenbrauen

Es geht mit Augenbrauen weiter. Denn die haben nicht nur in der Vergangenheit so einige Trends mitgemacht, sondern dürfen sich auch in Zukunft über neue Styles freuen. Aktuell wird der Trend um helle Brauen immer größer. Nude ist hier das Stichwort – und je dunkler deine Haarfarbe, desto besser der Look. Mit Bleichmittel und dem dazugehörigen Set kannst du dir den Trend ganz leicht zu Hause selbst zaubern. Eine Alternative zum Bleichen ist das Schminken. Dafür brauchst du Concealer, ein Augenbrauenbürstchen und etwas hellen Lidschatten.

Zunächst trägst du den Concealer auf deinen Handrücken auf, gehst mit der Augenbrauenbürste durch und trägst den Abdeckstift somit auf deine Brauen auf. Mit dem hellen Lidschatten kannst du gegebenenfalls freie Stellen ausbessern.

Glitter-Love

"Shine bright like a diamond" – das ist nicht nur eine Strophe aus Rihannas Song "Diamonds", sondern auch das Motto des diesjährigen Make-ups. Denn hier kannst du dich gern von der HBO-Serie "Euphoria" inspirieren lassen, was die Looks angeht.

Mit kleinen Strasssteinen verwandelst du dein Gesicht ganz schnell in ein kleines Kunstwerk rund um deine Augen. Perfekt für einen Mädelsabend im Club oder den nächsten Festival-Look!

Shiny Lips

Nicht nur um die Augen herum wird es schimmernd. Der Lipgloss-Trend, den wir eigentlich in den 2000ern gelassen hatten, ist zurück und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Hier darfst du gern zwischen verschiedenen Farben wählen: Am besten eignen sich Rot, Rosa, unaufdringliche Beerentöne und natürlich transparente Glosse, eventuell sogar mit kleinen Glitzerpartikeln. Dazu deine Haare im Sleek-Look stylen, damit sie sich nicht im Lipgloss verfangen und fertig ist dein Styling. Übrigens: Wusstest du, dass deine Lippen mit Lipgloss größer wirken?

Natürlichkeit und Nachhaltigkeit

Neben dem ganzen Schillern und Strahlen wollen wir uns im Jahr 2022 aber auch auf unsere eigene natürliche Schönheit besinnen und dabei auch die Umwelt nicht außer Acht lassen. Denn Clean Beauty wird immer wichtiger, sowohl was die Verpackung angeht als auch die Inhaltsstoffe. Weniger oder recycelbares Plastik ist hier die Lösung und sorgt gleichzeitig für ein reineres Gewissen bei der Benutzung der Produkte. Viele Foundations, Seren und Öle gibt es mittlerweile sogar in Gefäßen aus Glas.

Doch nicht nur bei der Verpackung gibt es eine Wende, denn auch die Inhaltsstoffe werden bei vielen Produkten überarbeitet. "Weniger ist mehr" passt hier als Sprichwort, denn Hochdosiertes mag im ersten Moment richtig klingen, sorgt aber eventuell für eine Überbeanspruchung deiner Haut, wenn du das Produkt zu oft anwendest. Konzentriere dich bei deiner Skincare Routine lieber auf geringere Dosierungen und wende die Artikel dann regelmäßiger an, um deinem Teint ein natürliches Strahlen zu verleihen.

Und apropos natürliches Strahlen: Wir lieben im Jahr 2022 auch weiterhin die Natürlichkeit unseres Make-ups! Sei es bei Lippenstiften, Blushes oder Lidschattenpaletten – du darfst dich hier gern nach wie vor im erdigen Tonbereich bewegen. Für ein natürliches Make-up an deinen Augen greife auf eine braune Mascara zurück. Das wirkt nicht so hart, betont aber elegant deine Wimpern und verleiht ihnen den gewollten Schwung.

