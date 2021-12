Von Neontönen bis Gothic-Chic – selten waren Beauty-Trends so vielseitig, wie es das nächste Jahr verspricht. Wir zeigen dir die Beauty-Looks vom Runway, an denen man 2022 nicht vorbeikommt.

Die Laufstege der Welt sind nicht nur prägend für die Modeindustrie, die Fashion Weeks in Paris, New York, London und Mailand setzen auch in Sachen Make-up immer wieder neue Trends. Kurz vor dem Jahreswechsel haben wir die Modeschauen noch einmal Revue passieren lassen und die schönsten und vielversprechendsten Beauty-Trends 2022 zusammengetragen.

Beauty-Trends 2022: 5 Looks, die wir jetzt schon lieben

Statement Wangen: Blush mal anders

Obwohl wir den Fake-Teint in den letzten Jahren lieb gewonnen haben, heißt es nächstes Jahr: Bye-bye, Bronzer und willkommen Statement Blush. Rote Wangen sind 2022 super angesagt, doch nicht sie kommen anders daher als wir sie kennen. Designerin Anna Sui hat es auf ihrem Laufsteg gezeigt: Nächstes Jahr sind auffällige Rougetöne Trend.

Von Pink bis Zinnoberrot – Hauptsache es knallt. Besonders raffiniert sind Looks, bei denen der Farbton des Rouges beim Lidschatten wieder aufgegriffen wird. Neben Anna Sui ist auch Carolina Herrera Fan von Statement Blush.

Designerin Anna Sui setzt auf Statement-Blush. © Randy Brooke / Getty Images

Shine bright: Glossy Lips sind das Must-have 2022

Matte Lippenstifte haben 2022 erst einmal ausgedient. Schimmernde Glossy Lips, wie wir sie in den 00er-Jahren getragen haben, sind zurück. Auf den Laufstegen von Fendi, Giambattista Valli und Boss x Russell Athletic sind uns die schimmernden Lippen sofort ins Auge gestochen. Millenials werden den neuen Beauty-Trend lieben, denn die glossigen Lippen sind sinnlich und glamourös zugleich. Wie bei so vielen Make-up-Trends lassen sich auch hier zwei Looks miteinander verbinden. Wie wäre es mit schimmerndem roten Lipgloss?

Gothic-Chic: Schwarze Augenumrandungen

Ein Beauty-Look für das kommende Jahr sorgt bei uns in der Redaktion für Diskussionen. Während wir finden, dass man diesen Trend nicht unbedingt mitmachen muss, schicken Dior, Chanel und auch Prabal Gurung die Models mit dunklen, schwarz umrandeten Augen über den Laufsteg. Was für viele ein Beauty-Fauxpas aus vergangenen Tagen ist, ist eben für andere eine Art, Tiefe und Mystik in den eigenen Look zu bringen. Etwas neuen Schwung bringt der Trend allerdings in die Beauty-Szene und auch Promis wie Schauspielerin Zendaya schwören auf die dunklen Wings.

Beauty-Trend 2022: Rote Lippen kommen wieder

Rote Lippen ein Trend? Streng genommen sind die nichts Neues, dennoch erhalten sie alle paar Jahre ein cooles Update. Obwohl das Prinzip gleich bleibt, gibt es immer wieder Neuerungen, die die berühmten Red Lips in neuem Licht erstrahlen lassen. Bei Gucci, Michael Kors, Saint Laurent und Fendi werden die roten Lippen 2022 vorrangig im Schneewittchen-Stil getragen. Ein matter Teint und knallig-kühle Rottöne sind hier super angesagt. Die verführerischen Lippen lassen sich problemlos auch mit anderen Beauty-Trends kombinieren. So bringen knallige Lidschatten zum Beispiel etwas 20er-Jahre Charme in deinen Look.

Neon-Mania – nächstes Jahr treiben wir es bunt

Aus der Techno-Szene sind sie längst nicht mehr wegzudenken, 2022 erobern Neonfarben die Beauty-Branche. Denn bei unserem Make-up gilt ab jetzt: je knalliger, desto besser. Vor allem Eyeliner in bunten Leuchtfarben stehen hoch im Kurs. Da die bunten Linien um die Augen für sich alleine stehen, bedarf es hier keines weiteren Lidschattens, was einen erheblichen Zeitvorteil für unsere Beauty-Routine bedeutet. Nicht nur Versace, Chloé und Prabal Gurung sind im Neon-Fieber, auch wir finden den neuen Beauty-Trend modern und innovativ.

Beauty-Trends 2022: Das bleibt, das geht

Gleich fünf neue uns spannende Beauty-Trends warten im neuen Jahr auf uns, doch was ist mit unseren lieb gewonnen Schönheitsritualen? Welche alten Trends sind auch noch 2022 angesagt? Obwohl die Farbwelten nächstes Jahr deutlich knalliger werden, bleibt eine gewisse Natürlichkeit dennoch erhalten. Bestes Beispiel sind buschige Augenbrauen, die auch im kommenden Jahr möglichst natürlich gestylt werden – außer man möchte mit farbigen Brauen ein Statement setzen. Von den heiß geliebten Braun- und Beige-Tönen verabschieden wir uns aber erst einmal, bei Lidschatten-Paletten liegt der Fokus 2022 ganz klar auf Farbe.

