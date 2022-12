von Ilka Alves Goncalves Kurz vor dem Jahreswechsel steigt die Vorfreude auf die neuen Trends der kommenden Saison. Wir haben die Fashion Shows in Paris, Mailand und Co. Revue passieren lassen und verraten euch schon jetzt, welche Beauty-Trends 2023 besonders angesagt sind.

Das kommende Jahr hält so einiges für Make-up-Fans bereit: Von dunklen Statement-Looks bis hin zur neuen Natürlichkeit ist alles mit dabei. Beliebte Beauty-Trends aus 2022 verlieren auch im nächsten Jahr nicht an Popularität, doch wie es scheint, rücken andere Klassiker immer mehr in Vergessenheit. Um den Überblick nicht zu verlieren, zeigen wir euch ausführlich, was kommt, was bleibt und auf was wir 2023 verzichten können.

Die wichtigsten Beauty-Trends 2023 im Überblick:

Beauty-Trend 2023: der No-Make-up-Look

Make-up-Trend 2023: Dark Lips

Haar-Trend 2023: Grunge Hair

Make-up-Trend 2023: Dramatic Eyes

Beauty-Trends 2023: An diesen Looks kommt man nicht vorbei

Beauty-Trend 2023: Der No-Make-up-Look

Im Frühjahr und Sommer 2023 wird die natürliche Schönheit neu zelebriert. No-Make-up-Looks wurden auf den Laufstegen von Ralph Lauren, Miu Miu, Fendi und Balmain rauf und runtergetragen. Skin-Care-Trends wie Slugging, Double Cleansing oder Skin Cycling haben im letzten Jahr einen neuen Fokus auf unsere Hautpflege gelegt und dem natürlichen Beauty-Look den Weg geebnet. Das Gute: Außer etwas Concealer und Puder braucht man für diesen Trend nichts.

Die neue Natürlichkeit: 2023 sind auch No-Make-up-Looks sehr gefragt. © Imaxtree

Make-up-Trend 2023: Dark Lips

Die Netflix-Serie "Wednesday" kommt kurz vor dem neuen Jahr wie gerufen, da sie schon jetzt einen der wohl angesagtesten Lippenstift-Trends für das Jahr 2023 vorstellt: die Dark Lips. Labels wie Chanel, Rochas, Fiftymade oder L'Oréal schwören auf die düsteren Lippen in dunklem Weinrot oder Schwarz. Ein Tipp: Etwas Gloss lockert den dunklen Look etwas auf und gibt dem Ganzen einen Hauch Glamour.

Ob bei Chanel, Rochas oder L'Oréal – dunkle Lippen sind zurück. © Imaxtree

Haar-Trend 2023: Grunge Hair

Den Wet-Look kennen wir alle. Stars wie Kim Kardashian sind schon lange Fan des "frisch aus der Dusche"-Styles. 2023 wird dieser allerdings nicht sleek nach hinten oder offen im Scheitel getragen, sondern vielmehr als wilde Grunge Mähne. Ein Beauty-Trend, der Erinnerungen an Nirvana weckt. Gesehen bei: Aniye Records, Dilara Fındıkoğlu, Philosophy di Lorenzo Serafini und Enfants Riches Déprimés.

Bei den Beauty-Trends 2023 geht es etwas rockiger her – auch bei den Haaren. © Imaxtree

Make-up-Trend 2023: Dramatic Eyes

Der schwarze Eyeliner-Wing ist seit Jahren ein beliebter Make-up-Klassiker. 2023 darf dieser wesentlich größer und breiter ausfallen. Eine komplette Umrandung des Auges ist ebenfalls möglich. Selbst ein Label wie Dior, das für seine romantischen Looks bekannt ist, setzt im neuen Jahr auf einen dramatischen Augenaufschlag. Designhäuser wie Dries Van Noten, Louis Vuitton, Off White oder Enfants Riches Déprimés sind ebenfalls Fans des rockigen Augen-Make-ups.

2023 geht nichts über dunkel umrandete Augen. © Imaxtree

Diese Beauty-Looks aus 2022 liegen auch 2023 im Trend

Beim Thema Make-up setzen längst nicht mehr nur Runway-Shows Trends. Dank TikTok und anderen Video-Plattformen zeigen Make-up-Artist:innen und Beauty-Liebhaber:innen ihre neuesten Kreationen – und da geht der eine oder andere Look viral. Welche Beauty-Trends 2022 hohe Wellen geschlagen haben und auch im nächsten Jahr populär bleiben, verraten wir euch hier:

Make-up-Trends 2022/23: "Cold Girl"-Look

Neben Foundation-Hacks findet man online vor allem Blush-Tricks noch und nöcher. Als Letztes ist der "Cold Girl"-Look viral gegangen, bei dem das Rouge sehr großflächig auf die Wange aufgetragen wird und erst kurz unterm Auge endet. Es soll der Eindruck entstehen, als sei man in der Kälte spazieren gewesen und käme gerade wieder ins Warme. Auch auf den Laufstegen bei Lili Blanc oder Emporio Armani konnten wir die Statement-Wangen sehen. So ganz alltagstauglich scheint der neue Blush-Trend aber nicht zu sein, denn von Nahem wirkt er doch sehr künstlich.

Als "Cold Girl"-Make-up erlebte starkes Blush 2022 ein neues Hoch, das auch 2023 weiter anhält. © Imaxtree

Beauty-Trend 2022/23 mit Potenzial: Bleached Brows und bunter Lidstrich

Bella und Gigi Hadid haben sich für die Versace-Show ihre Augenbrauen blondieren lassen und auch Kendall Jenner setzte bei der diesjährigen Met Gala mit ihren Bleached Brows ein großes Beauty-Statement. Große, buschige Augenbrauen scheinen 2023 von dünneren oder blonden Brauen abgelöst zu werden. Nicht für Jede:n etwas, aber ein Trend, den man gut mit etwas Farbe rückgängig machen kann, also gerne Experimentieren.

Ein bunter Lidstrich bringt Abwechslung in die Beauty-Welt 2023. © Imaxtree

Ein weiterer Look, den wir 2022 lieben gelernt haben, sind bunte Lidstriche. Ob breit, als Cat- oder Fox Eye, hier sind uns keine Grenzen gesetzt. Vor allem im Frühling und Sommer machen sich die farbigen Highlights im Gesicht besonders gut.

Make-up-Trends 2023: Das geht!

Nach so vielen Trends stellt sich schon die Frage: Gibt es auch etwas, das man 2023 nicht mehr trägt? So ganz lässt sich die Frage nicht beantworten, denn wie bei jedem Trend, muss nicht jede:r diesem folgen. Beim Make-up sowie bei den Klamotten gilt: Es soll getragen werden, was Spaß bringt und worin man sich am wohlsten fühlt. Trotzdem gibt es natürlich Beauty-Looks, die man im kommenden Jahr weniger, bis gar nicht mehr sehen wird und dazu gehören Nose Contouring und matte Lippen.

Countouring wird generell durch den No-Make-up-Trend aufgelockert und auch die mit Schminke dünn gezeichneten Nasen stehen im großen Kontrast zu der neuen Natürlichkeit. Matte Lippen wiederum können in hellen Brauntönen sehr natürlich wirken, haben jedoch den Nachteil, dass sie Lippen schnell austrocknen lassen. Lippenstifte haben in der Regel mittlerweile einen hohen Pflegeanteil, weshalb Shiny-Lips immer mehr auf dem Vormarsch sind.

