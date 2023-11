Bold Red Lips + Co. – auf diese Looks freuen wir uns im neuen Jahr

Beauty-Trends 2024 Bold Red Lips + Co. – auf diese Looks freuen wir uns im neuen Jahr

von Ilka Alves Goncalves Die Fashion Weeks in Paris, Mailand, New York und London sind nicht nur wegweisend bei Modetrends, sondern zeigen auch, auf welche Beauty-Looks wir uns im kommenden Jahr freuen dürfen.

Make-up-Fans aufgepasst: Das kommende Jahr hat einige Neuerungen im Gepäck, die Kreativität, Innovation und Natürlichkeit versprechen. Von Bold Red Lips bis hin zu neuer Technologie – 2024 kommt wirklich jede:r auf seine Kosten. Was das genau bedeutet, zeigen wir euch hier.

Forecast: Die größten Beauty-Trends 2024

Das neue Jahr steht in den Startlöchern und wir machen bei unseren Beauty-Looks Tabula Rase. Laut dem Global Beauty Report von Mintel, einer Agentur, die sich auf das Thema Market Intelligence spezialisiert hat, haben vor allem drei Trends 2024 die Nase vorne:

Neuro Glow: Beauty wird nicht nur dekorativ gedacht, sondern umfasst Körper und Geist. Geistiges Wohlbefinden steht nämlich in Bezug zu unserem äußeren Erscheinungsbild. Im neuen Jahr kümmern wir uns um beides. Beauty-AI: Künstliche Intelligenz ist längst nicht nur etwas für das Silicon Valley, sondern in der Beauty-Branche angekommen. Apps, die uns den perfekten Farbton bei der Foundation mischen, Analyse-Tools, die unsere Haare und Haut unter die Lupe nehmen und vieles mehr: Unsere Beauty-Routine wird in Zukunft viel individueller und fortschrittlicher sein. Sophisticated Simplicity: Ähnlich wie es auch in der Mode zu beobachten ist, verändert sich der Anspruch der Konsument:innen. Verbraucher:innen informieren sich und verlangen nach, wirksamen und qualitativ hochwertigen Produkten.

Konkret heißt das: Wir selbst sind unsere eigenen Expert:innen. Wir spüren, was uns guttut und was nicht. Und manchmal bedeutet das knallhart aussortieren. Aber nicht nur neue Technologien und ein neue Auffassung von Wellbeeing machen das Beauty-Jahr 2024 aus. Gerade in der dekorativen Kosmetik beweisen wir im Frühjahr Mut. Barbiecore was? Pink lassen wir zurück und entdecken die Farbe Rot neu. Besonders knallige Bold Red Lips hat man bei den Fashion Weeks hoch und runter gesehen.

Beauty-Trends müssen nicht immer laut und schwer sein. 2024 profitieren wir von einer neuen s ophisticated Simplicity. © Launchmetrics.com

Ob bei Alice + Olivia, Akris, L'Oréal oder Gucci, in glänzend oder matt: an Rot ist kein Vorbeikommen. Aber auch leise, natürliche Looks rücken immer mehr in den Fokus, da sie den ganzheitlichen und gesunden Glow unterstreichen.

Revival der 80er- und 90er-Jahre

Ein Umschwung heißt nicht immer nur nach vorne schauen, gute Ideen finden sich auch in unserer Vergangenheit. Das letzte Jahr stand beispielsweise in der Mode ganz im Zeichen der 90er- und 00er-Jahre und auch in der Beauty findet 2024 so manch Comeback aus der Disko-Ära statt. Während wir 2023 noch die Face Framing Braids Jahrtausendwende getragen haben, geht es im Frühjahr noch ein bis zwei Jahrzehnte zurück. Ganz vorne mit dabei: der Metallic-Eyeshadow.

Das Jahr 2024 sucht sich Beauty-Inspiration aus den 80er- und 90er-Jahren. Braune Lippen, Mittelscheitel und Metallic-Lidschatten sind zurück. © Launchmetrics.com

Sowohl in den 80er- also auch 90er-Jahren konnten die Augen nicht viel genug schimmern. Von Silber, über Blau hinzu Lila: alles war erlaubt. Ganz so auffällig wird der Beauty-Trend im kommenden Jahr allerdings nicht getragen. Vielmehr beschränkt sich der Glitzereinsatz auf extravagante Lidstriche, dezente Highlights auf dem Lid, dem outer Corner oder als Betonung der Wasserlinie. Glossy Lips unterstützen den Luminous-Look. Ein weiterer Trend, der ein Revival erlebt, ist der Cozy Middle Part. Vor allem zu Grunge-Zeiten hatte der leicht messy getragene Mittelscheitel seine Hochphase, im kommenden Jahr tragen wir ihn allerdings etwas strenger und gerade gezogen.

Micro-Beauty-Trends, die 2024 noch groß rauskommen könnten

Neben großen, kommerziellen Trends, gibt es auch diese, die vielleicht nicht von der breiten Masse geliebt werden, aber dennoch großes Potenzial haben. Diese sogenannten Micro-Trends sind meist Lieblinge der TikTok-Generation, die völlig frei mit Make-up experimentieren. Mögliche Try-Outs könnten bunter Highlighter, der gerade Lidstrich und bunte Mascara sein. Warum? So pauschal lässt sich das gar nicht beantworten, laut Influencerin und Make-up-Artistin Kali Ledger haben beispielsweise bunte Highlights den Vorteil, dass sie Lichtreflexe auf unsere Haut zaubern, durch Zugabe von Rosétönen gleichzeitig noch einen leichten Blush-Effekt haben.

Noch keine große Aufmerksamkeit, aber dafür viel Potenzial hat der gerade Lidstrich und bunte Mascara. Wahrscheinlich werden wir 2024 noch mehr davon hören. © Launchmetrics.com

Den geraden Lidstrich und die bunte Mascara sind wiederum Trends, die wir bei Mugler und Az Factory auf dem Laufsteg entdeckt haben. Ob Cat Eye, Fox Eye oder ein geschwungener Wing, beim Lidstrich wird viel ausprobiert und der die gerade Variante ist eine wirkliche Neuerung. Die bunte Mascara erinnert wiederum an die Icy Lashes, die mit Hilfe von weißer Mascara wie gefroren wirken und 2020 schwer angesagt waren. Coloured Lashes wirken jedoch viel frischer und tendieren nicht dazu uns blass zu machen und zaubern ohne großen Aufwand einen Wow-Moment in unser Gesicht.

Von diesen Beauty-Looks verabschieden wir uns

Zum Jahreswechsel bieten sich natürlich "In vs. Out"-Vergleiche an, doch wer möchte schon so richtig vorschreiben, was zu tragen ist und was nicht. Schließlich steht Individualität 2024 ganz hoch im Kurs. Dennoch gibt es so manchen Beauty-Trend des letzten Jahres, der nur schwer im Alltag umzusetzen ist. Wir denken da an Kendall Jenners Bleached Brows. Auch Glass Skin ist nicht für jeden Hauttyp realistisch, weshalb wir den Gloss im neuen Jahr lieber auf unseren Lippen tragen, anstatt im Gesicht.

Verwendete Quellen: Mintel.com, elle.com