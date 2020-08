Brüchige Fingernägel? DAS hilft wirklich dagegen

Brüchige Fingernägel sind unschön und nerven! Hier kommen die besten Tipps, um brüchige, dünne, weiche und gerillte Nägel wieder in den Griff zu bekommen.

Brüchige, splitternde Fingernägel kennen wohl die meisten Frauen. Sie sind unschön und nerven gewaltig. Vor allem wenn man damit an der Kleidung hängen bleibt oder sich wünscht, dass die Nagellackfarbe nach einer Maniküre mal länger hält als ein paar Stunden. Aber brüchige Fingernägel sind kein Grund zum Verzweifeln. Wir geben euch ein paar Tipps und Tricks, mit denen ihr sie wieder reparieren könnt. Außerdem: Pflegetipps für brüchige Fingernägel.

Ursachen für brüchige Fingernägel

Sind die Nägel so brüchig, dass sie nicht nur in einer bestimmten Länge einreißen, sondern in ihrer tiefen Struktur splittern, sprechen Mediziner von Onychorrhexis (von griechisch „onycho“ = „Nagel“ und „rhexis“ = Bruch, Riss) oder Onychoschisis (von griechisch „schisis“ = Spaltung). Wenn Finger- oder Fußnägel längsfaserig (vertikal) splittern, nennt man das "Onychorrhexis". Wenn sie horizontal und schichtweise vom Rand ausgehend splittern, Onychoschisis.

Ursachen für brüchige Nägel können sein:

Keine Handschuhe bei der Hausarbeit: Spül-, Waschmittel oder Seife, lösungsmittelhaltige Nagellackentferner, aber auch zu viel Wasser entziehen Haut und Nägeln Feuchtigkeit und trocknen sie aus.

Künstliche Fingernägel und Shellac schädigen die Hornschicht der Fingernägel und machen sie weich und brüchig.

Verletzungen der Nagelplatte durch falsche Maniküre und Pediküre.

Nährstoffmangel: Fehlen bestimmte Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und essentielle Fettsäuren, Zink oder Kalzium, leiden auch die Nägel. So begünstigt Eisenmangel brüchige Fingernägel. Aber auch ein Mangel an Vitamin A, B und Vitamin C sowie Biotin und Folsäure kann brüchige Nägel verursachen.

Erkrankungen: Zu den weiteren Ursachen für brüchige Nägel zählen Hauterkrankungen wie Nagelpilz, Ekzeme sowie Schuppenflechte (Psoriasis) und Knötchenflechte. Aber auch Schilddrüsenerkrankungen wie die Schilddrüsenunterfunktion können zu brüchigen Nägeln führen.

Brüchige Fingernägel: Die richtige Pflege

Das beste Mittel, um brüchige Nägel gar nicht erst entstehen zu lassen, ist immer noch die richtige Pflege. Zunächst sollte man dabei auf die Nagellänge achten: Splitternde Nägel möglichst kurz tragen. Um dem Spliss vorzubeugen, beim Kürzen die Feile vorn gerade halten, zu den Seiten hin ganz leicht im rechten Winkel feilen. Dabei nicht zu tief unter den Nagel gehen. Auch wichtig: Die Nägel regelmäßig mit Nährstoffen versorgen. Um sie geschmeidig zu halten, morgens und abends rückfettendes Nagelöl rundum einmassieren. Ideal dafür: pures Aprikosenöl. Hier findet ihr weitere Tipps für schöne Fingernägel.

Tipps gegen brüchige Nägel von Nail-Artistin Anke Spreeberg

ÖL-ORGIE: "Gegen spröde Hände hilft bei mir eine Öl-Packung. Vorher die Haut mit einem Zucker-Öl Peeling behandeln, anschließend mit Aprikosenkernöl einbalsamieren, ein Gästehandtuch drumwickeln - und Zeit mitbringen. Denn erst nach etwa einer Stunde wird’s fein. Tipp: nicht ständig die Hände desinfizieren. Gerade Handdesinfektion enthält austrocknende Alkohole."

"Gegen spröde Hände hilft bei mir eine Öl-Packung. Vorher die Haut mit einem Zucker-Öl Peeling behandeln, anschließend mit Aprikosenkernöl einbalsamieren, ein Gästehandtuch drumwickeln - und Zeit mitbringen. Denn erst nach etwa einer Stunde wird’s fein. Tipp: nicht ständig die Hände desinfizieren. Gerade Handdesinfektion enthält austrocknende Alkohole." MASSAGE-TERMIN: "Grundsätzlich dreimal am Tag Nagelhaut und -bett mit Öl massieren. Auch hier nehme ich reines Aprikosenkernöl, weil es die meisten ungesättigten Fettsäuren enthält. Wichtig: Öl mit einem Q-Tip auch auf die Unterseite des Nagels geben. Selbst bei lackierten Nägeln. So bleibt die Nagelplatte geschmeidig."

"Grundsätzlich dreimal am Tag Nagelhaut und -bett mit Öl massieren. Auch hier nehme ich reines Aprikosenkernöl, weil es die meisten ungesättigten Fettsäuren enthält. Wichtig: Öl mit einem Q-Tip auch auf die Unterseite des Nagels geben. Selbst bei lackierten Nägeln. So bleibt die Nagelplatte geschmeidig." UNTERGRUNDARBEIT: "Beim Reinigen der Nagel-Unterseite nur eine weiche Zahnbürste benutzen. Wer da mit einer Metallfeile oder Nagelschere herangeht, riskiert feinste Haarrisse im Nagelbett. Der Nagel kann dann leichter einreißen."

"Beim Reinigen der Nagel-Unterseite nur eine weiche Zahnbürste benutzen. Wer da mit einer Metallfeile oder Nagelschere herangeht, riskiert feinste Haarrisse im Nagelbett. Der Nagel kann dann leichter einreißen." GLANZ: "Polier-Buffer glätten Rillen oder Splitternägel, reißen aber die Oberfläche auf. Nagelpulver enthält meist Bienenwachs und Kaolin – auf ein Polierkissen streuen und es über die Nägel reiben. Das Wachs poliert sich in den Nagel und glättet sanft."

Nagel eingerissen? So gelingt die SOS-Hilfe

Mit Sofortkleber:

Ist doch mal ein Nagel eingerissen, lässt er sich mit verschiedenen Methoden wieder reparieren – praktisch für zu Hause sind zum Beispiel spezielle Sofortkleber. Beim Auftragen sollte man allerdings sehr vorsichtig sein: Genau wie Sekundenkleber enthalten sie den Klebstoff Cyanacrylat, der auf keinen Fall die Haut berühren sollte.

Die Schablonen-Technik

Auch vom Profi kann man einen brüchigen Nagel reparieren lassen. Im Nagelstudio wird der eingerissene Nagel mit einem Spezialgel lackiert, das anschließend unter UV-Licht gehärtet und dann in Form gefeilt wird. Die künstliche Modellage kann zwar nur der Profi machen – dafür eignet sie sich prima auch für kurze Nägel, bei denen der Riss weit ins Nagelbett reicht.

Der Teebeutel-Trick

Einen eingerissenen Fingernagel mit einem Teebeutel retten? Was erst mal seltsam klingt, funktioniert tatsächlich. Davon haben sich im Netz auch schon viele Millionen User überzeugen lassen. Wie man einen Fingernagel mit einem Teebeutel reparieren kann, lest ihr hier.

Sinnvoll bei der Maniküre: Nagellack mit Pflege

Auch mit brüchigen Fingernägeln will man ja nicht immer auf bunten Nagellack verzichten. Damit dieser dem Nagel nicht zusätzlich schadet, sondern im Optimalfall auch noch pflegt, sollte man beim Kauf des Lacks direkt auf die Inhaltsstoffe achten. Lack mit Diamantstaub soll die Nagelplatte zum Beispiel abhärten, indem er eine Schutzschicht bildet.

Außerdem gibt es auf dem Markt mittlerweile jede Menge Farblacke mit Kalzium, die speziell für brüchige Nägel entwickelt worden sind. Wer dann noch farbig lackieren möchte, findet hier coole Nagellacktrends und hübsche Mini-Ideen für die Nägel. Zu oft sollten Fingernägel allerdings nicht (ab-)lackiert werden, denn Nagellackentferner können sie ganz schön strapazieren. Wir haben alle Tipps zum Thema Nägel lackieren für euch.

Nägel mit Rillen? So werden sie schön glatt

Damit raue Nägel glänzen, regelmäßig einen Rillenfüller auftragen. Darin stecken Mikrokügelchen, die Unebenheiten ausgleichen. Diese gibt es in Drogerien oder Beauty-Onlineshops zu kaufen. Zum Glätten eignen sich auch eine Polierfeile oder ein Polierblock, die die Fingernägel richtig glänzen lassen. Allerdings sollte man die Polierer nicht zu oft anwenden, da sie natürlich die Struktur der Nägel – wenn auch minimal – angreifen. Nagelprofis empfehlen, die Nägel nicht häufiger als alle 4-6 Wochen zu polieren.

Nägel von innen stärken - so geht's:

Täglich 2,5 Milligramm Biotin einnehmen. Eine Studie hat gezeigt, dass die Nägel nach drei Monaten stabiler werden. Alternative: siliziumhaltige Kieselsäure schlucken oder Kieselsäure-Gel in Joghurt rühren. Erste Erfolge zeigen sich auch nach drei Monaten.

Ernährung – das kann man essen, um gesunde Fingernägel zu bekommen

Ganz oben auf dem Speiseplan gegen brüchige Nägel stehen Tomaten. Sie enthalten Biotin, Lycopin und Vitamin A, die das Nagelwachstum fördern und die Fingernägel stärker machen. Wir haben tolle Tomaten-Rezepte für euch.

Ebenfalls förderlich fürs Nagelwachstum: Süßkartoffeln, Kürbiskerne, grüne Bohnen, Eier, Bananen, Fisch, der reich an Omega 3 Fettsäuren ist, Karotten, Milch und Brokkoli. Auch der Verzehr von Linsen, Spinat, Soja und Fleisch sorgt für starke Fingernägel und beugt einem Eisenmangel vor. Noch mehr Beauty-Food für Haut und Haare haben wir hier für euch.

Nägel splittern oder werden dick? Vorsicht!

Wenn Finger- oder Fußnägel sich an den Seiten dunkler färben, sie spröde und dick werden und die Nagelplatte unansehnlich wird, kann ein Nagelpilz vorliegen. Was ihr gegen diese Pilzerkrankung am besten unternehmt, erklären wir in unserem Artikel zum Thema Nagelpilz.

DAS sollte bei brüchigen Nägeln vermieden werden

Keinen Nagelknipser benutzen. Ist schon ein Riss im Nagel, besteht die Gefahr, dass man ihn damit restlos abknickt. Die Nägel von der Unterseite nicht mit einem spitzen Gegenstand säubern. Dadurch wird der Nagel brüchig, und es können sich Pilze einnisten. Besser: Nagelunterseite mit einem weichen Bürstchen reinigen. Ist Shellac eine Alternative zu herkömmlichem Nagellack? Bei brüchigen Nägeln eher nicht – wir erklären euch in unserem Artikel, warum ihr mit Shellac vorsichtig sein solltet.

