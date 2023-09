Bei Retinol kommt es auf die richtige Anwendung und Dosierung an.

Was beim Star-Wirkstoff Retinol zu beachten ist

von Alexandra Busse-Richter Mehr Glow, weniger Fältchen, Unreinheiten, Flecken... In Sachen schöne Haut schwört die Münchner Dermatologin Dr. Miriam Rehbein auf ihren Star-Wirkstoff.

Da keine Hautpflege sie wirklich überzeugte, rührte Dr. Miriam Rehbein schon während des Medizinstudiums ihre eigene an. Die fanden später dann auch die Patientinnen so gut, dass die Dermatologin neben der Arbeit in der Praxis ihr Kosmetikunternehmen gründete.

Darum setzt Dermatologin Dr. Miriam Rehbein auf Retinol

Star-Zutat der Pflegemarke „Doctor Mi!“: Retinol, eine Form von Vitamin A. „Das ist einer der wenigen Wirkstoffe, die wissenschaftlich nachgewiesen wirken: Indem Retinol die Zellen zu mehr Aktivität anregt, erneuert und verbessert es jede Haut“, erklärt die Ärztin. „Entscheidend ist allerdings, dass es richtig angewendet und dosiert wird.“

So wird Retinol richtig angewendet

"Die Pflege sollte unbedingt reines Retinol in einer Konzentration von mindestens einem Prozent enthalten", so die Dermatologin. Da sich die Haut an den Wirkstoff erst gewöhnen muss und auch gereizt reagieren kann, die ersten vier bis acht Wochen keine höhere Dosierung wählen und nur jeden zweiten Abend damit cremen. Kommt sie gut damit klar, die Frequenz steigern.

Für meine Produkte habe ich eine Verkapselung entwickelt, mit der das Retinol erst in der Haut freigegeben wird – das reizt weniger und wirkt effektiver.

Der Grund dafür: Vitamine reagieren mit der Luft und verflüchtigen sich. Weil der Wirkstoff lichtempfindlicher macht, tagsüber immer Sonnenschutz verwenden. Damit Retinol optimal aufgenommen werden kann, sollte die Haut zunächst gereinigt und gepeelt werden – auch Letzteres empfiehlt Miriam Rehbein übrigens für jeden Tag.

Der Extra-Tipp von Dr. Miriam Rehbein

Geduld! "Ein Sixpack bekommt man auch nicht nach ein paar Mal Sport. Bei Retinol braucht die Haut etwa acht bis zwölf Wochen, bis sich Resultate zeigen."

Top Retinol-Produkte

1. Glättet

"1% Retinol Treatment" von Paula’s Choice. © PR

Das "1 % Retinol Treatment" von Paula’s Choice simuliert die Zellerneuerung und glättet die Haut. 30 Milliliter kosten etwa 66 Euro.

2. Stärkt

Nachtcreme „Night“ von Doctor Mi! © PR

Die Nachtcreme „Night“ von Doctor Mi! regt den Auto-Repair-Effekt der Haut an und hilft der Haut Feuchtigkeit zu speichern. 50 Milliliter kosten etwa 169 Euro.

3. Peelt

"Salicylic Acid Cleanser" von Rodial. © PR

Der "Salicylic Acid Cleanser" von Rodial ist ein Reinigungsgel mit Salicylsäure und Diamantpuder. 145 Milliter kosten etwa 45 Euro.

4. Schützt

"Fusion Water Magic LSF 50" von Isdin. © PR

Das "Fusion Water Magic LSF 50" von Isdin ist ein dermatologisch getestetes Sonnenschutzmittel für empfindliche Haut. 50 Milliliter kosten etwa 26 Euro.

