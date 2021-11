We try before you buy

We try before you buy 5 Beautyneuheiten im Test

Worth the hype oder absolut überbewertet? Wir testen fünf Neuheiten aus der Beautywelt. Diesmal mit dabei: die neue Trend-Foundation von L'Oreal und ein Kissen für schönes Haar.

Tinted Love

Pflege und Farbe? Die perfekte Kombination für Mode- und Beauty-Redakteurin Friederike. © Ilja Gauß / PR

⭐⭐⭐⭐ (4/5)

Produkt: Carolina Herrera Mini Tint Balm

Preis: rund 66 Euro

Versprechen: Der Mini Tint Balm von Carolina Herrera schenkt den Lippen einen Hauch von Farbe, während er die Lippen kühlt und Feuchtigkeit spendet. Man kann den Tint entweder allein oder sogar als Primer vor dem Lippenstift verwenden.

Optik: Das Besondere an den Lippenprodukten von Carolina Herrera ist das Design. Ihr könnt euch die Kappe und die Basis der Produkte selbst zusammenstellen – ganz nach eurem Geschmack. Durch den hübschen Anfänger am Deckel findet man den Tint auch sehr schnell in der Handtasche wieder.

Wirkung: Der Balm schenkt den Lippen einen richtig natürlichen Farbton und ein leichtes Glossy-Finish. Natürlich hält er dem Kaffee oder Mittagessen nicht stand, allerdings fühlen sich die Lippen den ganzen Tag lang gut gepflegt an. Mich mich genau das, wonach ich im Winter suche!

Mehr als nur eine 0815-Seife

© PR

⭐⭐⭐⭐ ⭐(5/5)

Produkt: Hand Wash by Dr. Jetske Ultee

Preis: ca. 20 Euro

Versprechen: Die Seife enthält hoch konzentriertes Glyzerin (5%) und Betain (2%) und sorgt für samtweiche und hydratisierte Hände.

Optik: Das schlichte Design und die goldfarbenen Applikationen machen die Seife zum stilvollen Hingucker in jedem Badezimmer. Ich finde das Produkt so hübsch, dass ich es nicht umfülle, sondern direkt am Waschbecken platziere.

Wirkung: Durch häufiges Händewaschen fühlt sich meine Haut leider sehr schnell trocken und spröde an. Dem kann ich jetzt entgegenwirken: Denn die milde Formulierung der Handseife und ihre hochwertigen Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass meine Haut nicht austrocknet. Ein weiterer Pluspunkt: Das Produkt ist parfümfrei und somit auch für sensible Haut geeignet.

Schön im Schlaf

Redakteurin Hannah ist neuer Fan von Slip. © PR

⭐⭐⭐⭐ (4/5)

Produkt: Seidenkissenbezug von Slip

Preis: ab 95 Euro

Versprechen: Die Kissenbezüge von Slip versprechen einen Anti-Aging-Effekt, sollen Schlaf-Falten vorbeugen und die Haare vor Frizz schützen.

Optik: Die Kissenbezüge aus Seide gibt es in verschiedenen Farben und Größen. Hier wird wirklich jede:r fündig.

Wirkung: Eigentlich liiiebe ich kuschelige Kissenbezüge, weswegen ich skeptisch war, ob ich mich überhaupt mit dem Kissenbezug so richtig wohlfühle. Doch ich wurde schon nach der ersten Nacht eines Besseren belehrt. Das Kissen ist super angenehm und schützt tatsächlich vor einem zerknautschen Gesicht und vor allem der typischen "Out Of Bed"-Frisur am nächsten Morgen. Ich sehe morgens direkt frischer und erholter aus!

Straft wie ein Serum, deckt wie eine Foundation

Pflege first, Farbe second: Nane, Head of Beauty, testet sich aktuell durch Produktneuheiten, die "mehr" können. © Ilja Gaus / PR

Produkt: Aufpolsterndes Getöntes Serum aus der Perfect Match Linie von L'Oréal Paris

Preis: rund 15 Euro

Versprechen: Das getönte Serum soll sich jedem Hautton optimal anpassen und ein geschmeidiges und natürliches Hautbild zaubern.

Optik: Das 2in1-Produkt kommt in einer hochwertigen Flasche mit praktischem Applikator daher.

Wirkung: Die Zeiten, dass ich von einer Foundation nur eine abdeckende Wirkung erwarte, sind vorbei. Vor allem im Home-Office muss es bei mir morgens oft schnell gehen, mit einem perfekten Teint möchte ich aber auch im Videocall glänzen. Das Serum lässt sich super easy auftragen und verteilen, das Produkt verschmilzt wirklich mit der Haut und ich fühle mich einfach super wohl. Vor allem die pflegende Komponente und die schützende Wirkung von ein Prozent purer Hyaluronsäure sorgen für Feuchtigkeit und ein schönes Hautbild.

Pigmentflecken? Nein, danke!

Das letzte Jahr Homeoffice hat nicht nur die Nerven strapaziert, durch das Bluelight haben sich erste Pigmentflecken bei Redakteurin Ilka gebildet, die sie jetzt schnellstmöglich loswerden möchte. © PR

⭐⭐⭐⭐ (4/5)

Produkt: Liftactiv B3 Serum, Pigmentflecken & Falten von Vichy

Preis: ca. 50 Euro

Versprechen: Mit dem Alter nimmt unsere Zellerneuerung ab. Äußere Umstände wie Stress, UVA- und UVB-Strahlen, Verschmutzungen oder auch Bluelight führen zur einer schlaffen und unreinen Haut. Das Melanin im Körper sorgt für unseren Teint, produzieren die Melanozyten zu viele dunkle Zellen kann ein Pigmentfleck entstehen. Diese lassen uns deutlich älter aussehen, weshalb das Liftactiv B3 Serum das Hautbild erneuern, die Faltern mildern und den Teint ebenmäßig machen möchte.

Optik: Die rote Flasche kommt im medizinischen Design daher. Anstatt einer Pipette fungiert hier der Deckel als Dosierungsvorrichtung, was den Eindruck von Innovation verstärkt.

Wirkung: Das Serum lässt sich gut dosieren und durch seine sehr flüssige Konsistenz gut im Gesicht verteilen. Der Kontakt mit den Augen und den Lippen sollte dabei vermieden werden. Eine Pflege ist bei meiner Haut anschließend kaum mehr nötig, da das Serum sehr reichhaltig ist. Bereits nach einer Woche merke ich leichte Veränderungen bei meinen Pigmentflecken. Sie wirken heller und an den Seiten löst sich die Struktur leicht auf. Um einen dauerhaften Effekt zu haben, muss ich das Produkt aber noch länger benutzen. Wer eine sehr fettige Haut hat, dem empfehle ich wenige Tropfen zu benutzen, da die Haut nach der Anwendung etwas glänzt.

Hinweis: Alle Produkte wurden uns kostenlos zur Verfügung gestellt.