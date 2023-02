Diese 5 Produkte dürfen in meiner Beauty Bag nicht fehlen

Beauty-Praktikantin Anouschka verrät Diese 5 Produkte dürfen in meiner Beauty Bag nicht fehlen

von Anouschka Nawrocki Jeden Monat teilt eine Mitarbeiterin der Redaktion ihre Beauty Bag Essentials mit euch. Dieses Mal verrät die Beauty- und Modepraktikantin Anouschka ihre Must-haves.

Meine Liebe zu Make-up wurde durch einen pinkfarbenen Glitzer-Lidschatten entfacht, den ich mit sechs Jahren passend zu meinem Schmetterlingskostüm tragen durfte. Passend zur Pubertät flammte die Make-up-Affinität mithilfe eines deutlich zu dunklen Mousse-Make-ups wieder auf. Darauf folgten Jahre des Entdeckens und Ausprobierens neuer Make-up Produkte. Diese Reise gipfelt nun in der für mich perfekt zusammengestellten Beauty Bag, die ich euch heute vorstellen darf. Ich liebe alle Produkte darin, aber auf eins würde ich niemals verzichten wollen. Welches das ist, lest ihr hier.

Mit dem Dr. Barbara Sturm Hyaluronic-Serum in den Tag starten

Auf die Hautpflege von Dr. Barbara Sturm schwören Stars wie Rosie Huntington-Whiteley und Bella Hadid. Wer jedoch keine Möglichkeit hat, die berühmten Gesichtsbehandlungen persönlich zu erleben, der kann sich die Pflegeserie nach Hause holen. Besonders sticht das Hyaluron-Serum heraus. Die Kombination aus kurz- und langkettigen Hyaluron-Molekülen versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und wirken Trockenheitsfältchen entgegen. Ich trage das Serum am liebsten morgens nach der Gesichtsreinigung auf, lasse es ein paar Minuten einziehen und starte mit einem großartigen Glow in den Tag. Wer auf die Vorteile des Hyaluron-Serums nicht verzichten möchte und gleichzeitig seinen Geldbeutel schonen möchte, greift auf das Serum von Nø Cosmetics zurück.

Weniger ist mehr: Bare-Minerals-Foundation

Ganz nach dem Motto „weniger ist mehr“ besticht die Bare-Minerals-Foundation mit nur fünf mineralischen Inhaltsstoffen. Gerade für mich, die unter Perioraler Dermatitis leidet, ist es wichtig ein Make-up zu benutzen, das meine Haut nicht unnötig strapaziert.Das Puder Make-up deckt zuverlässig alle Hautunebenheiten ab, ohne einen Maskeneffekt zu hinterlassen und enthält zusätzlich noch einen Lichtschutzfaktor 15.

Das Besondere an dem Produkt ist, dass man es sehr gut aufbauen kann, so dass man es für ein leichtes Tages-Make-up, aber auch für einen dramatischeren Look benutzen kann. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Bei längerer Anwendung wird das Hautbild positiv beeinflusst.

Der Charlotte Tilbury “Beauty Light Wand” verspricht Glow Deluxue

Das Tolle an dem “Beauty Light Wand” von Charlotte Tilbury? Es ist Rouge und Highlighter in einem und zählt zu den beliebtesten Produkten der Beauty-Community. Der flüssige Highlighter zaubert einen strahlenden Glow und ist durch den Polsterkissen-Applikator einfach zu dosieren und kann mit einem Beauty Blender oder den Fingern eingearbeitet werden. Da das Produkt sehr ergiebig ist, tupfe ich immer zwei Punkte auf die Wangenknochen und streiche diese hoch Richtung Haaransatz, um mein Gesicht zusätzlich zu konturieren. Die Light-Wands gibt es in den Farben Gold, Pink und Peach und sind aus meiner Beauty-Bag nicht mehr wegzudenken.

Iles Formula Finishing Serum Haute Performance: Finishing und Hitzeschutz in einem

Die Haircare-Marke, die von Heidi Klums Hairstylistin Wendy Iles entwickelt wurde, ist ein echter Geheimtipp in Hollywood. Das dreistufige Haarpflege-System soll die Haare regenerieren und Haarschäden entgegenwirken. Besonders hervorzuheben ist das Finishing Serum, das gleichzeitig als Hitzeschutz fungiert. Ich habe meist das Problem, dass ich keinen großen Unterschied nach der Anwendung von Haarpflegeprodukten entdecke. Anders ist es bei diesem Serum: Ich trage es in das handtuchtrockene Haar auf und style meine Haare dann wie gewohnt mit einem Föhn und glätte sie anschließend. Schon nach der ersten Anwendung waren meine Haare spürbar glänzender und sahen gesünder aus.

Der Got2b Stylinggel Kleber hält und hält

Noch nie gab es so viele wechselnde Augenbrauen-Trends wie in den letzten Jahren. Besonders die Soap Brows haben es mir angetan: Die Augenbrauen werden mit Hilfe von einer Seife nach oben gebürstet und sehen dadurch besonders markant aus. Damit die Form den ganzen Tag hält, nutze ich den Got2b-Stylinggel-Kleber, der die Augenbrauen fixiert – so gelingt das Browlifting auch zuhause.