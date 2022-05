Die Stars in Cannes zeigen, welche Beautylooks diese Saison dominieren.

Unbekümmerte bis elegante Beautylooks krönen die Roben der Cannes-Gäste 2022. Die schönsten Looks, die ganz bestimmt schon bald alle Trendlisten erobern, haben wir zusammengefasst. Lasst euch aus Cannes inspirieren …

Glitzer, Glamour und ganz viel Grande Élégance: Die Filmfestspiele in Cannes 2022 sind zwar jetzt zu Ende, doch das Trendbarometer schlägt noch ein bisschen weiter aus. Denn wie in jedem Jahr verweist das 12-tägige Event voller Filmpremieren und glamourösen After-Partys nicht nur auf so einige Modetrends, auch die Beauty-Looks der Stars haben nachhaltig beeindruckt.

Denn ob Anne Hathaway, Julienne Moore oder Eva Longoria, sie alle feierten die Filmfestspiele in Cannes – ohne Corona-Einschränkungen oder Terminverschiebungen – mit besonders glamourösem Make-up und Hingucker-Frisuren. Die besten Looks mit Trendpotenzial haben wir daher natürlich zusammengefasst. Und so viel sei jetzt schon verraten: Die Beautylooks waren mal wieder très Cannes!

Dutt mit klarer Linie

Wenn es eine Beauty-Formel gäbe, nach der fast jeder Cannes-Look mit Wow-Faktor konzipiert worden ist, wäre es diese: Mittelscheitel ziehen und die Haare streng zurückbinden. Sowohl Eva Longoria als auch Amy Jackson und Helena Gatsby setzen während der Filmfestspiele auf diesen Look – und bewiesen dessen große Wirkung! Der klassische Mittelscheitel verleiht dem Dutt nämlich eine Eleganz und bricht den typischen Ballettmädchen-Charakter der Frisur auf.

Helena Gatsby trägt einen Dutt mit Mittelscheitel. © Samir Hussein/WireImage / Getty Images

Auch Model Lori Harvey zeigt bei der Filmpremiere von "Final Cut (Coupez!)" wie edel der Look aussehen kann und setzt die Kopplung aus Scheitel und Dutt – entweder schlicht im Nacken oder weit nach oben gesetzt – auf die Trendlisten der zweiten Jahreshälfte.

Model Lori Harvey mit einem center-parted Bun. © Samir Hussein/WireImage / Getty Images

Rot auf Rot

Diane Kruger, Nina Dobrev, Candice Swanepoel beweisen auf den roten Teppichen in Cannes, dass der Monochrome-Trend definitiv auf das Make-up ausgeweitet werden sollte. Zum langen roten Abendkleid, das perfekt mit dem Red Carpet an der Côte d’Azur harmonierte, setzt Diane Kruger zum Screening von "The Innocent (L'Innocent)" ebenfalls auf ein orangestichiges Rot auf den Lippen. Rot auf Rot auf Rot – das geht, solange der Rest des Make-ups dezent gehalten wird. Die deutsche Schauspielerin kombiniert’s mit schimmerndem Lidschatten, Candice Swanepoel greift lediglich zu einem Hauch von Mascara.

Sie liebt Rot: Candice Swanepoel. © Daniele Venturelli/Getty Images for amfAR / Getty Images

Diane Kruger wird in Cannes zur Lady in Red. © Mike Marsland/WireImage / Getty Images

Cat Eye Deluxe

Dieser Make-up-Trend erobert die Filmfestspiele im Sturm: das extravagante Cat Eye. Kein Wunder! Schließlich wissen auch die Stars, dass ein Lidstrich jedes Augen-Make-up sofort aufregender machen kann und dem Blick ganz besonders viel Ausdruck verleiht. Daher präsentieren Ladys von Eva Longoria über Elle Fanning und Julianne Moore bis hin zu Deepika Padukone und Josephine Skriver, wie wir den Lidstrich 2022 noch mehr Glamour verleihen können: Zart mit Mini-Wing, cool mit negative Space oder ganz dramatisch über das gesamte Lid verteilt. Bei diesem Beautytrend aus Cannes kommt es auf die Details an.

Elle Fanning bleibt sich treu und setzt auf zartes Make-up. © Marc Piasecki/FilmMagic / Getty Images

Bei Josephine Skriver wird es grafisch. © Pascal Le Segretain / Getty Images

Deepika Padukone zeigt: Je mehr Eyeliner, desto mehr Glam. © Daniele Venturelli/WireImage / Getty Images

Wet(ten), dass ...

... nasse Haare diesen Sommer nicht nur direkt nach dem Duschen getragen werden? "Wet Hair" ist der Hingucker während des Film-Events in Cannes und wurde gleich mehrfach auf dem Red Carpet getragen. Das Gute: Das Styling mit scheinbar nassem Haar – meist kommt hierfür allerdings Gel ins Spiel – ist supervielfältig und passt sowohl zum Abendkleid als auch zum Sommertop. Der Effekt ist nämlich mehr als mondän!

Model Grace Elizabeth mit Wet Hair. © Daniele Venturelli/WireImage / Getty Images

Besonders lässig wirkt der Look bei Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander. Sie trägt ihre scheinbar nassen Locken beim "Vanity Fair x Louis Vuitton"-Dinner in Cannes offen und kombiniert das lässige Styling mit braunem Eyeliner und roséfarbenen Lippen.

Alicia Vikander trägt den Wet-Style lockig und lässig. © Pascal Le Segretain/Getty Images for Louis Vuitton / Getty Images

Mit gegelten Haaren und extra Glam-Faktor tritt Cara Delevingne auf den roten Teppich. Der feuchte Look unterstützt die perfekt gelegte Wasserwelle im Zopf und sorgt für einen Höhepunkt der Beautylooks.

Nasse Welle trifft Wasserwelle. © Lionel Hahn / Getty Images