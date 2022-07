Beautyredakteurin verrät: 5 Produkte, die es im Juli in ihre Beauty-Bag geschafft haben

von Hannah Lutterbach Auf welche Produkte kann die Redaktion einfach nicht verzichten? Dieser Frage stellen sich unsere Redakteurinnen jeden Monat und öffnen ihre Beauty-Bags für euch. In diesem Monat zeigt Hannah, ohne welche Produkt es im Alltag einfach nicht mehr geht.

Auf dem Beautymarkt gibt es täglich spannende Neuheiten! Doch neben den aufregenden Kurzzeitaffären gibt es auch Produkte, die mein Herz schon seit längerer Zeit erobert haben und zum festen Bestandteil in meiner Beauty-Routine geworden sind!

Trinny London: BFF De-Stress getöntes Serum

Glow To Go! Da ich starke Sommersprossen habe, bin ich kein Fan von Foundations mit starker Deckkraft. Ich mag es leicht, natürlich und vor allem mit einer ordentlichen Portion Glow. Als mir eine Freundin das Tinted Serum von Trinny London empfohlen hat, waren meine Erwartungen hoch – und wurden übertroffen. Das Serum lässt sich problemlos verteilen, perfektioniert die Haut, kaschiert Rötungen und hinterlässt einen wahnsinnig frisches Aussehen.

Elta MD: UV Clear Facial Suncreen

Wer mich kennt, der weiß, dass meine Haut sehr sonnenempfindlich ist. SPF 50 im Gesicht ist also ein absolutes MUSS für mich! Lange habe ich nach dem perfekten Sonnenschutz gesucht und wurde dank TikTok, Instagram und Co. fündig.Die"Elta MD UV ClearFacialSunscreen" ist nicht ohne Grund eine der beliebtesten Sonnencremes im Internet. Die Creme ist super leicht und hinterlässt weder einen fettigen noch weißen Film auf der Haut. Gemischt mit dem Tinted Serum ist das meine absolute Ride-Or-Die-Kombi!

Charlotte Tilbury: Filmstar Bronze & Glow

Wo wir gerade beim Thema Glow sind! Seit Jahren kaufe ich die "Filmstar Bronze & Glow"-Palette von Charlotte Tilbury. Der Bronzer verleiht meiner blassen Haut einen gesunden Teint, ohne zu stark zu sein. Der Highlighter sorgt für den finalen Touch!

Slip: Pure Silk Scruchnies

Die Silk-Scruchnies von Slip haben meine ursprünglichen Haargummis in meinem Alltag komplett ersetzt. Während ich zu Hause gerne zum großen Scrunchie aus Seide greife, passen die kleineren Haargummis perfekt in jede Beauty-Bag und sind immer zu Hand, wenn meine Haare stören. Das Besondere an den Haargummis: Das Luxusmaterial vermeidet Haarbruch und unangenehme Knicke im Haar. PS: Nicht nur in meiner Beauty-Bag ist Slip eingezogen. Auch bei meinem Kopfkissen setze ich auf die Marke!

Benefit: BADgal BANG! Waterproof Mascara

Das Warten hat ein Ende! An längeren Tagen geht es für mich einfach nicht ohne eine wasserfeste Wimperntusche. Die Freude, als Benefit ihre legendäre Mascara in der wasserfesten Variante herausgebracht hat, war also riesig! Sie sorgt für Länge, Dichte und – und das ist mir am wichtigsten – hält ewig!