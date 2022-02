Ran an die Nägel!

von Leonie Hultsch

2022 hält nicht nur viele neue Schuh- und Modetrends bereit, sondern auch tolle Styles für unsere Nägel, die ganz klar im Vordergrund stehen werden.

Ob bunt oder ganz klassisch und zurückhaltend, für unsere Nägel haben wir in diesem Jahr einiges geplant. Von Nude über Blau bis hin zu trendigen Design-Techniken ist alles dabei. Hier kommen die schönsten Farben und Styles!

Nagellack-Trends: Neutral Nails

Ohne klassische Nude-Töne geht nichts! Wir setzen auf den zeitlosen Look und verpassen unseren Nägeln einen dezenten Anstrich, der wirklich zu jedem Outfit passt. Mit den schlichten Farben sehen unsere Hände immer gepflegt aus und wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, welche Farben wir tragen, damit sie zur Kleidung passen. Ob ein leichtes Rosa, ein Beigeton oder eine French Manicure, diese Looks gehen immer!

Brauntöne: klassisch und elegant

Auch Braun ist dieses Jahr hoch im Kurs und ergänzt die klassischen Töne perfekt. Mit braunen Nägeln werden ebenfalls sehr elegante Looks kreiert, die zu jedem Outfit passen. Das Gute daran ist, dass Braun nicht nur im Herbst gut aussieht, sondern auch unsere Frühjahrsnägel auf den Kopf stellen wird.

Blautöne: Dieses Jahr ist alles möglich

An Blau kommen wir 2022 nicht vorbei und somit kommen die schönsten Töne direkt auf unsere Nägel. Jeder Variation ist erlaubt und das gesamte Farbspektrum von Hell- bis Dunkelblau darf durchgetestet werden. Tintenblau oder Kobaltblau sind bei der großen Farbenauswahl besonders beliebt und zählen zu den Must-haves unter den Farben.

Von der Sonne geküsst

Warme und strahlende Töne bilden den Kontrast zu den kühlen Blautönen und holen uns die Sonne auf die Hände. Ob sattes Gold, Bernstein oder ein fröhliches Gelb, diese Farben werden uns schmücken und zaubern wunderschöne Nägel, die an einen Sonnenuntergang erinnern. Damit findet der Sommer direkt auf den Nägeln statt und hilft uns im Winter durch die kalten Tage. An wärmeren Tagen funkeln die schönen Farben im Sonnenlicht und ergänzen unsere Looks perfekt.

Ein bisschen Glitzer

Nagellack mit Glitzerpigmenten scheint für einige etwas zu gewagt für den Alltag zu sein, aber genau hier integrieren wir ihn jetzt! An der Spitze der Nägel setzen schimmernde Farben die richtigen Highlights. Auch als dünne Schicht über einem nudefarbenen Lack oder als Akzente in Form von kleinen Punkten sieht Glitzer wirklich hervorragend aus.

Nägel zum Dahinschmelzen

Unsere Nägel dürfen gerne zu Hinguckern werden und so liegen auch aufregende Styles im Trend. Uns begleiten weiterhin Looks mit wilden Mustern, die unsere Nägel schon im letzten Jahr zierten, aber wir denken sie aktuell noch etwas weiter. Es reichen nicht mehr nur besondere Formen, sondern wir nutzen unterschiedliche Farben, um besonders auffällige und bunte Looks zu kreieren.

More than french

Gegen eine French Manicure ist nichts einzuwenden, wie wir bei den Nude-Tönen schon gesehen haben. Doch der Klassiker unter den Nageldesigns wird dieses Jahr bunt. Flieder- und Lavendeltöne lassen die Spitzen unserer Nägel leuchten und erzeugen damit einen modernen Style.

Auch ein knalliges Orange oder Grün passt perfekt auf die Nägel und bringt ein wenig Farbe in unseren Look. Auf diese Weise können wir uns langsam an grelle und aufregende Töne herantasten, bevor der gesamte Nagel lackiert wird.

Etwas gewagter wird es mit Looks, die die klassische Nagelkunst erweitern und die Spitze mit verschiedene Formen zum Hingucker werden lassen. Wie wäre es beispielsweise mit Nägeln, die kleine Herzen an den Spitzen haben?

