Sie weiß, was nächstes Jahr angesagt ist! Joey King hat es mit diesem Augen-Make-up geschafft, einen Look zu kreieren, der gleichzeitig futurischtisch wie sexy aussieht. Den verschnörkelten weißen Eyeliner, der perfekt zu ihrem Hosenanzug passt, ergänzt die 22-jährige Schauspielerin bei der Premiere ihres neuen Films "Bullet Train" in Los Angeles um eine Frisur im All-Wet-Look. So ist Joey die Aufmerksamkeit auf jeden Fall sicher.

Mehr