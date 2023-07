We try before you buy

We try before you buy Bestehen diese Produkte den Beautytest im Juli?

Können die wirklich was? Vor allem im Sommer zwischen Gartenparty, Standurlaub und heißen Büroräumen müssen unsere Beautyprodukte einiges aushalten. Wir haben vier Beautyneuheiten getestet – und verraten euch, was sie auf dem Kasten haben.

Gibt den richtigen Ton an

Mode- und Beauty-Redakteurin Jessica war schon lange auf der Suche nach dem perfekten Toner – und hat ihn jetzt gefunden. © PR

Produkt: Toner No. 1 von Magalie & Me

Preis: ca. 35 Euro

Versprechen: Mit Wirkstoffen wie Pentylenglycol, Niacinamide und Vitamin B3 hat der Toner gleich mehrere positive Einflüsse auf die Haut: Er bindet Feuchtigkeit, sorgt für einen strahlenden Teint und lindert Rötungen und Hautirritationen.

Optik: Schlicht, stilvoll und nachhaltig von Verpackung bis Glas-Flakon.

Wirkung: Ich war schon lange auf der Suche nach einem Toner, der den Bedürfnissen meiner Haut gerecht wird. Und was soll ich sagen? Ich habe ihn gefunden! Aufgetragen direkt nach der Reinigung, hinterlässt er ein wunderbar zartes Gefühl, versorgt meine eher trockene Haut mit Feuchtigkeit und schützt die Hautbarriere. Ein schönes Strahlen gibt es obendrauf!

Energie-Booster für die (reife) Haut

Reakteurin Anke testet die AgeLine-Serie. © PR

Produkt: Set aus AgeLine Eyelift Serum und AgeLine Facelift Serum

Preis: Eyelift: 165€/30ml, Facelift: 95€/50ml

Versprechen: Das Leben hinterlässt Spuren – auch auf der Haut. Wer Ü-50 keine Lust auf Spritzen oder OPs hat, hat mit AgeLine eine Alternative Falten, Tränensäckchen und andere Hautirritationen schmerz- und nebenwirkungsfrei zu reduzieren.

Optik: Schlicht, total gut. Das Produkt liegt gut in der Hand, macht sich hervorragend im Badezimmer. So macht Pflege richtig Spaß.

Wirkung: Das jeweilige Produkt wird 2x täglich auf die Augenpartie bzw. die gereinigte Gesichtshaut aufgetragen und leicht einmassiert. Die Produkte sind in der Anwendung ausgesprochen ergiebig, angenehm geruchsneutral, lassen sich leicht auftragen und ziehen schnell ein (was ich ganz besonders schätze).

Fazit: Ich gestehe, dass ich bislang eher der Seife-Creme-reicht-schon Typ war. Nach der vierwöchigen Testphase ist die zweimalige tägliche Reinigungs- und Cremeroutine jetzt Selbstverständlichkeit. Und das sieht frau auch. Besonders beeindruckend ist der (kühlende) Effekt um die Augen nach kurzen Nächten. Demnächst ist Klassentreffen – ich freue mich drauf.

Volle Augenbrauen? Kein Problem!

Andere können von Foundations und Bronzer nicht genug bekommen – ich persönlich bin süchtig nach Augenbrauen-Produkten. Mein nächstes Test-Opfer ist der 4 Spiked Eyebrow Pencil. © PR

Produkt: 4 Spiked Eyebrow Pencil von Mking Pretty

Preis: ca. 7 Euro über Amazon

Versprechen: Natürliche und volle Augenbrauen und das nur mit wenigen Handgriffen, das verspricht der Augenbrauenstift von Mking Pretty. Die 3D-Zinken funktionieren ähnlich wie Fineliner beim Zeichnen. Ihre robuste Struktur ermöglicht den Auftrag von kleinen, dünnen Linien – so das Versprechen.

Optik: Der Stift könnte auch aus meinem Stiftemäppchen entwendet worden sein – zumindest vom äußeren Erscheinungsbild. Die Miene unterscheidet sich jedoch zu herkömmlichen Filzstiften.

Wirkung: Der 4 Spiked Eyebrow Pencil kommt am besten an Stellen zum Einsatz, an denen die Augenbrauen etwas dünner wachsen. Ich habe den Stift leicht schräg an der Haut angesetzt und nach oben gezogen. Dabei sollte möglichst wenig Druck auf den Stift ausgeübt werden, da die Striche sonst an Natürlichkeit verlieren. Zu Beginn hatte ich deutliche Schwierigkeiten, dünne Linien zu ziehen. Mit etwas Übung wird das Ganze immer leichter.

Fazit: Obwohl ich mit etwas Übung sehr natürliche Ergebnisse erzielt habe, muss ich mich bei der Anwendung sehr konzentrieren. Wenn es schnell gehen muss, greife ich lieber auf andere Produkte zurück.

Lichtschutz so leicht wie ein Serum

© PR

Produkt: Caia The Shield SPF 50+ Face Cream

Preis: 29 Euro

Versprechen: Die Sonnencreme verspricht schnell einzuziehen, ohne zu kleben. Sie enthält Hyaluronsäure und Vitamin E, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und geschmeidig machen sollen.

Optik: Sehr handliche Plastik-Verpackung mit Pumpspender. Passt in jede Tasche, läuft nicht aus, sehr praktisch auch zum Fliegen.

Wirkung: Die Sonnencreme schützt die Haut vor UVA- und UVB-Strahlung und somit vor Sonnenbrand und frühzeitiger Hautalterung.

Fazit: Ich habe schon immer gesagt: Die beste Sonnencreme ist die, die du jeden Tag verwendest. Wenn das Produkt super, aber teuer ist, verwendest du es nicht. Wenn es günstig ist, aber weißelt oder in den Augen brennt, verwendest du es ebenfalls nicht. Und genau deshalb LIEBE ich diese Creme: Sie macht es einem so einfach! In dem Moment, wenn sie die Haut berührt, zieht sie sofort ein. Es fühlt sich einfach überhaupt nicht wie Sonnenschutz an, sondern wie eine Feuchtigkeitspflege: überhaupt nicht fettig, nicht weiß und geruchsneutral. Das Beste: Make-up lässt sich nach 10 Minuten Einzieh-Zeit perfekt auftragen. Diese Creme ist wirklich der optimale Primer! Allein dafür würde ich sie schon benutzen. Dass die Schutzleistung so gut und auch der UVA-Wert hoch ist, macht es nur noch besser. Ganz große Empfehlung!

Ein (fast) Alleskönner

Mode- und Beauty-Redakteurin Linda hat ihr multifunktionales Spray endlich gefunden. © PR

Produkt: "Ready Set Refresh"-Setting Spray von Idun Minerals

Preis: ca. 27 Euro

Versprechen: Das multifunktionale Produkt soll erfrischen, die Haut auf das Make-up vorbereiten, aber die Foundation am Ende auch dort halten, wo sie hingehört. Zudem ist die Formulierung vegan.

Optik: Die Flasche ist schlicht, aber modern designt. Die Hülle mutet rot und matt an. In Kombination mit der weißen Schrift wirkt das Design hochwertig und nicht überladen.

Wirkung: Der Sprühnebel verteilt sich nach einmaligem Drücken großzügig und recht gleichmäßig. Nach dem Auftragen des Make-ups genügt wirklich nur ein Sprühstoß und das ganze Gesicht wird gleichmäßig benetzt und mit Feuchtigkeit versorgt.

Fazit: Hält was es verspricht! Da die Flasche mit 100 ml recht großzügig gefüllt ist und ein Sprüher recht ergiebig ist, hält das Spray von Idun wirklich lange. On top erfrischt es an heißen Sommertagen auch zwischendurch das Gesicht.