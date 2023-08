von Pia Goward Biotin Shampoo ist ein sagenumwobenes Produkt, das für eine beneidenswerte Haarpracht sorgen soll. Doch wie viel Wahrheit steckt dahinter?

Volumen, Glanz, Fülle – davon träumst du gerade noch? Ein Biotin Shampoo soll da die Rettung sein, denn das wertvolle Vitamin B7 wird als Garant für eine gesunde Haarwurzel gehandelt. Doch was steckt hinter dem Hype? Kann ein Shampoo wirklich für mehr Fülle und Glanz sorgen oder ist das alles nur Humbug? BRIGITTE hat die Antwort!

Was ist Biotin?

Biotin ist ein B-Vitamin und daher auch als Vitamin B7 oder H bekannt, da es nicht nur unsere Haut verbessert, sondern auch unser Haar. Wer mit brüchigen Fingernägeln zu kämpfen hat, kann mit dem B-Vitamin ebenfalls nachhelfen. Doch das ist noch nicht alles, was das Schönheitsvitamin kann. Auch beim Stoffwechsel spielt es eine wichtige Rolle, denn es hilft beim Verarbeiten von Cholesterin, Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten. Ein echtes Wundermittel, das vor allem über Nahrung eingenommen wird, aber auch über Nahrungsergänzungsmittel. Kann also ein Biotin Shampoo wirklich das Versprechen besserer Haare halten?

Biotin-Shampoo – was kann es wirklich?

Shampoos wird viel mehr zugetraut, als sie eigentlich wirklich leisten. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, die Kopfhaut zu reinigen, und zwar so sanft und effektiv wie möglich. Doch viele Shampoo-Hersteller werben mittlerweile mit Versprechen, die eher einer fabelhaften Magie entsprechen als der tatsächlichen Wirkung. Denn Shampoos haben nicht die Eigenschaften von Conditionern, Haarmasken oder -ölen. Sie pflegen nicht, sie reinigen. Also wie passt das nun mit Biotin Shampoo zusammen? Eigentlich gar nicht, denn ein Biotin Shampoo alleine kann die Haare nicht verbessern. Was es kann, ist die natürliche Zufuhr von Biotin durch Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel zu unterstützen.

Warum ist Biotin gut für die Haare?

Haare muss man hegen und pflegen, schließlich sind sie beinahe schon eine Wissenschaft für sich. Die Kopfhaut braucht daher eine ganz andere Art der Hingabe als beispielsweise die Spitzen, die letztendlich nichts anderes sind als totes Gewebe. Aber was kann Biotin nun für unsere Haare tun? Es regt zum einen das Haarwachstum an und stärkt die Wurzeln, zum anderen sorgt es für mehr Volumen und Glanz. Haarbruch oder gar Haarausfall können mithilfe von Biotin vermieden werden.

Biotin-Shampoo – das Wundermittel bei Haarausfall?

Was der Wurzel bei Haarausfall in der Regel fehlt, sind Vitamine. Dazu zählen neben Vitamin A, D und E auch B-Vitamine wie B12 und B7, also Biotin. Solltest du schwindendes Haar bei dir bemerken, kann es sein, dass dir eines dieser Vitamine fehlt. Mithilfe von Biotin Kapseln kannst du beispielsweise dagegen arbeiten. Eine Garantie für volleres Haar gibt es jedoch nicht, denn Ausnahmen sind hier natürlich auch möglich, beispielsweise bei kreisrundem Haarausfall, bei dem die Einnahme von mehr Vitaminen gegen den Haarausfall leider nicht wirkt. Biotin Shampoo kann in diesem Fall ebenfalls nicht helfen. Sprich am besten mit einer Ärztin oder einem Arzt, wenn du kreisrunden Haarausfall hast.

Die besten Biotin Kapseln

Unser Körper produziert Biotin selbst, allerdings nur in kleinen Mengen, sodass wir mit Nahrung und Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen müssen. Biotin Kapseln sind da eine Möglichkeit, einen Mangel auszugleichen, sollte über die Nahrung zu wenig aufgenommen werden. Die Kapseln enthalten jedoch nicht nur reines Biotin, sondern sind durch Zink und Selen angereichert. Zink aktiviert den Stoffwechsel und regt somit die Nährstoffversorgung der Kopfhaut an. Selen hilft bei oxidativem Stress und schützt die Zellen. Somit haben die Biotin Kapseln nicht nur positive Auswirkungen auf unsere Haarwurzeln, sondern auch auf unsere Haut und Nägel.

Die Symptome eines Biotin-Mangels

Ein Biotin-Mangel kann in verschiedenen Lebenssituationen auftreten. Beispielsweise bei der Einnahme von Antibiotika, während der Stillzeit oder bei starkem Alkoholkonsum sowie Zigarettenrauchen. Um zu erkennen, ob du an einem Biotin-Mangel leidest, kannst du auf folgende Symptome achten:

Glanzloses Haar

Brüchige Nägel

Haarausfall

Unreine Haut

Müdigkeit

Stimmungsschwankungen

Ausbleibender Appetit

Generell tritt ein Biotin-Mangel aber eher selten auf, da wir bereits über die Nahrung unseren Tagesbedarf abdecken. Vermutest du einen Mangel, sprich mit einem Arzt oder einer Ärztin über den Verdacht und potenzielle Behandlungsmöglichkeiten.

Diese Lebensmittel enthalten Biotin

Neben der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist die beste Möglichkeit, dem Körper Biotin zuzufügen über Nahrung. Viele Lebensmittel enthalten das wichtige Vitamin B:

Milch und Milchprodukte

Eier

Bananen

Tomaten

Spinat

Champignons

Haferflocken

Nüsse (Erdnüsse, Walnüsse, Mandeln)

Hefe

Fisch (Hering, Forelle, Rotbarsch, Kabeljau)

Leber (Rind, Schwein)

Erwachsene sollten laut der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) 40 μg/täglich Biotin zu sich nehmen. Bei Schwangeren liegt der ideale Wert sogar bei 45 μg/täglich.

Welche Nährstoffe helfen ebenfalls bei Haarwachstum?

Neben Biotin, das mithilfe von Eiweiß Keratin bildet, welches wiederum für eine starke und widerstandsfähige Struktur der Haare sorgt, gibt es noch weitere Nährstoffe, die unser Körper für gesundes Haar braucht:

Proteine: Sie beeinflussen, wie unser Haar aussieht, also die Struktur und die Farbintensität.

Sie beeinflussen, wie unser Haar aussieht, also die Struktur und die Farbintensität. Vitamine: Nicht nur Vitamin B ist wichtig, sondern auch A, D und E. Besonders Vitamin D sorgt für kräftige Haarwurzeln, wodurch die Haare weniger ausfallen.

Nicht nur Vitamin B ist wichtig, sondern auch A, D und E. Besonders Vitamin D sorgt für kräftige Haarwurzeln, wodurch die Haare weniger ausfallen. Spurenelemente: Manchmal ist es erstaunlich, was unser Körper alles für einen reibungslosen Verlauf benötigt. Gegen Haarausfall kann beispielsweise auch Zink helfen, ebenso wie Eisen und Selen – die alle wiederum auch für ein stabiles Immunsystem sorgen. Ebenfalls wichtig ist Kupfer, das Elastin begünstigt, welches für eine gesunde Kopfhaut sorgt, wodurch Haare nicht so leicht ausfallen können.

Was kann ich noch gegen Haarausfall tun?

Besonders auf TikTok gibt es mittlerweile diverse Haartrends und -tipps, auf die Frauen mit traumhaft langen und glänzenden Haaren schwören. Darunter fallen auch Rosmarinwasser und Scalp Oiling. Doch Vorsicht ist hier geboten, denn wer mit beidem oder einer dieser Methoden auf ein Wunder hofft, der hat weit gefehlt. Erfolg hat man beim Scalp Oiling ebenso wie bei der Verwendung von Rosmarinwasser erst dann, wenn man es täglich anwendet – für mindestens sechs Monate. Das Rosmarinwasser sollte frisch zubereitet und innerhalb von wenigen Tagen aufgebraucht werden. Beim Öl für das Scalp Oiling ist wichtig, dass es die Kopfhaut nicht angreift. Das heißt, reines Rosmarinöl ist beispielsweise viel zu aggressiv. Solltest du dich für diese Methode entscheiden, wähle ein Öl, das zu deiner Haarstruktur passt, wie beispielsweise Jojobaöl für welliges Haar.

Neben Rosmarinwasser und Scalp Oiling kannst du es mit einer Massage probieren. Entweder mit den Händen oder einer Scalp Brush. Benutze sie aber nicht unter der Dusche, um dein Shampoo einzuarbeiten! Im nassen Zustand sind deine Haare viel zu sensibel, weil sie durch die Wärme des Wassers aufquellen. Benutzt du nun eine Scalp Brush, kommt es zu Haarbruch oder Spliss. Um das zu vermeiden, lege morgens, nachmittags oder abends eine kleine Massage-Session ein – auf trockenem Haar. Das ist nicht nur für deine Kopfhaut entspannend, sondern auch für die Seele.

Verwendete Quellen: verbraucherzentrale.de

