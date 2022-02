Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Birkenstock und Dior erobern gemeinsam den Schuhhimmel +++ Skandinavien setzt jetzt auf Green Hair Salons.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

15. Februar 2022

Dior trifft auf gemütliche Sandalen: Wer hätte diese Kollaboration erwartet?

Birkenstocks sind schon längst keine langweiligen Hausschuhe oder Sandalen mehr. Die Schuhe werden zu den verschiedensten Looks getragen und ergänzen Kleider oder Jeans perfekt. Nun werden die beliebten Treter zu einem High-Fashion-Piece, denn durch die Kooperation mit Dior werden Birkenstocks jetzt auf der Fashion Week getragen.

Ihr Debüt feiern die Schuhe auf der Dior Homme Herbst-/Wintershow 2022/23 in Paris. In klassischem Dior-Grau und verziert mit niedlichen Blumen werden die gemütlichen Sandalen zum Hingucker des Jahres. Auch in Schwarz stechen die Modelle ins Auge und wirken durch den Ton direkt deutlich eleganter. Das französische Modehaus kündigt an, dass weitere Farben und Formen folgen werden. Derzeit gibt es die Modelle "Milano" und "Tokio", die ab Sommer erhältlich sein werden. Bei dieser Kollaboration zeigt sich, dass Funktion hervorragend mit elegantem Design verbunden werden kann.

14. Februar 2022

Nachhaltige Friseursalons in Skandinavien

Clean Beauty ist für uns alle kein Fremdwort mehr, zumindest in der Kosmetik-Branche. Skandinavien adaptiert diesen umweltschonenden Gedanken jetzt auf die Haarpflege und hat eine ganze Reihe von sogenannten Green Hair Salons etabliert. Vorreiter in der Branche ist die Friseurkette ZENZ mit insgesamt elf Filialen in Dänemark. Einweghandschuhe, Shampoos in Plastikverpackungen, Alufolie und Co.? Bei den Skandi-Friseursalons fällt das alles weg. Doch was unterscheidet Green Hair Salons genau von den herkömmlichen Friseuren? Sie färben ganz ohne schädliche Inhaltsstoffe. Der Einsatz von oxidativen Stoffen ist nicht nur ungünstig für die Umwelt, sondern auch für die Haarstruktur, die durch diese Färbemethode aufgebrochenen wird. Aus diesem Grund arbeiten Green Hair Salons mit pflanzenbasierten Haarfarben, weil diese sich außen um die Haare legen und sie somit unsere Haarstruktur schonen.

Doch das ist noch nicht alles: Auch beim Styling wird auf nachhaltige Haar-Instrumente Wert gelegt. Die Umsetzung reicht von der Stromeinsparung bis zum umweltschonenden Waschmittel für die Handtücher. Um das Greenwashing von Salons zu verhindern, gibt es bereits seit 2005 ein Zertifikat, dass die Green Hair Salons auszeichnet. Fakt ist, dass die nachhaltigen Salons wirklich sehr fortschrittlich sind. Wir sind gespannt, wann es diese auch nach Deutschland schaffen...

