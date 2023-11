Black Friday: Das sind die Fruchtsäurepeelings

von Pia Goward Mit einem Fruchtsäurepeeling kannst du Pickelmale, Aknenarben und Fältchen bekämpfen. Doch welches Peeling ist das beste und wie wendet man es eigentlich an?

Strahlende Haut ohne jegliche vermeintliche Makel – das ist etwas, wovon schon Kleopatra geträumt hat. Deshalb badete sie laut mehrerer Aussagen auch immer in Milch, da die Milchsäure ihrer Haut bei der Zellerneuerung geholfen hat. Doch nicht nur Milchsäure hat einen solchen Effekt, auch Fruchtsäuren sind bekannt dafür, die Haut bei der Regeneration zu unterstützen. Ideal für die moderne Haut, die nicht nur mit Kosmetika zu kämpfen hat, in denen porenverstopfende Stoffe enthalten sind. Auch Abgase und allgemeine Luftverschmutzung setzen unserer Haut zu.

Was ist ein Fruchtsäurepeeling?

Ein Fruchtsäurepeeling arbeitet mit sogenannten Alpha-Hydroxysäuren, kurz AHA oder Fruchtsäuren. Diese Säuren werden natürlich gewonnen oder synthetisch hergestellt und zählen zu den chemischen Peelings. Daneben gibt es noch mechanische Peelings, also solche, die mit winzigen Partikeln dafür sorgen, dass abgestorbene Hautzellen abgetragen werden und sich somit die Hautzellen darunter erneuern können. Chemische Peelings tragen mithilfe der enthaltenen Säuren alten Ballast von unserer Haut ab und sorgen so für ein zartes Gefühl.

Was bringt ein solches Hautpeeling?

Mit einem Fruchtsäurepeeling könnt ihr gleich mehrere Hautanomalien behandeln. Seien es Pigmente, Aknemale oder -narben, Falten oder ein fahler Hautton – das Fruchtsäurepeeling verbessert euer Hautbild sofort nach der ersten Anwendung.

Das beste Peeling für zu Hause

Bei einer professionell kosmetischen Behandlung wird das Fruchtsäurepeeling viel höher konzentriert und auf eure Haut angepasst aufgetragen, als es bei Peelings für zu Hause der Fall ist. Dennoch erfüllen diese den gleichen Zweck und sind eine gute Ergänzung bei eurer Skincare Routine.

Für Aknenarben-Geplagte

Wenn du hauptsächlich mit Aknenarben und Pickelmalen zu kämpfen hast, dann eignet sich das AHA-Peeling von Paulas Choice sehr gut, um dagegen vorzugehen. Mit seinem 8-Prozent-Gehalt sorgt es dafür, dass abgestorbene Hautzellen abgetragen werden und sich somit die Haut erneuert. Nach und nach werden die Male und Narben verschwinden.

Für Faltenbekämpfer

Kleine Fältchen kann man schnell mit dem richtigen AHA-Peeling behandeln. Das Fruchtsäurepeeling von Annemarie Börlind kam bisher bei Anwendenden sehr gut an, die Bewertungen der 30- bis 60-Jährigen sind allesamt durchwegpositiv, sodass von einem glatten und weichen Hautgefühl geschwärmt wird.

Für ein kleines Budget

Manchmal spielt das Budget bei der Hautpflege nicht so richtig mit. Für solche Fälle gibt es aber im Bereich der Haut- und Zellerneuerung gute Nachrichten, denn das Peeling von The Ordinary mit 30% AHA und 2% BHA hat über 250 Bewertungen und bekommt von der bisherigen Userschaft ganze 4,8 von 5 Punkten. Durch den starken AHA-Gehalt solltest du bei den ersten Anwendungen jedoch vorsichtig vorgehen und erstmal eine kleine Hautstelle auf die Reaktion testen.

Für Faule

Wenn es nicht das Geld ist, dann ist es die Zeit, die einem manchmal fehlt. Auch für diesen Fall gibt es das richtige Produkt. Mit dem AHA/BHA-Toner von COSRXersparst du dir das Abwaschen und lange Warten. Nach der Reinigung und nachdem du dein Gesicht komplett getrocknet hast, sprühst du dir den Toner einfach auf das Gesicht, lässt ihn kurz trocknen und fährst dann mit deiner Korean Skincare fort. Denn das Produkt stammt aus Korea und eignet sich perfekt für den Aufbau einer pflegenden Routine.

Für Profis

Du bist bereits erprobt im Anmischen deiner eigenen Lösungen und traust dich auch an Fruchtsäure? Dann ist das Set von Deine Kosmetik das Richtige für dich. Mit einem Anleitungsheftchen wird dir das Anmischen nochmals genau erklärt. Enthalten sind destilliertes Wasser, ein Neutralisator und das Fruchtsäurepeeling mit 70% Gehalt.

Anwendung – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt: Starte deine Skincare Routine mit deinem Lieblings-Reinigungsprodukt und befreie deine Haut von Make-up. Trockne dein Gesicht gut ab. Schritt: Benutze wie gewohnt deinen Toner und bereite damit deine Haut auf das Peeling vor. Schritt: Nun trägst du dein Fruchtsäurepeeling auf, das du für ein paar Minuten einwirken lässt. Spare die Augenpartie aus und denke daran, auch die Kieferpartie zu behandeln. Schritt: Nach der Einwirkzeit wäschst du das Peeling gründlich mit lauwarmem Wasser ab, bis sich deine Haut glatt anfühlt. Schritt: Fahre nun mit deinen Seren, Essenzen und Moisturizern fort.

Wie oft anwenden?

Ein Fruchtsäure- beziehungsweise AHA-Peeling wendet ihr am besten mindestens einmal und maximal zweimal wöchentlich an. Zu Akne neigende Haut kann gern zweimal damit behandelt werden, damit überschüssiger Talg auch wirklich regelmäßig entfernt wird. Reagiert eure Haut empfindlich darauf, beispielsweise weil sie trockener wird oder sich neue Pickel entwickeln, dann wendet das Peeling einmal wöchentlich an.

Fruchtsäurepeeling oder Enzympeeling?

Wer mit Verhornungen und Narben zu kämpfen hat, der ist mit einem Fruchtsäurepeeling besser beraten. Enzympeelings sind milder als solche mit Fruchtsäure und eignen sich perfekt für Fältchen und um die Haut wieder frischer und praller aussehen zu lassen. Hast du eine allgemein empfindliche Haut, ist ein Enzympeeling ebenfalls die bessere Wahl.

FAQs zu Fruchtsäurepeelings

Wann ist ein Fruchtsäurepeeling nötig?

Ein Fruchtsäurepeeling hat viele Effekte, da die enthaltenen Säuren bei mehreren Hautproblemen helfen können:

Aknenarben

Pickelmale und Hyperpigmentierung

Fältchen

Fahle Haut

Trockene Haut

Verhornungen

Sonnenschäden

Nötig ist es nur dann, wenn du dich mit deiner Haut unwohl fühlst. Doch empfehlenswert ist es immer, da es nicht nur bei den genannten Problemen hilft, sondern auch vor vorzeitiger Hautalterung schützt. Abgestorbene Hautzellen werden natürlich abgetragen und die Kollagenproduktion wird angeregt.

Was ist danach zu beachten?

Nach einem Fruchtsäurepeeling sollte besonders darauf geachtet werden, eine Creme mit Lichtschutzfaktor zu benutzen. In unserem Sonnencreme-Test findest du die besten Cremes, um deine Haut vor den UV-Strahlen zu schützen. Für einen doppelten Schutz kannst du nach der Sonnencreme auch noch ein Mineralpuder benutzen. Das reflektiert durch die enthaltenen Mineralien nämlich das Sonnenlicht, sodass es gar nicht erst in eure Haut eindringen kann.

Wie lange sollte man das Fruchtsäurepeeling einwirken lassen?

Das kommt ganz auf den Hersteller an. Einige Peelings müssen nur drei Minuten einwirken, andere zehn Minuten. Achte auf die Beschreibung deines Fruchtsäurepeelings und stelle dir einen Timer, damit du die Zeit nicht überziehst.

Zu lange drauf gelassen, was nun?

Die Zeit nicht im Blick gehabt und jetzt war das chemische Peeling zu lange auf deiner Haut? Was dann passieren kann, ist, dass deine Haut austrocknet und es zu Reizungen kommt. Arbeite am besten mit mild formulierten Cremes und Seren, um den Feuchtigkeitshaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Creme mehrmals täglich nach, sollte deine Haut spannen und wende so wenig Produkte wie möglich an, um deine Haut nicht überzustrapazieren.

Wann kann man nach der Anwendung wieder in die Sonne?

In den ersten Tagen nach dem Fruchtsäurepeeling solltest du es vermeiden, dein Gesicht der direkten Sonne auszusetzen. Da du aber sowieso im besten Fall einen Sonnenschutz von 50 tragen wirst, kannst du das sonnige Wetter genießen – nur eben mit Vorsicht.

Wann sollte man ein Fruchtsäurepeeling nicht verwenden?

Menschen mit sensibler Haut, beispielsweise durch Neurodermitis, Couperose oder bei einer allgemein gestörten Wundheilung der Haut sollten auf Fruchtsäurepeelings verzichten. Auch bei einer Schwangerschaft ist ein AHA-Peeling nicht immer empfehlenswert.

Wann sehe ich das erste Mal Ergebnisse?

Erste Ergebnisse sieht man recht schnell nach der ersten Behandlung. Bereits zwei bis drei Tage danach lassen sich Verbesserungen der Haut sehen.

Wie viele Sitzungen sind nötig, bis man eine Verbesserung des eigenen Hautproblems sieht?

Das kommt ganz auf das Hautproblem an. Fakt ist, wenn du ein Fruchtsäurepeeling benutzt, um damit etwas zu bekämpfen, solltest du nicht damit aufhören, wenn du eine Verbesserung siehst. Die Kontinuität ist bei der Kosmetik sehr wichtig und nur so lassen sich dauerhaft gute Ergebnisse erzielen. Kleine Fältchen verschwinden meistens nach ein paar Wochen, starke Aknenarben brauchen neben dem Fruchtsäurepeeling noch eine weitere Behandlung mit professionellem Needling oder einer Lasertherapie.

Was kostet ein solches Peeling?

Die Kosten schwanken zwischen acht und 40 Euro, je nachdem, ob du eine Marke bevorzugst und wonach du suchst.

Was kostet ein Peeling bei einer Kosmetikerin?

Wie viel ein solches Peeling bei der Kosmetik kostet, kommt ganz auf das Angebot an. Einige starten bei 30 Euro, andere verlangen 60 Euro oder mehr dafür. Darin enthalten sind dann aber meistens auch noch weitere Schritte zur Vor- und Nachbehandlung der Haut.

Ist ein Fruchtsäurepeeling gefährlich?

Gefährlich ist ein Fruchtsäurepeeling nicht, doch wie bereits erwähnt, sollten einige Hauttypen auf die Anwendung verzichten. Außerdem solltest du immer die Zeit im Blick haben, um deine Haut nicht zu strapazieren. Wir wollen mit dem Fruchtsäurepeeling schließlich ein Problem oder mehrere beheben und nicht noch neue hinzufügen.

