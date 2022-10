Bleached Brows Warum wir diesen Augenbrauen-Trend nicht mitmachen – oder doch?!

Es liegt ein Unterschied zwischen dem, was wir auf Laufstegen beobachten und dem, was letztendlich im Alltag getragen wird. Ein Look, von dem wir lange überzeugt waren, er würde auf den Modeschauen dieser Welt bleiben, scheint sich jetzt doch ein wenig aus seiner High-Fashion-Nische heraus zu trauen: Bleached Brows. von Alenka Jepsen

Mal dicht, mal dünn, mal üppig, mal gegelt. Die Augenbrauentrends der vergangenen Dekade hätten vielfältiger nicht sein können. Gerade in den letzten Jahren ging es wild zu, ganz nach dem Motto the bushier the better (wie es uns Brooke Shields schon in den 80ern und 90ern nahelegte). Cara Delevingne wurde für ihre kontrastreichen, vollen Augenbrauen gefeiert, kosmetische Behandlungen wie Microblading und Browlifting erreichten eine neue Dimension und im Internet wimmelte es von Tutorials und Augenbrauen-Routinen.

Doch warum wird eigentlich so eine große Sache aus diesem doch recht kleinen Teil unseres Körpers gemacht? Der Einfluss, den Augenbrauen auf unser Gesicht und unsere Mimik haben, ist immens und nicht zu unterschätzen. Sie verleihen Ausdruck und Kontur. Umso extremer wirkt es, wenn diese plötzlich fast vollkommen aus dem Gesicht verschwinden und kaum mehr wahrzunehmen sind. Bleached Brows verlagern die Schwerpunkte und somit auch den Fokus im Gesicht und sorgen für radikale Transformationen und dramatische Looks.

Gigi Hadid bei der diesjährigen Versace-Show für Herbst/Winter © Daniele Venturelli / Getty Images

Bleached Brows im Alltag

Bisher haben wir gebleichte Brauen mit Haute Couture Shows verbunden. Nun scheinen sich diese aber allmählich in unseren Alltag zu schleichen. Zumindest ein bisschen… Auf TikTok ging vor einigen Monaten der Bleached-Brows-Filter viral, der den Nutzer:innen den auffallenden Look in Sekundenschnelle ins Gesicht photoshopped. Diesem folgt nun der Light-Brows-Filter. Um den Look alltagstauglicher zu gestalten, bleichen nämlich immer mehr Menschen ihre Augenbrauen lediglich ein paar Nuancen heller. Auch diese Veränderung macht einiges her, gerade bei Personen, die von Natur aus zu dunklen und markanten Augenbrauen neigen. Außerdem ist sie weniger extrem, bietet dementsprechend eine mildere, eben alltagstaugliche Variante des Looks.

Wer den Look nicht nur auf TikTok, aber auch nicht langfristig tragen möchte, kann Bleached Brows auch nachschminken. Dazu einfach einen möglichst flüssigen Concealer in mehreren dünnen Schichten einarbeiten. Hier besonders darauf achten, gut zu verblenden und einen möglichst sanften Übergang zur Haut zu schaffen. Um das Gesicht nicht zu leer wirken zu lassen, eignet sich anschließend ein starkes Augen-Make-up oder ein kräftiger Lippenstift.

Edgy oder völlig daneben?

Die Meinungen sind durchwachsen. Viele sehen in Bleached Brows nach wie vor einen skurrilen Trend mit Tendenz, die Träger:innen kränklich aussehen zu lassen. Wenn Kim Kardashian oder Nicola Peltz gebleichte Augenbrauen tragen, ist das schwer zu vergleichen mit dem Moment, wenn wir morgens ohne Brauen im Büro antanzen. Inzwischen scheinen aber dennoch immer mehr Menschen einen modernen und mutigen Look mit Star-Appeal darin zu erkennen. So ganz überzeugt sind wir von der Durchsetzung von Bleached Brows in unserem Alltag nicht, fest steht aber: Auffallen wird man damit auf alle Fälle!