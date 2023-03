Liebliche Eleganz

Maiglöckchen gelten als Trendblume unter den Royals. Hier werden sie zum Hauptcharakter und sorgen in Kombination mit Rose und Magnolia für einen besonderen Blumenduft. Das Parfum verspricht nicht nur eine zitrische Frische, sondern auch eine cremige Textur und einen langen Halt. "Lily of The Valley" von 4711 in 100 ml, kostet ca. 20 Euro.

