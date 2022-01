Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Oversized-Blusen werden jetzt für den besseren Fit geknotet +++ Messy Bun: Ein Hack, der den perfekten Dutt zaubert.

19. Januar 2022

So knoten wir unsere Oversized-Blusen jetzt

Oversized hin oder her: Manchmal meinen es unsere Klamotten ein bisschen zu gut mit uns – und was als cool geschnitten gedacht war, hängt nur formlos an uns herunter. Als Schlaf-Shirt vollkommen in Ordnung. Für alle Hemdblusen, die das Tageslicht vermissen, haben wir einen genialen Trick auf Instagram gefunden, um dem Piece mehr Form zu verleihen.

Dafür knöpfst du das Hemd nur bis zur Hälfte herunter und führst die beiden losen Enden unter der Bluse nach oben, wo sie an den jeweils passenden BH- oder Top-Träger geknotet werden. Überschüssigen Stoff auf der Rückseite kannst du ganz einfach in den Bund deiner Hose stecken. Et voilà: Schon sitzt die Bluse definierter – und hat vorne sogar einen spannenden Twist.

18. Januar 2022

Messy Bun: Ein Hack, der den perfekten Dutt zaubert

Wenn es um Trends und Hacks geht, können wir auf die Hairstylist:innen aus Hollywood vertrauen. Auf Instagram zeigt Chris Appleton, der unter anderem Stars wie Kim Kardashian, Dua Lipa und Jennifer Lopez stylt, einen besonderen Hack für den perfekten Messy Bun. Dafür wird das Haar zunächst in der Mitte gescheitelt und zwei hohe Zöpfe gebunden. Vor dem letzten festziehen, wird das Haar nur halb durch das Zopfgummi gezogen, damit bereits ein kleiner Dutt entsteht. Die zwei kleinen Buns werden gekreuzt und ineinander gebunden, um einen Großen zu kreieren. Danach muss die schöne Frisur nur noch mit Haarspangen fixiert und einzelne Strähnen nach Belieben rausgezogen werden, um den gewünschten Look zu erzielen. Dieser Hack ist wirklich für jedes Haar geeignet und auf jeden Fall einen Versuch wert.

