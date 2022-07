Boris Entrup: So einfach von feinem zu voluminösem Haar

Seit 2007 ist Boris Entrup Haar- und Make-up-Artist für Maybelline New York – und somit ein absoluter Experte in diesem Themenbereich.

Hair & Make-up Artist Boris Entrup – bekannt aus Fernsehen und Social Media – verrät, wie feines Haar Volumen bekommt.

Was er macht

Seit über 20 Jahren stylt Boris Entrup Promis und Runway- Looks und ist in seinem Hamburger Atelier für all jene da, die einen Termin bei ihm buchen, um eine Lösung zu finden für individuelle Haar- und Make-up-Probleme. Sein Ansatz ist dabei stets ganzheitlich. Eine Frage wird besonders oft gestellt: "Boris, wie bekomme ich mehr Fülle?"

Boris Entrup Boris Haar-Favoriten 1 von 3 Zurück Weiter Zurück Weiter Leichte Wäsche ohne Silikone "Organic Hair Growth Shampoo XL" von Onni, 500 ml ca. 72 Euro. Mehr

So klappt es auch zu Hause

"Meine Routine für mehr Fülle startet bereits beim Waschen – durch Volumen-Shampoos mit Tonerde. Reichhaltige Produkte, Silikone oder Öle sind dagegen eher kontraproduktiv, denn sie legen sich um das Haar und beschweren es nur. Nach der Wäsche sprühe ich ein verdickendes Tonic auf die Kopfhaut. Guten Stand und Fülle bringt jedoch nur das richtige Styling. Super wichtig: Ich trenne Trocknen und Stylen voneinander. Ich lasse Haare auch nicht lufttrocknen, weil das gerade bei dünnem Haar so gar keine Fülle bringt. Volumen entsteht nämlich am Ansatz – am besten also mit dem Föhn von hier Richtung Spitzen pusten, bis das Haar ganz trocken ist. Beim Styling arbeite ich gerne mit einer heißen Bürste: Haare in Passés aufteilen, eines nach dem anderen auf die Hot Brush drehen, kurz halten, vorsichtig abwickeln, ohne die entstandene Struktur aufzulösen, mit einer Klammer feststecken und auskühlen lassen. Das bringt noch mehr Standkraft und Stabilität! Zum Schluss: Klammern raus, die Frisur vorsichtig kämmen und mit etwas Haarspray fixieren.“

© Imaxtree

Boris Extratipp

"Ich trage Trockenshampoo schon nach dem Föhnen und vor dem Stylen auf. Das gibt mehr Struktur und Griff."

Dieser Text stammt aus der BRIGITTE. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.