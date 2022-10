Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Vogue-Cover bleibt zu Ehren von Queen Elizabeth (†) leer +++ Rhinestone-Schuhe bringen Glamour in den Herbst +++ H&M testet kostenpflichtige Retouren.

14. Oktober 2022

Novemberausgabe der britischen Vogue: Das Cover bleibt in Gedenken an Queen Elizabeth II. leer

Unter dem Motto „Her Majesty the Queen“ widmet die britische Vogue ihr Cover zum zweiten Mal in diesem Jahr Queen Elizabeth II. – doch anders als gedacht. Während die April-Ausgabe des Modemagazins ein Porträt der Monarchin in ihren frühen Jahren als Königin zeigte, bleibt das Titelblatt der Novemberausgabe bis auf einen lilafarbenen Untergrund und die Inschrift „Her Majesty the Queen 1926-2022“ vollkommen leer.

Eine Tradition, die das Verlagshauses Condé Nast zu Ehren eines verstorbenen Monarchen, oder wie in diesem Fall einer verstorbenen Monarchin, nun zum dritten Mal fortführt. In der 106-jährigen Geschichte der britischen Vogue erinnerte das Magazin auf ähnliche Weise mit einem „Royal Purple Cover“ auch an den Tod von König George V. im Jahr 1936 und König George VI. im Jahr 1952. Die Farbe Lila gilt dabei historisch zu den teuersten Farbstoffen und verweist so nicht auf den besonderen Stand der Geehrten, sondern auch auf ihre „Aufrichtigkeit der Hingabe an ihre Pflicht."

13. Oktober 2022

Rhinestone-Schuhe sind der Trend der Saison

Im Herbst gibt es nicht nur in Sachen Farbe ein Erwachen, jegliche Styles dürfen aktuell etwas auffälliger, größer und kitschiger sein als sonst. Bereits in der letzten Wintersaison haben Rhinestone-Taschen große Erfolge feiern können, weil sie durch ihre Glitzerverzierung aus der Masse hervorgestochen sind. Ganz nach dem Motto: "Neue Saison, neues Update", sind es nicht mehr die Taschen, die funkeln wie ein Sternenhimmel, sondern von jetzt an sind es unsere Füße, die zum Eyercatcher des Looks werden. Fashion-Expertin Victoria Beckham liebt den neuen Schuhtrend und trägt die hohen Socken-Boots zum eleganten Satinkleid.

Victoria Beckhams Schuhe sind ein Eyecatcher. © SplashNews.com / Action Press

Es ist fast so, als würde Victoria keine Schuhe tragen, sondern vielmehr auf Zehenspitzen laufen, da die Schuhe wie eine zweite Haut, eine Glitzerhaut wirken. Die Designerin ist nicht die einzige Fashionista, die auf den neuen Schuhtrend schwört. Die Influencerinnen Leonie Hanne und Camille Charrière besitzen ebenfalls ein Modell der Rhinestone-Boots. Das wohl beliebteste Modell der Glitzer-Heels von Saint Laurent ist mit ca. 2.500 Euro leider kein Schnäppchen – ähnliche Modelle gibt es jedoch bei günstigeren Marken wie Asos oder Steve Madden zu bewundern.

11. Oktober 2022

Um Kosten zu senken: H&M möchte Gebührenpflicht bei Retouren einführen

Jeden Tag werden unfassbar viele Pakete online bestellt. Gefallen die Produkte nicht, werden sie retourniert und gehen an die Händler zurück. Dies ist für den:die Käufer:in meist kostenfrei. H&M möchte dem jetzt entgegenwirken und erwägt, Gebühren in Höhe von 1,99 Euro für Retouren einzuführen. So sollen die Kosten des Unternehmens gesenkt werden, da durch die Inflation die Fracht- und Materialpreise gestiegen sind und auch die Bestellungen im Allgemeinen zurückgehen. Die Gebühren sollen jedoch nur für Personen anfallen, die keine H&M-Membership haben.

Die Gebührenpflicht wird derzeit in Norwegen und Großbritannien getestet. Wenn dieses Konzept von den Kund:innen angenommen wird, sollen die Kosten auch in anderen Ländern anfallen. Beim Konkurrenzunternehmen Zara sind die Retouren in Irland, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien bereits kostenpflichtig. Auch Uniqlo führt die Bezahlung von Retouren bereits ein.

10. Oktober 2022

Jo Malone London setzt sich für mentale Gesundheit ein

Anlässlich des Welttages der seelischen Gesundheit arbeitet Jo Malone London mit @itslennnie zusammen. Einer Stiftung, die gemeinsam mit der Luxus-Brand die "Shining A Light On Mental Health"-Foundation gegründet hat, um dem Thema mehr Bedeutung zu schenken. Durch spezielle Projekte unterstützt die Stiftung Einzelpersonen und Familien, die von psychischen Gesundheitsproblemen betroffen sind. Außerdem spendet Jo Malone London zwischen Montag, dem 10. Oktober 2022, und Montag, dem 9. Oktober 2023, weltweit zwei Millionen Dollar. Davon gehen eine Million Dollar an UNICEF und eine weitere Million Dollar wird über die "Charity Candle"-Kollektion an lokale Wohltätigkeitsorganisationen verteilt.

