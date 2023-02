von Linda Shllaku Britney TOKYO: Sie ist DIE Nail-Artist von Stars wie Paris Hilton, Rita Ora oder Kim Petras. Wir haben mit der Promi-Nageldesignerin nicht nur über Trends 2023 gesprochen, sondern auch über die Vorlieben ihrer berühmten Kund:innen.

Y2K – das Jahrzehnt von kurzen Röcken, Crop-Tops und French-Maniküre! Modisch sehen wir die 2000er überall. Ob bunte Perlenketten oder verzierte Logo-Shirts – das Jahrzehnt fällt auf und erfreut die modischen Gemüter. Gemeinsam mit Y2K-Ikone Paris Hilton blickt Klarna also im Rahmen der Kampagne "That's smoooth" auf diese Zeit und die "Evolution of Shopping & Trends". Die spannenden Einblicke hält Klarna im globalen Y2K-Report fest. Auffällig an den Ergebnissen? Nageltrends!

Das findet unter anderem auch die Nail-Artist der Kampagne, Britney TOKYO, die sich vor Promi-Kund:innen kaum retten kann. Paris Hilton, Charli Damelio, Kim Petras, Rita, Ora, Harry Styles? Waren alle schon bei ihr. Und die Liste geht weiter. Kein Wunder, dass wir sie zu den neuesten Nageltrends und zu ihrer Erfahrung mit den Stars und Sternchen interviewt haben.

BRIGITTE: Die French-Maniküre mit weißen Spitzen definiert die 2000er Jahre wie sonst fast kein anderer Nageltrend. Wie tragen wir das klassische French-Design heute?

Britney TOKYO: Die French-Manikure ist ein All-Time-Favorite. 2023 werden wir mehr von dem geliebten Klassiker sehen, aber mit einem trendigeren Design obendrauf, zum Beispiel mit Line-Art – das Design ist sehr süß.

Accessoires wie Perlen, Glitzersteine und Ornamente sind sehr beliebt. Wie werden Nägel in diesem Jahr dekoriert?

Was wir 2023 immer häufiger sehen werden, ist Y2K-inspirierte Nagelkunst. Es ist nicht wirklich eine Überraschung, dass dieser Trend derzeit äußerst beliebt ist. Ich würde voraussagen, dass Nagelpiercings im Jahr 2023 beliebt sein werden.

Welche Form und Länge sehen wir an den Nägeln?

Die beliebtesten Formen im Jahr 2023 werden zweifellos 'Long Square' oder eine schöne Mandelform sein. Die meisten meiner prominenten Kunden, wie Paris Hilton, mögen die Mandelform am liebsten, da sie sehr gut zu Kleidern passt.

Press On Nails sind wieder zurück, wie der Klarna-Report zeigt. Wie kommt's?

Ich habe das Gefühl, dass aufgeklebte Nägel mehr denn je zurück sind, da die Pandemie es ein stückweit schwerer gemacht hat, sich die Nägel in einem Salon machen zu lassen. Press On Nails sind da eine durchaus gute Alternative. Profi-Tipp: Mit Nagelkleber halten sie etwa eine Woche.

Ihre erste Celebrity-Kundin war Vanessa Hudgens. Wie ist das passiert?

Ganz einfach: Ich habe sie durch einen meiner Freunde kennengelernt. Danach habe ich ihre Nägel für Coachella gemacht.

Und wie kam der Sprung zu anderen Promi-Kund:innen?

Ich bekomme die meisten Nachrichten über Instagram oder einer meiner Bestandskunden empfiehlt mich und meine Arbeit weiter.

Haben Ihre prominenten Kund:innen besondere Wünsche?

Die Wünsche sind nicht anders als von anderen Kund:innen. Ich weiß allerdings, dass Promis sehr beschäftigt sind und ich versuche immer, ihre Nägel so schnell wie möglich zu machen. Normalerweise geben mir Kund:innen, die um Hausbesuche bitten, mehr kreative Freiheit und lassen mich meine eigenen Entwürfe machen.

Paris Hilton mit einer Maniküre von Nail-Artist Britney TOKYO. © Klarna/PR

Für die neueste Kampagne von Klarna waren Sie für die Maniküre von Paris Hilton verantwortlich. Gibt es irgendwelche Richtlinien, die Sie befolgen müssen, wenn Sie ihre Maniküre machen?

Paris mag mandelförmige Nägel mit French-Nail-Art. Manchmal kommen Kristalle hinzu. Aber normalerweise wählt sie entweder die typisch französische oder einfarbige Maniküre, wenn sie bei mir ist.

Sie haben auch Paris Hiltons Nägel für ihren Baby-Reveal-Post auf Instagram gemacht. Was war der Gedanke hinter dem cleanen Design?

Die Sache ist, dass wir nie wissen, wann ihre Hände oder Nägel auf Fotos festgehalten werden. Also achte ich – wie bei jeder anderen Kundin – darauf, dass ihre Nägel aus allen und auch verschiedenen Blickwinkeln sauber und gepflegt sind.

Gibt es ein Nageldesign, auf das Sie stolz sind?

Oh ja, die Nägel von Harry Styles! Ich freue mich sehr zu sehen, dass sowohl Männer als auch Frauen ihre Nagelkunst, auch dank ihm, genießen.

Welches Material verwenden Sie für Ihre Modellage, Gel oder Acrylpulver?

Da ich kein Acryl mehr verwende, ist es für mich Gel. Ich benutze das Gel-X, das eine neue Art von Gel-Extension ist. Ich selbst, aber auch meine Kunden lieben Gel-X mehr als Acryl.

Und, abschließend: Was halten Sie von viralen Nageltrends, wie den "Glazed Donut"-Nails von Hailey Bieber?

Ich habe mich immer sehr für dieses Design interessiert und es auch selbst schon gemacht und deshalb bin ich sehr froh zu sehen, dass alle ihretwegen ihre Nägel auf diese Weise machen lassen.