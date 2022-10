Ob Nadelstreifen oder Karo – altbewährte Muster liegen dieses Jahr wieder voll im Trend. In diesen neuen Business-Looks gelingt euch in jedem Meeting ein kompetenter Auftritt.

Der perfekte Look für den Job ist unaufgeregt – gedeckte Farben, kein Bling-Bling. Gleichzeitig gilt: Kleider machen Leute! Besonders auf der Arbeit wollen wir als kompetent und professionell wahrgenommen werden. Wie der stilsichere Einsatz von Prints dabei hilft, am Arbeitsplatz zu überzeugen, erfahrt ihr hier.

Einfache Print-Looks für die Arbeit

Wählt ein gemustertes Oberteil und kombiniert es mit einfarbiger Business-Kleidung. Das ist die einfachste Möglichkeit, um schlichter Jobmode einen neuen Glanz zu verleihen. Ein schwarzer Damenanzug kann wie hier durch ein gestreiftes Hemdkleid oder einen übergeworfenen Karo-Mantel aufgelockert werden.

Business-Outfits Pretty in Print 1 von 2 Zurück Weiter Zurück Weiter Halb aufgeknöpftes Hemdkleid Blazer aus Viskose und Polyester mit Pattentaschen: s.Oliver, ca. 150 Euro Hemdkleid im A-Linienschnitt: Robe Légère, ca. 150 Euro T-Shirt aus Biobaumwolle: Alter Made, ca. 40 Euro Hose passend zum Blazer: s.Oliver, ca. 90 Euro Absatzloafer in Lackleder: Max & Co. Mehr

Mut zu Mustern gilt auch für den gesamten Anzug: Mit einem passendem Blazer zur Hose könnt ihr 2022 nichts falsch machen. In den letzten Jahrzehnten wurde der Nadelstreifenanzug als spießig verrufen, nun ist der 80er Jahre-Print wieder voll modern.

Voll modern Damenanzüge mit Printmuster 1 von 2 Zurück Weiter Zurück Weiter Schicker Nadelstreifenanzug über Satin Nadelstreifenanzug: Catwalk Junkie, Jacke ca. 160 Euro, Hose ca. 110 Euro Satinbluse: Brax, ca. 90 Euro Rolli: Filippa K., ca. 165 Euro Mehr

So kombinierst unterschiedliche Prints

Ein classy Mustermix für Fortgeschrittene entsteht in der Spielerei mit verschiedenen Printfacetten. Damit eine derartige Variation funktioniert, gilt es ein paar Moderegeln zu beachten: So sollten sich bei Karo-Karo-Kombinationen die Stile deutlich voneinander unterscheiden, indem zum Beispiel die Größe und Farbe der Karos variieren. Bei Streifen-Streifen-Kombinationen bietet sich eine Variation von vertikalen am Oberkörper und horizontalen Streifen an den Beinen an. Nicht nur unterschiedliche Ausprägungen, auch gänzlich verschiedene Muster können harmonisch kombiniert werden. Die richtige Farbauswahl kann hierbei der Schlüssel zum Erfolg sein.

Mustermix Verschiedene Printfacetten kombinieren 1 von 3 Zurück Weiter Zurück Weiter Unterschiedliche Karomuster harmonisch kombiniert Mantel aus reiner Schurwolle mit Kragen und Ärmelspangen: Closed, ca. 950 Euro Baumwoll-Shirt: Uniqlo, ca. 15 Euro Hose mit geradem Bein: Seductive, ca. 270 Euro Schuhe: Camper Mehr

