Cameron Diaz "Ich wasche mein Gesicht nie"

Cameron Diaz wird bald 50, gilt als eine der schönsten Frauen Hollywoods. Wie sie das schafft? Mit möglichst wenig Aufwand.

Cameron Diaz, 49, hat jetzt in einem Podcast verraten, dass sie tatsächlich kaum etwas für ihre Schönheit tut. Nicht einmal auf die tägliche Pflege setzt sie.

Cameron Diaz wäscht sich niemals das Gesicht

Ihre strahlend blauen Augen sind ihr Markenzeichen, ihr umwerfendes Lächeln macht sie aus. Zwar hat sich Cameron Diaz seit sieben Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, doch bis heute gilt sie als eine der schönsten Frauen Hollywoods. Da überrascht die Aussage, die sie jetzt im BBC-Podcast "Rule Breakers" trifft. Auf die Frage, wie sie sich ihre Schönheit erhalte, verrät sie: "Ich tue buchstäblich nichts dafür." Dann ergänzt sie: "Ich wasche niemals mein Gesicht." Äußerlichkeiten spielten in ihrem Leben keine Rolle mehr, so die Schauspielerin. Und das, obwohl sie durchaus viele Beauty-Produkte ihr eigen nennt. "Ich besitze eine Milliarde Schönheitsprodukte, aber die setzen in der Regel nur Staub an."

Prioritäten haben sich verändert

Sieben Jahre ist es nun her, dass sich Cam aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Weder hat sie in Filmen mitgespielt, noch hat sie öffentliche Events besucht. Der Grund für diese drastische Entscheidung ist nachvollziehbar: "Ich bin Opfer all der gesellschaftlichen Objektivierungen und Ausbeutungen, denen Frauen ausgesetzt sind. Es ist schwer, sich nicht selbst anzusehen und an anderen Schönheitsidealen zu messen." Sie habe Hollywoods Verführungskraft irgendwann einfach als "eine Falle" erkannt und sich dieser bewusst entzogen.

Es seien nun andere Dinge, die in ihrem Leben eine Rolle spielen, so sagt sie. "Das letzte, worüber ich tagtäglich nachdenke, ist, wie ich aussehe", so die 49-Jährige. Vielmehr seien es ihr Ehemann und die gemeinsame Tochter Raddix, die ihre Gedanken bestimmen.

Dieser Artikel ist zuerst auf Gala.de erschienen