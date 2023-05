Die Looks der Stunde an der Riviera

von Melanie Wenzke Die letzte Woche war nicht nur ein Fest der Filme, sondern auch der Beauty-Looks. Auf bestimmte Akzente setzten gleich mehrere Promis – wir zeigen euch die Trends aus Cannes 2023.

Für einen der berühmtesten Red Carpets der Welt kann es doch nicht genug Glamour sein, oder? Falsch gedacht! Denn die Beauty-Trends aus Cannes stehen 2023 unter dem Stern der Reduktion. Was das genau bedeutet, zeigen wir euch jetzt.

Cannes Beauty-Trends 2023: Tragbarer Red-Carpet-Glam

Während wir von der Met Gala bunte Lidschatten, grafische Eyeliner und waghalsige Looks gewohnt sind, präsentieren sich die Stars an der französischen Riviera von einer anderen Seite. Zurückhaltende Eleganz zieht sich durch das Make-up, während auch die Frisuren mühelos schick aussehen – meist recht einfach hochgesteckt oder einfach lässig mit leichten Wellen offen getragen. Ganz nach dem Motto "weniger ist mehr" zeichnen sich diese drei Beauty-Trends in Cannes 2023 besonders ab.

1. Ton in Ton, Braun in Braun

Gigi Hadid, Lily-Rose Depp und Jennifer Lawrence halten Augen und Lippen Ton in Ton, kühle Erdtöne dominieren ihren Look. © Getty Images

Das Zeitalter der Cut Creases ist nun endgültig vorbei. Scharfe Kanten auf den Augenlidern sind Geschichte – es lebe das Blenden! Wie man bei Gigi Hadid deutlich sehen kann, wurde beim Lidschatten eine runde Form angestrebt. Man erkennt weder einen Anfang, noch ein Ende, denn der mittlere Braunton umschließt ihre mandelförmigen Augen und betont sie diskret. Auch Lily-Rose Depp greift zu kühlen Nuancen in Erdtönen und gibt ihrer Lidfalte damit sehr sanft Dimension, ebenso wie Jennifer Lawrence. Es wirkt, als hätten alle drei Damen nicht mehr als einen Lidschatten-Ton verwendet – ganz im Sinne des Oberthemas der Reduktion. Mit einem fluffigen Blendepinsel könnt ihr diesen Look problemlos nachmachen. Das kühle Braun zieht sich auch über die Lippenfarbe und schafft dadurch einen besonders harmonischen Look.

2. Oben ohne

Uma Thurman, Irina Shayk und Brie Larson verzichten ganz auf Lidschatten, die Wimpern tuschen sie nur leicht. © Getty Images

Wer dachte, das Augen-Make-up könnte nicht noch simpler gestaltet werden, als beim Braun-in-Braun-Trend, der irrt sich. Man kann den Lidschatten nämlich auch ganz weglassen, wie Uma Thurman, Irina Shayk und Brie Larson beweisen. Aber sie gehen nicht nur beim Lid oben ohne, auch Wimperntusche wurde sehr sparsam eingesetzt. Von falschen Wimpern fehlt an der ganzen französischen Riviera sowieso jede Spur. Der Beauty-Trend 2023 geht generell in Richtung cleane Ästhetik, was dramatische Augenaufschläge ausklammert. Probiert das doch auch einfach mal aus, denn es hat viele Vorteile: Die Mascara kann nicht verschmieren, das Erscheinungsbild wirkt viel natürlicher und der Blick sieht frischer aus. Wer nicht mit schwungvollen Wimpern gesegnet ist, kann diese mit einer Wimpernzange biegen und anschließend klares Augenbrauengel auftragen.

3. Nicht das Rot von nebenan

Scarlett Johansson , Catrinel Marlon und Frida Aasen entscheiden sich für den gleichen Rotton auf den Lippen. © Getty Images

Ja, es muss genau dieser Rotton sein! Zugegeben: Eine rote Lippe auf dem Red Carpet ist nicht gerade eine Überraschung. Meist greifen die Stars jedoch zu einer satteren Nuance mit blauen Untertönen – die lassen die Zähne übrigens auch weißer wirken. Doch das haben Scarlett Johanson, Catrinel Marlon und Frida Aasen anscheinend nicht nötig und greifen zu einer Farbe, die zwischen Rot und Orange liegt. Dieser Lippenstift strahlt so richtig und schreit förmlich Sommer. Wer es für zu Hause dezenter mag, greift zu einem weniger deckenden Produkt wie einem Lip-Tint, einer getönter Lippenpflege oder eingefärbtem Öl.

Alle drei Beauty-Trends aus Cannes machen deutlich: Reduktion macht den Glamour-Faktor aus. Ganz egal, ob der Lidschatten schlicht gehalten wird oder mit einer knalligen Lippe – aber eben nur einer knalligen Lippe – ein Akzent gesetzt wird. Die Stars in Cannes lieben es 2023 puristisch und das ist ganz in unserem Sinne.

