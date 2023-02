Carré Otis is back

Carré Otis is back 90er-Jahre Model ergattert lukrativen Model-Job mit 54 Jahren

In den 90er-Jahren konnte Carré Otis große Model-Erfolge feiern. Nachdem es 20 Jahre still um sie geworden ist, feiert sie jetzt ihr Model-Comeback. Und das an der Seite eines Hollywood-Stars.

Carré Otis, 54, wurde 1968 in Kalifornien geboren und bereits im Teenageralter als Model entdeckt. Sie war bei der berühmten Agentur Elite Model Management gelistet und konnte Ende der 80er bis zu den 00er-Jahren lukrative Model-Jobs an Land ziehen. Trotz steiler Karriere wurde es dann aber 20 Jahre still um die Schönheit – bis jetzt!

Carré Otis beweist, dass Models jenseits der 50 noch gefragt sind

Ob auf dem Cover berühmter Modemagazine, Kampagnenshootings – unter anderem für Guess oder Calvin Klein – oder auf dem Laufsteg bei der Fashion Week – es gibt wenig Aufträge, die Carré als Model nicht gemacht hat. Sogar als Schauspielerin im Film "Wilde Orchidee" konnte sie sich an der Seite von Mickey Rourke, mit dem sie später von 1992 bis 1998 verheiratet war, einen Namen machen. Alles schien gut zu laufen. Dennoch hat sich die 54-Jährige dann fast 20 Jahre lang aus dem Modelgeschäft herausgezogen. 2023 kehrt sie nun auf die internationale Bühne zurück. Für eine Kampagne für "Hourglass Cosmetics" steht sie mit sechs weiteren starken Frauen vor der Kamera. Eine davon ist Hollywood-Star Julianne Moore, 62. In einer Großaufnahme des Models wird klar: Schönheit kennt wirklich kein Alter.

Alle Models der Kampagne sind verschiedenen Alters, tragen cremefarbene Kleider und roten Lippenstift der Kosmetikmarke, der vegan hergestellt wird. Ein Teil des Erlöses wird an den Tierschutz gespendet. Es ist eine starke Kampagne, mit der Carré ihr Model-Comeback mit 54 Jahren einläutet.

Carré Otis hat schwere Jahre hinter sich

Obwohl es der erste Model-Job nach Jahren ist, war die 90er-Ikone in der Zwischenzeit nicht untätig. Bereits 2021 stand sie in der Öffentlichkeit, weil sie Klage gegen Gérald Marie, den ehemaligen Europa-Chef von Elite, eingereicht hatte. Er soll sie damals mehrfach vergewaltigt haben – scheinbar kein Einzelfall, denn auch BBC-Journalistin Brinkworth und Model Ebba Karlsson seien Opfer von Maries Übergriffen gewesen. Zudem hat sie das Bare Mama Project gegründet, ein Alkohol-Aufklärungsprogramm, und arbeitet eng mit Model Alliance, eine Interessenvertretung für Models, die sich auf Forschung und Regeln für selbige und andere Beschäftigte in der Modebranche konzentriert, zusammen.

Verwendete Quellen: instagram.com, dailymail.co.uk

Dieser Artikel ist zuvor auf gala.de erschienen