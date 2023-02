von Ilka Alves Goncalves Viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, suggerieren besonders auf Social Media, dass der weibliche Körper nach einer Geburt in kürzester Zeit zu alter Form zurückkehren kann. Das mag bei einigen klappen, bei anderen nicht. Influencerin Charlotte Weise zählt zu zweiteren und postet Fotos und deutliche Worte.

Frauen um die 30, die einmal keinen Alkohol trinken oder deren Gewicht sich verändert, müssen sich eine Frage besonders häufig anhören: "Bist du schwanger?". Auch Charlotte Weise, 29, kennt diesen Satz zur Genüge und hat jetzt genug davon, dass ihr Körper ständig bewertet wird. Auf ihrem Instagram-Kanal klärt sie auf, warum dieser Satz so problematisch sein kann.

Influencerin Charlotte Weise spricht über ihren Bauch

Ob vor einer Geburt oder nach einer Geburt; der Körper einer Frau wird nicht selten bewertet, diskutiert oder verurteilt. Steht eine Frau in der Öffentlichkeit, werden diese Diskussionen noch lauter. Influencerin Charlotte Weise kennt das. Nachdem sie vor einem Jahr ihr erstes Kind bekommen hat, wird ihr ständig die Frage gestellt, ob sie erneut schwanger sei. Auf Instagram platzt ihr nun der Kragen. "Nein ich bin nicht schwanger! Ich habe nur vor einem Jahr ein Baby bekommen!", leitet sie ihren neuen Beitrag ein. Zu sehen ist Charlotte in einem Unterwäsche-Set, auf dem Boden sitzend. Sie lächelt in die Kamera, die Haut ihres Bauches hält sie fest zusammengedrückt in beiden Händen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie mit der Baby-Frage konfrontiert wird: "[...] auch bevor ich ein Baby bekommen habe, wurde ich ständig gefragt, ob ich schwanger sei. Allein in den zwei Monaten Thailand wurde ich um die 20x gefragt. Irgendwann konnte ich darüber lachen und mittlerweile stehe ich darüber, aber viele Frauen verletzt das." [sic]

"Bist du schwanger?" Deshalb kann die Frage problematisch sein

Natürlich ist die Frage nach einer Schwangerschaft nicht an sich problematisch. Es gibt jedoch einige Faktoren zu bedenken, ob die angesprochene Person eine Fehlgeburt erlitten hat oder ob ein unerfüllter Kinderwunsch oder eine Essstörung vorliegt zum Beispiel. Weil Charlotte von Natur aus ein ausgeprägtes Hohlkreuz und laut ihres Posts einen "dickeren Bauch" hat, wirkt ihre Körpermitte runder. Sie beendet ihren Instagram-Beitrag mit den Worten: "Ich [...] esse viel und gerne und hatte dazu dann immer keine großen Brüste zum Ausgleich, daher ist der Bauch immer sehr aufgefallen." Stören tut sie ihr Bauch nicht, im Gegenteil, sie nutzt unretuschierte und ungestellte Bilder, um für mehr Realität auf Instagram zu sorgen.

Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin nutzt ihre Reichweite

Als Model und Influencerin verdient Charlotte Weise ihr Geld, durch die Sendung "Goodbye Deutschland" in der sie mit ihrem Partner Felix Adergold nach Spanien ausgewandert ist, wurde sie national bekannt. Diese Reichweite nutzt sie jetzt, um auf ihren Social-Media-Plattformen über Themen wie Nachhaltigkeit, Selbstliebe, Mode, vegane Ernährung und Erziehung zu sprechen. Mit Erfolg, mittlerweile folgen Charlotte 181.000 Follower:innen.

Dieser Artikel ist zuvor auf Gala.de erschienen.