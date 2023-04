von Ilka Alves Goncalves Stars wie Sophie Turner, Gigi Hadid oder Kendall Jenner haben im letzten Jahr einen regelrechten Haar-Trend ausgelöst: Copper hieß der Ton der Stunde. 2023 liegen Rottöne nach wie vor im Trend, kommen jetzt jedoch in deutlich dunkleren Nuancen daher.

Im Jahr 1985 gab es für Cola-Fans große Neuigkeiten: Die Cherry Coke wurde vorgestellt. Bereits vorab war die Mischung des koffeinhaltigen Getränks und der frischen Steinfrucht zu einer beliebten Geschmack-Kombination avanciert. Fast vierzig Jahre später erlebt die Cherry Coke ein neues Hoch, allerdings diesmal nicht im Getränkeregal, sondern im Beauty-Case erfolgreicher Beauty-Influencer:innen.

Cherry Coke: Ein Farbtrend für unsere Lippen, Haare und Klamotten

Kirsche und Cola verschmelzen nicht nur geschmacklich zu einem unschlagbaren Duo, die leckeren Braun- und Rottöne einer Cherry Coke lassen uns 2023 in Erinnerungen am die 90er- und 00er-Jahre schwelgen. Schon damals galten Black Cherry Haare als absolutes Muss, in den Jahren darauf war der düster-mystische Farbton jedoch eher weniger angesagt. Nachdem schon zahlreiche Y2K-Trends ihr Comeback gefeiert haben, war es nur eine Frage der Zeit, bis das rauchige Weinrot wieder hervorgeholt wird.

Als Basis für den Farbton dienen dunkle Brauntöne oder Schwarz, kräftige Rot-Pigmente werden hinzugefügt. Je nach Belieben können auch Magenta- oder Lila-Töne hinzugefügt werden, die Bandbreite ist hier groß. Aufgepasst: Je nach Grundhaarfarbe kann das Färbe-Ergebnis variieren. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, empfehlen sich dunklere Haarnuancen, da diese das geheimnisvolle, dunkle Wesen der Farbe am besten transportieren.

Cherry Coke Lips: Ein Beauty-Trend geht viral

Der Farbtrend der 90er- und 00er-Jahre schafft es dieses Jahr aber nicht nur auf unseren Kopf, auf TikTok geht ein ganz neuer Beauty-Trend viral: die Cherry Coke Lips. Ähnlich wie bei den Haaren werden hier verschiedene Farbtöne miteinander kombiniert. Cherry Coke Lips ähneln Dark Lips, einer der Beauty-Trend 2023 vom Runway, unterscheiden sich jedoch in ihrem glossy Finish, das sie viel weicher und fruchtiger erscheinen lassen. Du willst den Lippentrend nachmachen? Kein Problem! Alles, was du dafür brauchst, ist ein rotbraunen Lipliner, der ein paar Nuancen dunkler ist als dein Hautton, einen etwas helleren Lippenstift in deinem liebsten Beerenton und einen kirschfarbenen Lipgloss.

So schminkst du Cherry Coke Lips

Wie bei Ombré-Lips beginnt man bei Cherry Coke Lips mit der dunkelsten Farbe. Mit dem Lipliner werden die Lippen großzügig umrandet und anschließend mit dem Lippenstift ausgemalt. Im letzten Schritt kommt dann der Lipgloss hinzu.

Kirschtöne erobern den Laufsteg

Kirsche meets Cola heißt es nicht nur in der Beauty, auch auf den Laufstegen von Valentino und Marc Jacobs konnten wir einige dunkle, rauchige Weinrottöne erspähen. Hier tritt die schwarze Basis zwar zurück, kommt jedoch durch Materialien wie Samt oder Pailletten im Schattenwurf dezent zur Geltung.

Auch wenn man Cherry Coke als Getränk nicht mag, als Farbe werden wir sie dieses Jahr wahrscheinlich alle lieben lernen.