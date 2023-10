von Linda Shllaku Muss schönes Haar immer mit hohen Kosten verbunden sein? Manchmal braucht es für die gepflegten Strähnen einfach nur die richtige Farbe.

Sie strahlen und glänzen und sehen so aus, als hätten wir gleich mehrere Tage im Friseur-Salon verbracht: frisch gefärbte Haare. Pickt man sich den richtigen Trend heraus, schaut es aufgrund der Ebenmäßigkeit und dem Glanz fast so aus, als hätten wir ein kleines Vermögen beim Friseur gelassen. Um welche luxuriösen Farben es sich dabei handelt, zeigen wir euch hier.

1. Cherry-Cola

Klingt tatsächlich alles andere als "teuer", sondern vielmehr nach schnellem Party-Getränk, ist es aber definitiv nicht. Auf den Lippen und auf den Nägeln gehört dieser Trend fast unverzichtbar mit zum guten Ton. Doch auch auf unseren Köpfen macht er was her, wirkt die dunkelrote Farbe lebendig — keinesfalls künstlich oder an uns gar wie die Personifizierung von Pumuckel höchstpersönlich. Das liegt an der Mischung aus brauner Basisfarbe als auch der Zugabe von Violett- und Rottönen. Wer ein noch natürlicheres Finish ansteuert, fragt bei seinem/r Friseur:in nach Strähnen, die hauchzart ineinander übergehen und so den idealen Farbverlauf kreieren.

2. Monochrome Highlights

Zugegeben, dieser Trend gilt nicht nur für braunes Haar. Auch an blonden Haaren sehen die Strähnen hervorragend aus. Doch, es gibt eine Regel. Bei der Wahl der Farbe weicht man nur ein bis zwei Nuancen von seiner Grundfarbe ab. Dadurch erhalten die Strähnen mehr Lebendigkeit und Dimension. Einfacher und natürlicher kann man seinen eigenen Naturton nicht aufwerten. Tipp: Wer es dennoch einheitlich mag, verlangt bei dem/r Friseur:in seines oder ihres Vertrauens einfach nach einem Glossing. Die Farbveredelung (ähnlich einer Tönung) am Waschbecken verleiht dem Haar eine Extraportion Pflege und Glanz.

3. Scandi Blonde

Der skandinavische Blond-Trend herrscht vor allem in Schweden, Norwegen und Dänemark vor. Die Nuancen reichen von hellen, platinblonden Tönen bis zu einem helleren Goldblond. Die Untertöne sind dabei kühl bis aschig, verleihen dem Haar Frische und Natürlichkeit. Da das Haar beim Blondieren besonders strapaziert wird, ist die Pflege im Nachhinein besonders wichtig. Pflegende Kuren mit Jojobaöl, Arganöl, Mandelöl dringen in die Haare ein und sorgen für einen glättenden Effekt. On top verleiht ein Glanzspray den Strähnen den nötigen Glow.

instagram-embed-scandi-blonde