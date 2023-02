Julia Garner, Selena Gomez + Co.

Julia Garner, Selena Gomez + Co. Stars schwören auf den Cloud-Skin-Trend

von Ilka Alves Goncalves Glass Skin, Buttery Skin, Face Slugging, verschiedene Öle und Glow-Produkte – die Beautywelt bietet eine große Auswahl für schimmernde Haut. Wer es allerdings eher matt mag, geht häufig leer aus. Für alle Matt-Lover dürfte Cloud Skin, der Trend der Stars, passend sein.

Bei unseren Handys verwenden wir schon lange Filter, was aber, wenn wir mit unserem Make-up schon einen weichzeichnenden Effekt haben könnten? Stars wie Selena Gomez, Julia Garner oder Emily Ratajkowski schwören schon länger auf den Cloud-Skin-Trend. Eine Haut wie helle Zuckerwolken – der Name beschreibt den Make-up-Look schon recht treffend. Was genau dahinter steckt und wie man die matte, ebenmäßige Haut schminkt, verraten wir hier.

Cloud Skin: Das steckt hinter dem neuen Beauty-Trend

Cloud Skin zeichnet sich durch ihren samtigen, leicht verschwommenen Look aus. Dieser Effekt entsteht durch eine Mischung aus Pflegeprodukten, matter Foundation und Blurring-Powder. Vorrangig geprägt hat diesen Make-up-Look vor allem einer: Dominic Skinner, Director of Make-up Artistry bei MAC. Aber auch Star-Visagist Hung Vanngo liebt den zarten Beauty-Trend und schminkt ihn gerne bei seinen berühmten Kund:innen.

Make-up-Trend: Cloud Skin – so gelingt der Look

Gerade im Winter, wenn die Haut immer blasser wird, braucht sie etwas mehr Zuwendung. Auf der Social-Media-Plattformen TiTok trendet deshalb gerade der Beauty-Look der Hollywood-Schönheiten: Cloud Skin. Warum? Ganz einfach! Der softe Matt-Look sorgt für einen ebenmäßigen Teint, der nach außen strahlt. Die weichen Verblendungen der Foundation passen sich der Haut gut an und etwas Blush zaubert Farbe ins Gesicht. Doch welche Schritte sind essenziell für den perfekten Matt-Look? Und worauf solltest du lieber verzichten? Beauty-Influencerin Victoria Lyn erklärt auf ihrem Instagram-Account, wie es geht.

Das A und O beim Cloud-Skin-Trend ist die Vorbereitung der Haut. Gerade wenn mattes Make-up aufgetragen wird, muss zunächst genug Feuchtigkeit her. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, ein Serum und eine feuchtigkeitsspendende Tagescreme unter dem Make-up aufzutragen. Anschließend mixt Victoria einen Matte Primer mit matter Foundation und trägt diese mit einem großen Pinsel auf. Es folgt etwas matter Concealer, Bronzer und Rouge für die Wangen. Der letzte Schritt ist der wohl wichtigste. Mit losem Puder werden ausgewählte Stellen wie die Wangen, Stirn und der Bereich unter den Augen abmattiert.

Das Schöne an Cloud Skin ist: Man kann es sehr natürlich tragen oder in Kombination mit knalligen Lippen oder extravaganten Cat Eyes, die Basis bleibt die gleiche. Und, Lust bekommen, den neuen Beauty-Trend selbst auszuprobieren?