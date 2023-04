Cocktail Nails: Wenn der Drink die Maniküre inspiriert

von Linda Shllaku Schlicht war gestern. Diese Saison treiben wir es kunterbunt — besonders auf unseren Fingernägeln. Cocktail Nails sind der Maniküre-Trend des Monats – und wie der Name schon verrät: Die Farben erinnern an eisgekühlte Drinks.

"If you want Piña Colada ..." ertönt leicht im Hinterkopf, während man sich mit geschlossenen Augen an einen weit entfernten Palmenstrand mit einem Cocktail in der Hand träumt. Dann klopft die Realität sachte an die Tür und erinnert: Wir liegen gar nicht mit einem Drink entspannt unter Palmen. Aber, kein Problem. Genau das Gefühl lässt sich mit diesem neuen Beauty-Trend ganz einfach in den Alltag holen — versprochen, ohne zum Cocktail zu greifen.

Cocktail Nails: Bunte Drinks inspirieren jetzt unsere Maniküre

Cocktail Nails sind beliebter denn je und sie kommen in so vielen verschiedenen Designs – da lässt jeder Barkeeper den Shaker fallen! Denn bei diesem Nageltrend geht es vielmehr um die knallige, bunte Farbe, welche stellvertretend für das Mixgetränk steht, als um einen speziellen Stil. Hauptsache, die Cocktail-Farbwelten werden auf dem Nagel realisiert. Wie das am Ende aussieht, ist jedem selbst überlassen.

Aperol Spritz: Orangefarbener Klassiker

Der erfrischende, italienische Cocktail aus Aperol, Prosecco und Soda besticht nicht nur geschmacklich, sondern macht in leuchtendem Orange auch optisch was her. Die auffälligste Version der Cocktail-Nägel ist eine einfarbige Maniküre mit einem matten oder glänzenden Finish. Aber auch ein Ombré, das leicht verblasst, erinnert an den Sirup-Verlauf des italienischen Klassikers. Feine Line-Art aus Weiß und Orange hingegen, ist für Minimalist:innen das Mittel der Wahl: Asymmetrische-Spitzen als auch French zieren den Nagel ausgefallen, aber dennoch dezent.

Espresso-Martini: Starker Trendsetter

Das Trend-Getränk für einen Abend an der Bar heißt Espresso-Martini! Das Gegenprogramm zu Aperol Spritz wird mit frisch gebrühtem Espresso, Kaffeelikör und Vodka angerührt. Auf unseren Nägeln bescheren uns hingegen braune Lacke den (Koffein)Kick. Ob im zweifarbigen French bei welchem ein leichtes Braun auf ein sattes trifft, oder im einfarbigen Stil: Der Kult-Cocktail macht Laune und der eigenen Kreativität sind beim Gestalten keine Grenzen gesetzt.

Cool Lime: Freches Statement

Limette, Minze und Gurke des Cool Lime spiegeln sich in Form eines knalligen Neongrün wider. Die helle und lebhafte Farbe weckt Assoziationen von Frische und Lebendigkeit und wirkt durch sein Leuchten vor allem stimmungsaufhellend. Wer ein wahres Limetten-Statement setzen will, lackiert seine Nägel komplett. Raffiniert und nicht ganz so präsent wirkt die Maniküre, wenn lediglich die Hälfte des Nagels lackiert wird. Auf der gegenüberliegenden Seite verleiht ein Klarlack dem Naturnagel seinen Glow.

Cotton Candy: Zauberhafter Swirl

Ein Cocktail, süß wie Zuckerwatte und in Nuancen, bei denen Barbie beim bloßen Anblick vor Neid erblasst. Cotton Candy besticht nicht nur geschmacklich durch klebrige Süße, sondern auch ästhetisch. Der aufregende, rote Candy-Swirl wird mit einem kleinen Pinsel oder Holzstäbchen in die noch feuchte rosa Farbe gegeben. Dazu wird der Stab mit sanftem Fingerdruck gedreht. Achtung: Zu Beginn lieber weniger Farbe verwenden — ansonsten entstehen unschöne Kleckse. Ein French sorgt am Ende für einen noch spannenderen Abschluss. Tipp: Maniküre vorher trocknen lassen, rote Farbe auf ein Silikonpad geben und den Nagel mit etwas Gegendruck hineinpressen. Die perfekte Linie ist damit garantiert.

Margarita Nails: Weniger ist mehr

Michelle Williams ist Fan — vielleicht nicht unbedingt von Margaritas, aber von dieser Maniküre, wie sie auf dem Instagram-Account ihres Nail Artist Tom Bachik zeigt. Denn, genau wie das klassische, filigrane Glas des Cocktails mit einem Zuckerrand besetzt ist, erstrahlen auch die Nägel mit einer hauchfeinen, silbernen Linie. Der Look sieht vor allem an sehr kurzen Nägeln elegant und modern aus.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.