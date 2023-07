von Melanie Wenzke Akzentuierte Falten, Produktansammlungen und durchscheinende Augenringe – wir haben genug von schlechtem Concealer! Deshalb findet ihr hier den ultimativen Guide für Haut über 40 – inklusive perfekt darauf abgestimmten Produktempfehlungen.

"Einer für alle" könnte kaum weniger auf Make-up zutreffen. Individuelle Hauttypen haben verschiedene Ansprüche. Unsere Haut verändert sich und verlangt mit über 40 eine andere Behandlung als mit 20. Fältchen unter den Augen, weniger Elastizität und Feuchtigkeit sind das Normalste der Welt und stören niemanden, wenn sie nicht durch den falschen Auftrag von Concealer akzentuiert werden. Befolgt ihr diese Tipps, erhaltet ihr ein sehr natürliches Ergebnis, das die Partie unter euren Augen optisch hervortreten lässt und euch einen wachen Blick schenkt.

Concealer Ü40: Gewusst wie – darauf könnt ihr achten

Mit steigendem Alter verlangsamt sich die Kollagenproduktion der Haut, weshalb sie an Elastizität verliert. Auch die Lipidproduktion nimmt ab, wodurch vermehrt Trockenheit auftreten kann. Unter den Augen befinden sich aufgrund der dünneren Hautschichten natürlicherweise weniger Talgdrüsen, weshalb in dieser Region Trockenheitsfältchen häufiger vorkommen. Zudem ist die Augenpartie eine Region mit viel Bewegung durch Mimik – Concealer verrutscht schneller und legt sich in Falten, wodurch diese akzentuiert werden. Damit sich das Make-up nicht an trockenen Stellen absetzt, ist die richtige Vorbereitung der Haut essenziell.

1. Vorbereitung der Haut unter den Augen

Augencremes gibt es viele, doch nicht alle sind für unter dem Make-up geeignet. Besonders reichhaltige Texturen solltet ihr nur abends auftragen, denn über ihnen kann der Concealer verrutschen. Cremes auf Silikonbasis (glättende, porenfüllende Produkte) können ebenfalls problematisch sein, da sie abrollen können. Verwendet stattdessen Augenpflege, die viel Feuchtigkeit spendet. Inhaltsstoffe wie Hyaluron, Glycerin und Pentyleneglycol binden Wasser auf der Haut, ziehen schnell ein und sind somit die optimale Vorbereitung für die Haut unter den Augen. Diese Produkte vertragen sich sehr gut mit Concealer:

Favoriten: Gel-Cremes und Augenseren 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Anoint H2O De-Puffing Eye Gel, um 40 Euro. Mehr

2. Concealer

Der richtige Farbton und vor allem Hautunterton ist für makellosen Auftragen entscheidend. Prüft an euren Fingerknöcheln, ob ihr einen warmen (gelb/gold), neutralen oder rosa Hautunterton habt: Sind sie rötlich verfärbt, ist er eher rosa oder neutral (Produktfarben sind mit p für pink, r für rose oder n für neutral gekennzeichnet). Unterscheidet sich die Farbe eurer Knöchel kaum von eurem Hautton, ist euer Unterton eher warm. (Produktfarben sind mit y für yellow oder g für golden gekennzeichnet). Die Farbe eures Concealers sollte etwa einen Farbton heller sein, als eure Foundation. Denn Helles tritt optisch hervor und wirkt dadurch praller. Passt die Farbe am besten an die Innenseite eures Unterarms an.

Ein Concealer für Haut Ü40 sollte eine dünne Konsistenz haben, feuchtigkeitsspendend sein und ein glowy Finish haben. Dicke, pastige, matte Texturen haben nichts auf unserem Gesicht verloren.

Diese Produkte sind besonders gut für Haut ab 40 geeignet:

Die besten Concealer für Haut Ü40 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter Volle Deckkraft Jouer Essential High Coverage Concealer, um 30 Euro. Mehr

3. Auftrag

Wir wollen, dass der Concealer so wenig wie möglich in die Falten rutscht. Bereits bei der Platzierung könnt ihr daher darauf achten, nicht unnötig viel Produkt aufzutragen. Denn je mehr sich auf der Haut befindet, desto mehr kann verrutschen. Achtet also darauf, genau die blauen oder dunklen Verfärbungen zu treffen und nicht – wie man im Internet oft sieht – die ganze Region einzustreichen. Eine kleine Menge am Augeninnen und -außenwinkel, sowohl als auch direkt auf der Verfärbung ist oftmals schon genug. Besonders die Region unter dem Wimpernkranz solltet ihr faltenbedingt eher aussparen.

Beim Auftrag führen viele Wege zum Glück. Die folgende Technik mag ungewöhnlich erscheinen, ist aber sehr gewinnbringend.

Schritt für Schritt Anleitung:

Concealer auf den Handrücken aufgeben. Einen fluffigen (Lidschatten-)Blendepinsel mit Fixing-Spray besprühen. Mit dem leicht feuchten Pinsel und den Concealer auf dem Handrücken dispergieren, sodass sich eine kleine Menge gleichmäßig verteilt auf dem Pinsel befindet. Die Haut an den beschriebenen Stellen mit dem Pinsel streicheln und das Produkt so langsam aufbauen. Um die Streifen kümmern wir uns später. Jetzt liegt der Concealer auf der Haut – Zeit ihn einzuarbeiten! Mit vielen kleinen klopfenden Bewegungen blendet ihr es jetzt mit eurem Ringfinger ein. Noch zu wenig Deckkraft? Dann greift wieder zum Pinsel und wiederholt diesen Ablauf, bis ihr zufrieden seid. Jetzt warten wir ein paar Minuten. In dieser Zeit könnt ihr euch einem anderen Schritt in eurer Make-up-Routine widmen. Danach sollte der Concealer etwas in eure Falte gekrochen sein – ganz normal, wir haben ihn ja noch nicht fixiert. Jetzt nehmt ihr ein Wattestäbchen und entfernt die angesammelten Produktüberreste, sodass sie sich später nicht wieder verkriechen. Zum Schluss einen trockenen Make-up-Schwamm erneut mit Fixing-Spray besprühen, kurz warten, und dann nochmal sanft über die Partie klopfen, sodass das Ergebnis ebenmäßig ist.

4. Fixieren

Teilweise haben wir den Concealer bereits mit dem Fixing-Spray haltbarer gemacht. Doch für ein perfektes Ergebnis reicht uns das noch nicht. Puder entzieht dem Concealer etwas Feuchtigkeit, wodurch er langanhaltender wird. Doch genau das ist auch die Gefahr: Zu viel und das falsche Puder kann die Region trocken wirken lassen. Deshalb nehmen wir auch hier wieder eine sehr kleine Menge eines transparenten Fixing-Puders auf und pressen es mit einer Puderquaste in die Haut. Verteilt das Puder ebenmäßig auf eurer Puderquaste, damit die erste Hautstelle nicht eine volle Puderladung abbekommt und die zweite nicht. Um das zu verhindern, könnte ihr auch die Quaste mit Puder darauf kurz auf eurem Handrücken drücken und kreisen, damit ihr das Produkt gleichmäßig in die Puderquaste einarbeitet. Bevor ihr das Puder mit kleinen tupfenden Bewegungen einblendet müsst ihr unbedingt sicherstellen, dass sich kein Produkt in den Falten angesammelt hat. Sollte das der Fall sein, dann blendet es vor dem Fixieren mit eurem Finger aus.

Diese Puder und Sprays fixieren, ohne ein trockenes Hautbild zu hinterlassen:

Ihr tragt Concealer bisher nur unter den Augen auf? Dann verpasst ihr was! Wie erwähnt, tritt Helles optisch hervor und das können wir auch in anderen Regionen unseres Gesichts nutzen. Mit steigendem Alter sinken manche Bereiche des Gesichts ein: unter den Augen, an den Schläfen oder auch an der Nasolabialfalte. Platziert ihr euren Concealer auch dort wirkt das Gesicht sofort jugendlicher.

