Contouring: Diese neue Variante revolutioniert den Make-up-Trend

Kim Kardashian hat das klassische Contouring erst so richtig bekannt gemacht. Nun geht ein TikTok-Video viral, in dem die altbewährte Schminktechnik vereinfacht wird: Contouring funktioniert mit nur einem Punkt!

Wir alle hätten doch gerne stark definierte Wangenknochen à la Cara Delevingne. Wie wir die im Handumdrehen bekommen? Mittels Contouring. Aktuell wird die Make-up-Methode aber revolutioniert. Bei TikTok kursiert ein Video, das zeigt, wie Contouring mit nur einem einzigen Punkt funktioniert. Das Video wurde bereits 7,2 Millionen Mal angeklickt wurde – höchste Zeit, sich den Trend mal genauer anzuschauen.

Contouring mit einem Punkt: Was ist anders?

Manchmal fragen wir uns bei den ganzen neuen Trends, ob wir diese wirklich brauchen. Die TikTokerin Meganlavallie liefert jedoch allerlei plausible Gründe, warum man ihre Schminktechnik kennen sollte. Sie erklärt, dass Contouring, wie wir es bisher gemacht haben, also mit einer geraden Linie vom einen Ohr zum Ende des Wangenknochens, unnatürlich aussehen kann. Ihre Variante sei sehr viel subtiler und dadurch viel natürlicher. Sie setzt einen Punkt unter den Wangenknochen und verblendet diesen dann sorgfältig. Das Contouring sehe so deutlich softer aus und lifte den Wangenknochen noch etwas weiter nach oben, so Megan. Follower:innen geben in den Kommentaren positives Feedback. "Habs probiert und werde es nie wieder anders machen", schreibt eine. Eine andere findet: "Das war ein Game-Changer, ich liebe es!"

Welches Contouring-Produkt brauche ich?

Es gibt so einige Produkte, mit denen Contouring gelingen soll. Für die neue Variante solltest du in jedem Fall ein Cream-Contouring-Produkt nutzen, da es sich leichter verblenden lässt.

Zu unseren geheimen Drogerie-Favoriten zählt der "Triangle Artist Contour Stick" von Catrice und der NYX "Make-up Wonder Stick Highlight". Wenn du bereit bist etwas mehr Geld auszugeben, empfehlen wir dir den "Nudestix Nudies all over face colour matte" oder den "Contour-Stick Contour Wand" von Charlotte Tilbury.

Verwendete Quellen: TikTok.com